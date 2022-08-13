'Lưu lượng' đi lên từ cổ trang Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Dương Mịch lại bị từ chối nhận vai, lý do vì sao?

Điểm lại những mỹ nhân đi lên từ dòng phim cổ trang, Dương Mịch sau khi lên hàng sao hạng A dựa vào Cung Tỏa Tâm Ngọc thì sự nghiệp nở hoa thêm lần nữa nhờ Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Triệu Lệ Dĩnh “bạo hồng” với Hoa Thiên Cốt, Dương Tử có bước tiến lớn cùng Hương Mật Tựa Khói Sương...

Đa số dàn mỹ nhân “lưu lượng” của Cbiz bây giờ đều đi lên từ dòng phim cổ trang. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, dòng phim ngôn tình cổ trang vẫn phủ sóng mạnh trên màn ảnh Hoa ngữ vì nhiều ngôi sao trẻ đổ xô “đu trend” với hy vọng đổi đời như đàn chị.

Tuy nhiên, chẳng biết từ bao giờ, đối với các mỹ nhân “lưu lượng”, việc đóng phim ngôn tình cổ trang lại bị coi là “tự hạ thấp giá trị bản thân”. Chẳng những người hâm mộ công khai bày tỏ mong muốn idol đừng nhận phim mà cả các blogger cũng khuyên nhủ: “Đừng đóng ngôn tình cổ trang, tự hủy tương lai đó!”.

Mới đây, khi bộ phim Trầm Vụn Hương Phai vừa lên sóng, nữ chính Dương Tử bị “fan sự nghiệp” trách móc nặng nề: “Sao giờ chị còn đóng ngôn tình cổ trang?”. Không chỉ vậy, fandom của nàng tiểu hoa đán 9X này còn nhiều lần công khai phản đối màn hợp tác của cô với Thành Nghị trong phim.

Trầm Vụn Hương Phai vừa lên sóng, nữ chính Dương Tử bị “fan sự nghiệp” trách móc nặng nề vì mãi đóng cổ trang ngôn tình - Ảnh: Internet

Bởi lẽ, đối với dàn mỹ nhân Hoa ngữ đình đám này thì dòng phim ngôn tình cổ trang chẳng khác gì một lối mòn, an toàn nhưng lại chẳng thể khiến họ bứt phá được, nhất là khi thị trường phim ảnh đang ngày càng bão hòa, khán giả mong muốn một thứ gì đó mới mẻ hơn, thay vì những bộ phim “bình cũ rượu mới”.

Ngoài việc kịch bản “rập khuôn”, dòng phim ngôn tình cổ trang còn khiến khán giả ngao ngán vì lạm dụng hiệu ứng “ba xu”, ghép cảnh lộ liễu. Hơn nữa, mình thấy các stylist bây giờ cũng chẳng mấy có tâm, thích “copy – paste” tạo hình từ phim này sang phim khác hoặc “vay mượn” trang phục, gây ồn ào không đáng có.

Dòng phim ngôn tình cổ trang còn khiến khán giả ngao ngán vì lạm dụng hiệu ứng “ba xu”, ghép cảnh lộ liễu - Ảnh: Internet

Chưa kể, các mỹ nhân Hoa ngữ còn phải đối mặt với một vấn đề hết sức thực tế, đó là việc khó tìm được bạn diễn phù hợp. Bởi lẽ, các nam diễn viên từng ngồi chung mâm với họ đang nỗ lực hoặc đã chuyển hình thành công, chẳng còn mặn mà với dòng phim ngôn tình cổ trang nữa. Như vậy, hội chị đẹp Cbiz chỉ có thể lựa chọn bắt tay với những sao nam thua kém về độ nổi tiếng và chẳng thu được nhiều lợi ích sau màn hợp tác này.