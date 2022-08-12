Dương Tử bỏ qua cơ hội chuyển mình để đi theo con đường lưu lượng, bước đi này đúng hay sai?

Sao quốc tế 12/08/2022 13:00

Dương Tử đã có được chỗ đứng trong làng giải trí. Tuy nhiên, một số netizen cho rằng việc lựa chọn trở thành một lưu lượng là một quyết định vừa đúng vừa sai của Dương Tử.

Có background khá tốt, xuất phát điểm là diễn viên nhí, Dương Tử từng tham gia nhiều bộ phim với đủ các thể loại khác nhau. Không sở hữu nhan sắc thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành nhưng với diễn xuất tốt và sự nỗ lực vươn lên, Dương Tử đã có được chỗ đứng trong làng giải trí. Tuy nhiên, một số netizen cho rằng việc lựa chọn trở thành một lưu lượng là một quyết định vừa đúng vừa sai của Dương Tử.

Dương Tử bỏ qua cơ hội chuyển mình để đi theo con đường lưu lượng, bước đi này đúng hay sai? - Ảnh 1
Dương Tử đã có sẵn chỗ đứng trong làng giải trí - Ảnh: Internet

 

Năm 2014, Dương Tử tham gia dự án chính kịch Chiến Trường Sa và được khán giả chú ý đến, thậm chí bộ phim này còn đạt số điểm 9.1 trên Douban. Có Chiến Trường Sa là bước đệm, lại thêm thành công của Hoan Lạc Tụng nữa nên Dương Tử càng có nhiều cơ hội tiến vào giới chính kịch và trở thành thanh y như Tôn Lệ, Lưu Đào. Nhưng thời điểm đó, sự bùng nổ của lưu lượng đã khiến Dương Tử suy nghĩ lại và từ bỏ việc tập trung vào chính kịch, trở thành một diễn viên thực lực đúng nghĩa.

Dương Tử bỏ qua cơ hội chuyển mình để đi theo con đường lưu lượng, bước đi này đúng hay sai? - Ảnh 2
Sự bùng nổ của lưu lượng đã khiến Dương Tử suy nghĩ lại và từ bỏ việc tập trung vào chính kịch, trở thành một diễn viên thực lực đúng nghĩa - Ảnh: Internet

 

Dương Tử bắt đầu chuyến hành trình chinh phục con đường lưu lượng và đến năm 2018, cô ấy đã thành công nhờ bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương. Nữ diễn viên 9x này từng bước trở thành đỉnh lưu, cộng thêm diễn xuất tốt nên cô càng được các nhà làm phim săn đón. Sau đó 1 năm, Dương Tử lại tiếp tục “làm mưa làm gió” trên màn ảnh với Thân Ái Nhiệt Ái, lúc này đây địa vị của cô ấy càng trở nên vững chắc hơn hẳn.

Dương Tử bỏ qua cơ hội chuyển mình để đi theo con đường lưu lượng, bước đi này đúng hay sai? - Ảnh 3
Dương Tử bắt đầu chuyến hành trình chinh phục con đường lưu lượng và đã thành công nhờ bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

 

Nhưng trong 2 năm sau đó, Dương Tử lại khá lận đận trong việc phát triển sự nghiệp, chủ yếu là do các bạn diễn nam của cô ấy gặp chuyện. Tiêu Chiến bị fan ảnh hưởng khiến bộ Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn hợp tác với Dương Tử nằm kho suốt hơn 2 năm mới được lên sóng.

Còn Thanh Trâm Hành cứ tưởng sẽ “đại náo” màn ảnh nhỏ vào năm ngoái thì Ngô Diệc Phàm bị bắt vì một đống tội trạng. Những phim được kỳ vọng sẽ thành công của Dương Tử cứ thế mà bị “ém hàng”, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã được lên sóng đầu năm nay nhưng không thành công.

Ngoài việc đóng phim thần tượng thì Dương Tử lại nhen nhóm ý tưởng muốn chuyển hình, trong khi cô ấy từng từ bỏ việc này 5 năm trước rồi. Dương Tử thay đổi hình tượng mới với Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, trưởng thành và tài giỏi khiến khán giả rất hóng phim. Tuy nhiên, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý lên sóng cuối năm ngoái lại flop, bản thân Dương Tử còn phải nhận nhiều bình luận trái chiều về diễn xuất.

Thời gian gần đây, bộ phim cổ trang – thần tượng Trầm Vụn Hương Phai mà Dương Tử hợp tác với Thành Nghị đã lên sóng. Trầm Vụn Hương Phai không chỉ không đạt được hiệu quả tốt khi chiếu mà Dương Tử cũng nhận phải điểm trừ từ ngoại hình cho đến diễn xuất. Những dự án phim thất bại liên tiếp khiến Dương Tử đang mất dần vị thế bên mảng phim truyền hình. Cô ấy không còn là gương mặt bảo chứng cho mỗi bộ phim nữa, mà thời kỳ huy hoàng thống trị trên màn ảnh của cô ấy cũng đã nhanh chóng kết thúc.

Dương Tử bỏ qua cơ hội chuyển mình để đi theo con đường lưu lượng, bước đi này đúng hay sai? - Ảnh 4
Trầm Vụn Hương Phai không chỉ không đạt được hiệu quả tốt khi chiếu mà Dương Tử cũng nhận phải điểm trừ từ ngoại hình cho đến diễn xuất - Ảnh: Internet

 

Không có bộ phim nào nổi bật, đặc biệt là thất bại của Nữ Bác Sĩ Tâm Lý cũng khiến Dương Tử khó lòng bước chân vào giới chính kịch. Thời điểm 6 năm trước khi quyết định trở thành một lưu lượng, Dương Tử có nghĩ đến bản thân sẽ đi đến ngày hôm nay không? Đi con đường lưu lượng giúp Dương Tử nổi tiếng hơn nhưng hiện tại, người người nhà nhà đổ xô đi chuyển hình và đóng phim chính kịch, cô ấy từng có cơ hội ngàn vàng nhưng lại bỏ qua.

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Sợ không vượt mặt được 'Tinh Hán Xán Lạn' mà phía đoàn phim 'Trầm Vụn Hương Phai' có hơi nóng lòng, bất chấp fan phản đối vẫn gán ghép Dương Tử và Thành Nghị tái hợp trong một buổi livestream để tuyên truyền cho bộ phim.

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