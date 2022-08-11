Trầm vụn hương phai: Diễn xuất kì lạ của Dương Tử khiến netizen “la ó” vì “nhát ma” người xem

Diễn xuất lẫn tạo hình của Dương Tử trong “Trầm vụn hương phai” thu về nhiều bình luận trái chiều của các netizen.

Lên sóng không lâu, diễn xuất lẫn tạo hình của Dương Tử trong “Trầm vụn hương phai” thu về nhiều bình luận trái chiều của các netizen.

Hóa thân thành nữ chính Nhan Đàm, Dương Tử có rất nhiều phân cảnh phải diễn giải tính cách tinh nghịch, dễ thương của nhân vật. Những tập đầu có người chê Dương Tử sượng trân khi cố tỏ vẻ đáng yêu.

Dương Tử trong Trầm vụn hương phai - Ảnh: Internet

Trong những phân cảnh tinh nghịch, đáng yêu của cô nàng hoa yêu trở nên rất khó nuốt khi Dương Tử suốt ngày phồng mang trợn mắt. Đôi môi mím tỏ vẻ tức giận, má phồng lên để làm vẻ đáng yêu, Dương Tử có mấy chiêu này xài hoài, xoay đi xoay lại trăm cảnh như một.

Phong cách phồng má trợn mắt của Dương Tử còn khiến bản thân cô trở nên trông khác lạ hơn hẳn ở trên phim. Không ít khoảnh khắc được chụp lại khiến netizen bất ngờ, không còn nhận ra gương mặt của Dương Tử, giống như là thay người khác.

Dương Tử trợn mắt cố tỏ vẻ đáng yêu trong vai diễn nhưng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ netizen - Ảnh: Internet

Các netizen tiếp tục mong chờ những tập tiếp theo của “Trầm vụn hương phai” với hy vọng sẽ có sự cải tiến hơn về diễn xuất của Dương Tử.

Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai được khen xinh hơn ăn đứt Hương Mật Tựa Khói Sương, netizen bĩu môi 'Photoshop gánh còng lưng nha' Một vài topic về Trầm Vụn Hương Phai trên Weibo, một blogger đã đăng tải lại loạt tạo hình của Dương Tử trong bộ phim này. Blogger cho rằng đây là bộ phim có tạo hình cổ trang đẹp nhất của nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tram-vun-huong-phai-dien-xuat-ki-la-cua-duong-tu-khien-netizen-la-o-vi-nhat-ma-nguoi-xem-490582.html