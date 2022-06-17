An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba mất suất chiếu hè vào tay Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử vì lý do này?

Đã đóng máy từ lâu, lại có chung nền tảng phát sóng vậy nên An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử phải cạnh tranh nhau suất chiếu hè năm nay. Nếu không thể lên sóng trước, thành tích phim sẽ bị ảnh hưởng khá lớn, bởi lẽ mùa hè là dịp có đông người xem phim nhất trong năm.

Trong cuộc đua dành suất chiếu này, Trầm Vụn Hương Phai được đánh giá là có lợi thế hơn hẳn An Lạc Truyện. Nguyên nhân được đưa ra là do gần đây nam chính An Lạc Truyện – Cung Tuấn đang vướng vào lùm xùm với bạn diễn cũ Trương Triết Hạn. Dù không gây ra lỗi gì, thế nhưng danh tiếng của anh chàng cũng đã bị ảnh hưởng không ít. Thậm chí còn có thông tin cho biết phía đoàn đội Cung Tuấn đang cố gắng hạn chế mọi tin tức liên quan để tránh gây sóng gió.

Chưa dừng lại ở đó, dù cùng đóng máy từ lâu thế nhưng đến nay Trầm Vụn Hương Phai đã hoàn thành xong việc thu âm cũng như lấy được giấy phép phát sóng. Trong khi đó, An Lạc Truyện lại chưa có thông tin về việc đã hoàn thành xong phần hậu kỳ. Với sự chậm trễ này, khán giả cho rằng An Lạc Truyện sẽ khó có cơ hội được lên sóng trong hè năm nay.

Khán giả cho rằng An Lạc Truyện sẽ khó có cơ hội được lên sóng trong hè năm nay - Ảnh: Internet

Gần đây, trên mạng xuất hiện rất nhiều thông tin cho biết Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng sẽ được lên sóng vào cuối tháng 6 năm nay. Thế nhưng dự án này cũng có nguy cơ bị lùi lại vì phía nhà sản xuất đang cố gắng xin lịch chiếu đài.

Đều là những bộ phim được khán giả mong đợi vì tạo hình đẹp, cốt truyện hay, dàn diễn viên nổi tiếng nên dù là An Lạc Truyện hay Trầm Vụn Hương Phai được lên sóng thì khán giả cũng cực kỳ vui mừng. Điều khiến nhiều người lo ngại nhất chính là việc Youku sẽ dời lịch chiếu cả 2 bộ phim này.