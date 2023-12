An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba mất suất chiếu hè vào tay Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử vì lý do này?

Đã đóng máy từ lâu, lại có chung nền tảng phát sóng vậy nên An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử phải cạnh tranh nhau suất chiếu hè năm nay. Nếu không thể lên sóng trước, thành tích phim sẽ bị ảnh hưởng khá lớn, bởi lẽ mùa hè là dịp có đông người xem phim nhất trong năm.

Trong cuộc đua dành suất chiếu này, Trầm Vụn Hương Phai được đánh giá là có lợi thế hơn hẳn An Lạc Truyện. Nguyên nhân được đưa ra là do gần đây nam chính An Lạc Truyện – Cung Tuấn đang vướng vào lùm xùm với bạn diễn cũ Trương Triết Hạn. Dù không gây ra lỗi gì, thế nhưng danh tiếng của anh chàng cũng đã bị ảnh hưởng không ít. Thậm chí còn có thông tin cho biết phía đoàn đội Cung Tuấn đang cố gắng hạn chế mọi tin tức liên quan để tránh gây sóng gió.