Dàn sao Hoa Ngữ bị mất vai giữa chừng: Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm, Dương Mịch bị tiễn ra khỏi đoàn vì nhận nhiều phim cùng một lúc

Sao quốc tế 15/06/2022 19:00

Không ít ngôi sao Hoa ngữ đình đám từng rơi vào cảnh mất vai diễn, phải rời đoàn phim giữa chừng.

Ngô Cẩn Ngôn

Dàn sao Hoa Ngữ bị mất vai giữa chừng: Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm, Dương Mịch bị tiễn ra khỏi đoàn vì nhận nhiều phim cùng một lúc - Ảnh 1
Dàn sao Hoa Ngữ bị mất vai giữa chừng: Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm, Dương Mịch bị tiễn ra khỏi đoàn vì nhận nhiều phim cùng một lúc - Ảnh 2

Ngôn Cẩn Ngôn mất vai chính vì Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet 

 

Trước khi “ngã ngựa”, Phạm Băng Băng từng gặt hái thành công vang dội với bộ phim Tôi Không Phải Phan Kim Liên và còn ôm về cúp Ảnh hậu danh giá. Thế nhưng, theo thông tin mình hóng được thì ban đầu, vai diễn này vốn thuộc về người đẹp Ngô Cẩn Ngôn và “nữ hoàng giải trí” Cbiz dính nghi vấn giật vai của đàn em.

Ngô Cẩn Ngôn phải tốn nhiều công sức mới có cơ hội làm nữ chính trong phim của Phùng Tiểu Cương, thậm chí còn tiến hành ghi hình một thời gian rồi. Tuy nhiên, nữ diễn viên bị đá khỏi đoàn phim một cách ngỡ ngàng.

Trước sự bàn tán của công chúng, phía đoàn phim cho biết Phạm Băng Băng không giật vai diễn của đàn em mà là “người đẹp, tâm tốt” đã giúp ekip thoát khỏi cảnh rối bời, ám chỉ Ngô Cẩn Ngôn “bùng kèo” giữa chừng. Tuy nhiên, điều này có vẻ “ảo ma Canada” vì khi đó, Ngô Cẩn Ngôn chỉ là một diễn viên “tuyến 18” vô danh, mãi mới có cơ hội góp mặt trong dự án lớn thì làm gì có chuyện cô nàng dám lỡ hẹn với đại đạo diễn Cbiz.

Chỉ biết là sau đó, nữ diễn viên này quyết định chuyển hướng sang phát triển bên mảng truyền hình và may mắn vụt sáng nhờ Diên Hi Công Lược.

Dương Tử

Dàn sao Hoa Ngữ bị mất vai giữa chừng: Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm, Dương Mịch bị tiễn ra khỏi đoàn vì nhận nhiều phim cùng một lúc - Ảnh 3
Dương Tử từng bị đuổi khỏi đoàn phim vào giữa đêm - Ảnh: Internet

 

Là sao nhí đình đám của đất nước tỷ dân, Dương Tử nổi lên từ bộ phim Nhà Có Trai Có Gái. Tuy nhiên, người đẹp này chỉ đồng hành cùng đoàn phim trong phần 1, 2 và vắng mặt trong phần 3, 4 khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Sau này, mỹ nhân Hương Mật Tựa Khói Sương có chia sẻ, hồi nhỏ, cô từng góp mặt trong một bộ phim nhưng mới quay được 1 nửa thì bị con gái nhà đầu tư thế vai, thậm chí còn bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm khuya. Netizen suy đoán, đoàn phim mà Dương Tử nói đến ở đây chính là Nhà Có Trai Có Gái.

Dương Mịch

Dàn sao Hoa Ngữ bị mất vai giữa chừng: Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm, Dương Mịch bị tiễn ra khỏi đoàn vì nhận nhiều phim cùng một lúc - Ảnh 4
Trần Hồng (bà xã Trần Khải Ca) đã tiễn Dương Mịch vì nhận nhiều phim cùng lúc - Ảnh: Internet

 

Dương Mịch bị mất vai giữa chừng vì mắc phải sai lầm không đáng có. Theo thông tin, năm đó, nàng tiểu hoa đán 8X từng có cơ hội hợp tác với đại đạo diễn Trần Khải Ca trong bộ phim Tìm Kiếm. Tuy nhiên, vì nhận lời quay 5 bộ phim cùng lúc, nữ diễn viên nhiều lần tới muộn, khiến cả đoàn phim phải chờ. Vốn là người “tính nóng như kem”, Trần Hồng (bà xã Trần Khải Ca) đã tiễn Dương Mịch ngay và luôn.

Không chỉ vậy, “Điêu Thuyền đẹp nhất” còn công khai chỉ trích trước ống kính truyền thông rằng Dương Mịch không có tâm với nghề diễn: “Loại diễn viên như vậy, không cần dùng”, khiến cho cánh cửa tiến vào Kinh Khuyên (tên gọi nhóm làm phim có quyền lực nhất ở Bắc Kinh) tới nay vẫn đóng chặt với Dương Mịch.

Mà việc nhận nhiều phim 1 lúc đối với Dương Mịch đâu phải lần 1, lần 2. Mình nhớ là trước kia, cô nàng từng “chốt kèo” hợp tác với đạo diễn Lục Xuyên nhưng lại tiến đoàn phim rất muộn với đủ loại “lý do lý trấu” như: “bị bệnh”, “đến trễ chút xíu”. Sau khi tìm hiểu rõ lịch trình của Dương Mịch, vị đạo diễn này đã lập tức xóa tên người đẹp và tìm Hoắc Tư Yến đến diễn vai Thích phu nhân trong Bữa Tiệc Của Vua.

Thiệu Binh

Dàn sao Hoa Ngữ bị mất vai giữa chừng: Dương Tử bị đuổi khỏi đoàn phim giữa đêm, Dương Mịch bị tiễn ra khỏi đoàn vì nhận nhiều phim cùng một lúc - Ảnh 5
hiệu Binh khiến đạo diễn Trương Kỷ Trung ngao ngán không thôi vì mắc bệnh ngôi sao - Ảnh: Internet

 

Bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ do Lý Á Bằng – Hứa Tình diễn chính không quá xa lạ với phần đông khán giả. Thế nhưng, không phải ai cũng biết, ban đầu, người được đoàn làm phim “chấm” để vào vai Lệnh Hồ Xung không phải là Lý Á Bằng mà là Thiệu Binh.

Tuy nhiên, mới vào đoàn phim được 10 ngày, Thiệu Binh khiến đạo diễn Trương Kỷ Trung ngao ngán không thôi vì mắc bệnh ngôi sao, không chịu nghe theo chỉ đạo và lạm dụng diễn viên đóng thế. Vị đạo diễn họ Trương chấp nhận mất khoản tiền bồi thường lên tới hơn 1 triệu tệ (3,4 tỷ đồng) để hủy hợp đồng, “tiễn” tài tử này ra khỏi đoàn phim. Thậm chí, tới tận 20 năm sau, Trương Kỷ Trung vẫn cay cú không thôi: “Nếu không thay thế Thiệu Binh thì quả thực có lỗi với hàng tỉ khán giả” là đủ biết rồi!

Sau vụ việc này, danh tiếng của Thiệu Binh bị ảnh hưởng khá nặng nề, còn Trương Kỷ Trung thì nhanh chóng tìm kiếm người để vào vai Lệnh Hồ Xung trên màn ảnh. Lý Á Bằng đã nắm bắt được cơ hội và gặt hái thành công vang dội.

 

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Từ khóa:   Dương Mịch Dương Tử Thiệu Binh Ngô Cẩn Ngôn

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