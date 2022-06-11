Trường Tương Tư: Lộ bằng chứng Dương Tử có tạo hình đạo nhái Phạm Băng Băng? Netizen phẫn nộ 'Bảo sao thấy quen mắt thế, ra là hàng fake'

Sao quốc tế 11/06/2022 10:00

Cư dân mạng lại có một màn tranh cãi bùng nổ khi cho rằng tạo hình của Dương Tử trong phim rất giống với tạo hình cổ trang thời Đường.

Mới đây, cư dân mạng lại có một màn tranh cãi bùng nổ khi cho rằng tạo hình của Dương Tử trong phim rất giống với tạo hình cổ trang thời Đường. Cụ thể, trong những tấm ảnh được leak ra thời gian gần đây, một bộ trang phục mà Dương Tử mặc có kiểu dáng chiết ngực rất giống với các nữ nhân thời Đường.

Trường Tương Tư: Lộ bằng chứng Dương Tử có tạo hình đạo nhái Phạm Băng Băng? Netizen phẫn nộ 'Bảo sao thấy quen mắt thế, ra là hàng fake' - Ảnh 1
Dương Tử mặc có kiểu dáng chiết ngực rất giống với các nữ nhân thời Đường mà Phạm Băng Băng từng mặc - Ảnh: Internet

 

Điều đáng nói ở chỗ, bộ phim Trường Tương Tư mà cô nàng đang tham gia thuộc thể loại phim cổ trang, được lấy bối cảnh từ thời thượng cổ. Việc xuất hiện một bộ trang phục "lạc quẻ" như vậy đã gây ra không ít tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Để minh chứng cho sự "đạo nhái" này, nhiều người còn đăng tải hình ảnh so sánh với bộ trang phục của Phạm Băng Băng khi cô tham gia phim Võ Tắc Thiên năm 2014. Quả thực, hai bộ Hán phục có những điểm tương đồng rất rõ rệt, đặc biệt là chi tiết chiết ngực đặc trưng ở thời Đường.

Trường Tương Tư: Lộ bằng chứng Dương Tử có tạo hình đạo nhái Phạm Băng Băng? Netizen phẫn nộ 'Bảo sao thấy quen mắt thế, ra là hàng fake' - Ảnh 2
Khán giả vô cùng phẫn nộ trước sự thiếu cẩn trọng của đoàn phim - Ảnh: Internet

 

Việc một bộ phim lấy bối cảnh thời thượng cổ nhưng lại sử dụng tạo hình thời Đường đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là với những người yêu thích dòng phim cổ trang. Không ít người tỏ ra phẫn nộ với sự thiếu cẩn trọng này của đoàn làm phim.

- Hán phục chiết ngực đặc trưng thời Đường mà đem vào phim có bối cảnh thượng cổ mà coi được à?

- Dương Tử đóng tiểu yêu hay đóng tiểu nữ thời Đường thế?

- Sao lại so sánh với Phạm gia của tôi thế kia, khập khiễng quá. Cảm giác Dương Tử sửa rất nhiều rồi nhưng vẫn không bằng Phạm Băng Băng được.

- Bảo sao thấy quen mắt thế, ra là hàng fake à?

- Chưa lên sóng mà đã muốn tạo drama thế?

 

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