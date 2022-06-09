Cách đây không lâu, đoàn làm phim Trường Ca Hành đã tung ra đoạn video ghi lại hậu trường một cảnh quay của Dương Tử và Đặng Vi . Cụ thể, trong cảnh quay này, Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) nắm tay nhau cực tình cảm. Nhờ nhan sắc xứng đôi, tạo hình trau chuốt, cặp đôi nổi bật trong khung hình.

Ngay sau khi đoạn video được lan truyền, cộng đồng mạng lại được phen sục sôi với màn phản ứng hóa học cực ngọt ngào giữa hai diễn viên Trường Tương Tư. Mặc dù phim chưa lên sóng nhưng Dương Tử và Đặng Vi đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Với những tương tác đầy tình cảm, người xem mong rằng khi Trường Tương Tư lên sóng, cả hai sẽ trở thành cặp đôi thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong Trường Tương Tư, Dương Tử đảm nhận vai nữ chính Tiểu Yêu, hay còn gọi là Cao Tân Cửu Dao. Trong nguyên tác, ban đầu, Tiểu Yêu sống dưới thân phận một thầy thuốc chữa bệnh ở một trấn nhỏ, trong thân phận con trai. Về sau, thân phận thật của Tiểu Yêu mới được tiết lộ. Đặng Vi vào vai Đồ Sơn Cảnh, người Tiểu Yêu đem lòng thương mến, và cuối cùng thành đôi với cô.

- Cái khúc Dương Tử kéo tay áo Đặng Vi dễ thương lắm luôn. Không biết cuối cùng Tiểu Yêu về bên ai nhưng tôi tin đó là Đồ Sơn Cảnh.

- Có mỗi đoạn video ngắn thôi nhưng cảm giác cặp đôi đã tràn màn hình rồi, lên phim thì có khi còn bùng nổ hơn nữa.

- Phim này toàn trai xinh gái đẹp thôi, mong chờ lắm luôn. Trong ba diễn viên nam thì mình thấy tương tác của Dương Tử với Đặng Vi là tình tứ nhất, kiểu dễ thương lắm ấy.

- Phim này không xác định nam chính nhưng nếu nghía qua vài hình ảnh và cảnh quay thì rất có thể sau này Dương Tử sẽ về với Đặng Vi.