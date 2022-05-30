Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử bất ngờ rò rỉ đoạn video có thời lượng 40 phút, CĐM bàn tán xôn xao 'Nếu chưa qua hậu kì có thể là đoàn phim leak tạo nhiệt vì phim sắp chiếu thôi'

Mới đây, trên mạng hiện đang lan truyền những đoạn clip nội dung rời rạc của bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính. Tổng thời lượng của loạt clip này hiện đã lên đến hơn 40 phút. Các fan của nam nữ chính trong phim đang kêu gọi mọi người ngừng hành động phát tán bản lậu này.

- Leak kiểu này thì do bên nắm bản quyền thôi. Hoan Thuỵ với Youku chiếu thì chiếu không thì thôi nha, chứ làm cái quái gì đây trời.

Tin tức Trầm Vụn Hương Phai bị lan truyền nội dung ra ngoài ngay lập tức đã thu hút dự chú ý của nhiều cư dân mạng. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, phía nhà sản xuất là Hoan Thụy và nền tảng phát sóng Youku lại không hề có động thái ngăn chặn nào cả. Chính việc này đã làm cho dân mạng nghi ngờ phải chăng đây là hành động tự tạo nhiệt của phía đoàn làm phim trước thềm lên sóng?

- Nghe fan nói phim nào Hoan Thụy cũng leak thì phải, mà do con này dài 60 tập nên leak cũng nhiều hơn chăng?

- Nếu chưa qua hậu kì có thể là đoàn phim leak tạo nhiệt vì phim sắp chiếu thôi. Leak 1 ít đâu ảnh hưởng tới phim.

- Leak đến gần 40 phút thế này ảnh hưởng xấu đến phim quá.

Ttrên mạng hiện đang lan truyền những đoạn clip nội dung rời rạc của bộ phim Trầm Vụn Hương Phai với thời lượng 40 phút - Ảnh: Internet

Ngoài việc bàn luận chuyện Trầm Vụn Hương Phai bị lộ nội dung, cư dân mạng cũng rất quan tâm đến diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị trong phim. Theo đó, cặp đôi được nhận xét là hợp vai, diễn xuất cũng rất ăn ý. Đặc biệt, tạo hình tóc trắng của Thành Nghị trong phim được khen ngập tràn tiên khí.

Trầm Vụn Hương Phai (Trầm Hương Như Tiết) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Phim kể về Nham Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu Nhan Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người.

Cư dân mạng cũng rất quan tâm đến diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị trong phim - Ảnh: Internet

Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm từ bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nham Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm.