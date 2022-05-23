5 tiểu Hoa 9X đóng cảnh khóc: Dương Tử biểu cảm khó coi, Bạch Lộc nhập tâm xuất sắc

Dẫu chưa từng được khán giả đánh giá cao về diễn xuất song Địch Lệ Nhiệt Ba dường như làm rất tốt những cảnh quay phải thể hiện sự đau đớn và dằn vặt. Khán giả không ít lần phải ngạc nhiên với khả năng diễn cảnh khóc tự nhiên và cảm xúc của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Là một trong những tiểu hoa nổi tiếng nhất hiện nay, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Dù đã bỏ túi nhiều bộ phim nổi tiếng, mỹ nhân Tân Cương vẫn luôn bị khán giả gán cho danh hiệu "bình hoa di động".

Cộng đồng mạng cùng dành nhiều lời khen cho sự tiến bộ trong diễn xuất bằng mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân nhiều lần gây ấn tượng với khán giả bởi cảnh khóc giàu cảm xúc nhưng vẫn giữ được khí chất cùng nhan sắc diễm lệ.

Dương Tử

Dương Tử - Ảnh: Internet

Cũng như Địch Lệ Nhiệt Ba, diễn xuất của Dương Tử cũng luôn bị khán giả đặt nghi vấn. Cảnh khóc của nữ diễn viên nhiều lần bị khán giả chê bai vì thiếu chân thực, gồng quá mức đến nỗi cơ mặt không thể kiểm soát được.

Khán giả cho rằng Dương Tử diễn cảnh khóc không có cảm xúc, thậm chí nữ diễn viên còn bị chê bai thậm tệ vì cường điệu hóa biểu cảm khiến gương mặt trở nên khó coi.

Bên cạnh những nhận xét chê bai thì cũng có một bộ phận khán giả khen ngợi khả năng diễn cảnh khóc của Dương Tử. Họ cho rằng Dương Tử mặc dù không quá xuất sắc nhưng những cảnh khóc của cô nàng không phải là quá tệ, thậm chí có thể coi là một trong những tiểu hoa 9x diễn bằng mắt tốt nhất.

Lý Thấm

Lý Thấm - Ảnh: Internet

Nói về minh tinh trẻ tuổi nhưng lại có thực lực về diễn xuất thì không thể nào quên Lý Thấm. Mặc dù trong những vai diễn dễ thương, nhí nhảnh, cô nàng có phần gượng gạo nhưng ngược lại, đối với những vai diễn khó cần chiều sâu về cảm xúc, hay những phân cảnh bi thương đến tận cùng lại được Lý Thấm thể hiện một cách vô cùng hoàn mỹ, lay động lòng người.

Chắc mọi người vẫn chưa quên hình ảnh công chúa Nguyên Thuần trong bộ phim Sở Kiều Truyện mà Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Khi đó, diễn xuất và biểu cảm của nữ diễn viên vô cùng chân thật, hình ảnh công chúa Nguyên Thuần bị đẩy vào bước đường cùng, từ một nàng công chúa ngây thơ, bị sự tàn nhẫn của chính những người xung quanh làm cho vấy bẩn. Lý Thấm đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Thậm chí, có ý kiến còn khen ngợi Lý Thấm diễn xuất có phần lấn lướt đàn chị Triệu Lệ Dĩnh.

Hình ảnh“rơi lệ” của cô luôn được khen ngợi khi vừa đẹp, vừa cảm xúc và vừa chân thực. Điều này giúp nữ diễn viên luôn nhận về nhiều cảm tình của khán giả và ghi tên mình trong danh sách những ngôi sao “giọt lệ sầu” nổi bật.

Bạch Lộc

Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Là một trong những tiểu hoa 9x được đánh giá cao về diễn xuất, Bạch Lộc không khiến khán giả phải thất vọng khi thể hiện những phân cảnh khó. Vai diễn Thời Nghi của Bạch Lộc trong Châu Sinh Như Cố là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của cô nàng trên màn ảnh nhỏ.

Đây là một vai diễn khó vì nhiều cảnh nặng nội tâm. Tuy nhiên, Bạch Lộc lại rất thành công trong việc thể hiện cảm xúc bất lực đến cùng cực của nhân vật Thời Nghi trong phân đoạn biết được tin người mình yêu bỏ mạng.

Chỉ là một cảnh quay không lời nhưng ánh mắt, biểu cảm và cử chỉ của cô nàng đều toát lên sự bi thương. Nhiều khán giả sau khi xem xong đoạn phim này đã không thể cầm được nước mắt vì quá thương cảm cho nhân vật Thời Nghi.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư cũng là nữ diễn viên nhiều lần gây tranh cãi vì diễn xuất. Không chỉ yếu kém trong khả năng thực hiện những cảnh hành động, Triệu Lộ Tư còn bị khán giả chê bai vì diễn cảnh khóc quá gượng ép và giả trân.

Trong tập phim của Thả Thí Thiên Hạ, diễn xuất của Triệu Lộ Tư nhận về những tín hiệu không mấy khả quan. Phần lớn khán giả cho rằng cô nàng chỉ biết nhíu mày và mếu máo chứ không hề thể hiện được sự đau đớn và tiếc thương từ sâu bên trong nội tâm nhân vật. Nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư xứng đáng là tiểu hoa diễn kém nhất trong danh sách này.