Trường Tương Tư: Lộ tạo hình mới của Dương Tử cần mấy người hỗ trợ đi lại? Netizen nhăn nhó 'Thấy có nặng nề gì lắm đâu mà cần lắm nhân viên hỗ trợ '

Sao quốc tế 19/05/2022 10:59

Những hình ảnh mới nhất của Dương Tử trong Trường Tương Tư đã được cộng đồng mạng lan truyền. Khán giả phát hiện ra kiểu tóc và trang phục này chưa từng được xuất hiện trước đó nên suy đoán đây là tạo hình mới của nữ diễn viên trong phim.

Mới đây, những hình ảnh mới nhất của Dương Tử trong Trường Tương Tư đã được cộng đồng mạng lan truyền. Khán giả phát hiện ra kiểu tóc và trang phục này chưa từng được xuất hiện trước đó nên suy đoán đây là tạo hình mới của nữ diễn viên trong phim.

Được biết tiểu thuyết Trường Tương Tư của Đồng Hoa đã được chuyển thể thành phim với diễn xuất chính của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi.

Trường Tương Tư: Lộ tạo hình mới của Dương Tử cần mấy người hỗ trợ đi lại? Netizen nhăn nhó 'Thấy có nặng nề gì lắm đâu mà cần lắm nhân viên hỗ trợ ' - Ảnh 1
Tạo hình của cast chính Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

 

Theo những bức ảnh, nữ diễn viên được nhân viên hộ tống vào địa điểm quay sau khi đã hoàn chỉnh tạo hình. Mặc dù chỉ là những bức ảnh mờ ảo nhưng kiểu tóc của Dương Tử trông vẫn rất xinh đẹp. Nhiều khán giả cũng cho rằng đây là một trong những kiểu tóc đẹp nhất của cô nàng từ khi khai máy tới giờ. Bên cạnh đó, trong đoạn video ngắn kèm theo, Dương Tử trông nặng nề hơn bình thường. Nhiều khán giả còn cho rằng cô nàng đã tăng cân.

Không chỉ được chú ý với tạo hình, thái độ của Dương Tử cũng bị khán giả đem ra để bàn luận. Trong đoạn video được tung ra, Dương Tử đang được các nhân viên trong đoàn hỗ trợ di chuyển tới địa điểm quay phim.

Trường Tương Tư: Lộ tạo hình mới của Dương Tử cần mấy người hỗ trợ đi lại? Netizen nhăn nhó 'Thấy có nặng nề gì lắm đâu mà cần lắm nhân viên hỗ trợ ' - Ảnh 2
Dương Tử đang được các nhân viên trong đoàn hỗ trợ di chuyển tới địa điểm quay phim - Ảnh: Internet

 

Mặc dù bộ trang phục không mấy nặng nề và rườm rà nhưng số lượng nhân viên đi theo Dương Tử khá đông. Dương Tử được hai nhân viên nam che ô cho, thậm chí cô nàng còn được một nhân viên khác đỡ tay. Nhiều khán giả cho rằng Dương Tử đang mắc bệnh ngôi sao.

- Tạo hình thì cũng ổn nhưng mà trang phục đâu có nặng nề gì lắm đâu mà cần lắm nhân viên hỗ trợ như thế kia nhỉ?

- Kiểu tóc này có vẻ mới lạ nè, chắc là tạo hình mới. Nhưng trang phục thì lại hơi thô thì phải, dìm dáng Dương Tử quá trời kìa.

- Trang phục hơi dìm dáng tí thôi nhưng mà cũng khá xinh, lại gọn, thế mà không hiểu sao cần nhiều người hộ tống thế kia, không biết có vấn đề gì về sức khỏe không?

- Tạo hình này trông Dương Tử cứ bị nặng nề kiểu gì ấy, không được thanh thoát như các tạo hình trước đó, có thể kiểu dáng của trang phục không tôn dáng.

Trước khi phim bấm máy, Dương Tử từng bị chê ngoại hình có thiếu chút nét đẹp cá tính, có phần ma mị, không hợp là Tiểu Yêu khi đã trở về thân phận con gái. Tạo hình giả trai của Dương Tử bị rò rỉ trên mạng cũng được nhận xét là còn giả trân.

Trường Tương Tư: Lộ tạo hình mới của Dương Tử cần mấy người hỗ trợ đi lại? Netizen nhăn nhó 'Thấy có nặng nề gì lắm đâu mà cần lắm nhân viên hỗ trợ ' - Ảnh 3
Tạo hình giả trai của Dương Tử bị rò rỉ trên mạng cũng được nhận xét là còn giả trân - Ảnh: Internet

 

Hiện bộ phim Trường Tương Tư vẫn đang trong giai đoạn ghi hình và chưa có lịch chiếu chính thức.

 

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