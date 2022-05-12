Hương Mật Tựa Khói Sương của Dương Tử gặp liên hoàn 'nạn kiếp': hết nam chính 'bay màu', đến truyện và phim bị tố 'vay mượn' ý tưởng?

Sao quốc tế 12/05/2022 10:18

Một blogger cho biết, bộ phim và truyện Hương Mật Tựa Khói Sương (2008) do Điện Tuyến chấp bút bị nói “vay mượn” từ Thiên Thần Hữu Dực (2006) của Thiên Lại Chỉ Duyên.

Là bộ tiên hiệp gây bão năm 2018, Dương Tử, Đặng Luân và La Vân Hi đã nổi đình nổi đám nhờ Hương Mật Tựa Khói Sương. Đầu năm, Hương Mật Tựa Khói Sương lao đao vì Đặng Luân vướng phải tin tức không hay. Nam chính bay màu nhanh chóng và giờ chỉ còn La Vân Hi và Dương Tử trên phần giới thiệu.

Hương Mật Tựa Khói Sương của Dương Tử gặp liên hoàn 'nạn kiếp': hết nam chính 'bay màu', đến truyện và phim bị tố 'vay mượn' ý tưởng? - Ảnh 1
Poster phim chỉ còn Dương Tử và La Vân Hi - Ảnh: Internet

 

Về vụ việc Đặng Luân trốn thuế, cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện từ năm 2019 đến 2020, Đặng Luân có hành vi khai man, thay đổi bản chất thu nhập thông qua những nghiệp vụ kinh doanh hư cấu… và trốn thuế thu nhập cá nhân. Trong quá trình làm việc, Đặng Luân tích cực phối hợp, chủ động báo cáo các sai phạm của bản thân và nhanh chóng nộp phạt. Tuy nhiên, vụ việc đã ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Đặng Luân. Nhiều nhãn hàng hợp tác với sao phim Hương mật tựa khói sương nhanh chóng có động thái xóa hình ảnh, bài viết về ‘Húc Phượng’ trên mạng xã hội. Một số thương hiệu còn tuyên bố hủy hợp đồng với anh.

Hương Mật Tựa Khói Sương của Dương Tử gặp liên hoàn 'nạn kiếp': hết nam chính 'bay màu', đến truyện và phim bị tố 'vay mượn' ý tưởng? - Ảnh 2
Đặng Luân - Ảnh: Internet

 

Chưa dừng lại, Hương Mật Tựa Khói Sương tiếp tục hứng chỉ trích khi vừa đây vướng phải thông tin “mượn ý tưởng”. Một blogger cho biết, bộ phim và truyện Hương Mật Tựa Khói Sương (2008) do Điện Tuyến chấp bút bị nói “vay mượn” từ Thiên Thần Hữu Dực (2006) của Thiên Lại Chỉ Duyên. Hương Mật bị cho là lấy cốt lõi của Hữu Dực rồi về xào nấu thêm thắt câu chữ. Bảng màu so sánh nội dung cốt truyện của Hương Mật với Hữu Dực cũng được dân mang đưa ra, cho thấy có nhiều tình tiết giống nhau.

Hương Mật Tựa Khói Sương của Dương Tử gặp liên hoàn 'nạn kiếp': hết nam chính 'bay màu', đến truyện và phim bị tố 'vay mượn' ý tưởng? - Ảnh 3
Phim và truyện Hương Mật Tựa Khói Sương (2008) do Điện Tuyến chấp bút bị nói “vay mượn” từ Thiên Thần Hữu Dực (2006) của Thiên Lại Chỉ Duyên - Ảnh: Chụp màn hình

 

Bên cạnh đó, một số nội dung không có trong nguyên tác Hương Mật Tựa Khói Sương nhưng lên phim lại có và giống với nội dung của Hữu Dực. Như vậy khả năng khác nữa là khi lên phim, tác giả thêm thắt nội dung của Hữu Dực vào Hương Mật, khiến netizen rất bức xúc.

Trước vụ việc này, netizen chia làm nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng việc “mượn ý tưởng” là không xứng được bỏ qua, dù đã chiếu cũng phải có biện pháp xử lý. Số khác lại bênh vực Hương Mật và dàn diễn viên, cho rằng tất cả là do tác giả, muốn đòi công đạo thì tới tìm người viết.

Hương Mật Tựa Khói Sương của Dương Tử gặp liên hoàn 'nạn kiếp': hết nam chính 'bay màu', đến truyện và phim bị tố 'vay mượn' ý tưởng? - Ảnh 4
Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, câu chuyện “mượn ý tưởng” của Hương Mật Tựa Khói Sương đối với Hữu Dực vẫn đang khiến netizen tranh cãi gay gắt. Thậm chí, Dương Tử có nguy cơ bị vạ lây vì vận xui này.

 

Từ khóa:   đặng luân dương tử la vân hi sao hoa ngữ cbiz

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