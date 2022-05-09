Lộ ảnh Dương Tử 'cặp kè' người này khi quay Trường Tương Tư, còn dùng 'món đồ' do 'người thương' gợi ý

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc Dương Tử giản dị đi spa cùng với nhân vật đặc biệt trong thời gian quay Trường Tương Tư. Cụ thể, paparazzi bắt gặp Dương Tử cùng với quản lý của mình bước ra từ một viện spa ở Hoành Điếm - phim trường đang quay bộ phim Trường Tương Tư.

Nữ diễn viên có vẻ rất thoải mái, không chút đề phòng trong khi người quản lý luôn quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn cho cô. Điều khiến khán giả chú ý là Dương Tử và nữ quản lý có vẻ thân thiết như chị em khi đi tung tăng cùng nhau. Khán giả suy đoán rằng nữ diễn viên đối đãi với quản lý của mình rất tốt.

- Nhìn gầy quá thương thương.

- Nhìn giống bạn thân của cổ hơn là quản lý.

- Chắc chị quay phim cực lắm, chân bé lại còn như que tăm thế kia.

Bên cạnh đó, khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn khí chất ngời ngời của mỹ nhân Hương Mật Tựa Khói Sương. Cô xuất hiện với áo sơ mi rộng sáng màu, kèm mũ lưỡi trai nâu, phong cách của Dương Tử gây chú ý vì sự phóng khoáng khác với ngày thường.

Phong cách Dương Tử nhìn phóng khoáng lạ thường - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cư dân mạng còn soi được Dương Tử vừa “tậu” một chiếc ốp lưng hình chiếc lược do chính fan của mình gợi ý gần đây. Thời điểm đó, cụm từ "Ốp lưng hình chiếc lược do fan gợi ý cho Dương Tử" đã lên hot search Weibo và nhận được nhiều sự quan tâm.

Dương Tử dùng loại ốp lưng do fan gợi ý - Ảnh: Internet

Có thể nói, lịch trình của Dương Tử thời gian này khá dày đặc, khán giả vô cùng xót xa khi thấy cô có vẻ ốm hơn trước rất nhiều. Công chúng mong rằng nữ diễn viên sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi để tận hưởng cuộc sống, các dự án của cô về sau sẽ thành công tốt đẹp. Bộ phim Trường Tương Tư do cô đóng chính cùng Đặng Vi - Đàn Kiện Thứ - Trương Vãn Ý chưa ấn định thời gian lên sóng.

Dương Tử và 3 nam chính trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Tiểu thuyết Trường Tương Tư của Đồng Hoa đã được chuyển thể thành phim với diễn xuất chính của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi. Nguyên tác nổi tiếng và được yêu thích, dàn diễn viên cũng có tiếng và diễn xuất được đánh giá khá tốt. Có nguồn tin cho biết rằng Trường Tương Tư đã bắt đầu quay từ 28/3, và dự kiến sẽ quay trong khoảng 6 tháng.