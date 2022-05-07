Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 07/05/2022 15:00

Trong giới giải trí Hoa ngữ, có rất nhiều công ty giải trí lớn sở hữu dàn sao khủng đang nổi của Cbiz. Trong đó, Truyền thông Hòa Tụng của Lý Băng Băng sở hữu dàn sao trẻ đang hot, Hòa Tụng là một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực giải trí mà nhiều công ty phải kiêng dè.

Châu Dã

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Châu Dã - Ảnh: Internet

 

Năm 2021, Châu Dã trở thành cái tên quen mặt với khán giả sau khi tham gia vào bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ - Sơn Hà Lệnh. Với ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu, diễn xuất linh hoạt, vai diễn Cố Tương của Châu Dã khi đó được khán giả vô cùng yêu thích. Sau khi nổi lên, Châu Dã được Lý Băng Băng nâng đỡ hết mình với loạt tài nguyên “không phải dạng vừa đâu”.

Cổ Lực Na Trát

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

 

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Cổ Lực Na Trát tuy không có diễn xuất tốt nhưng lại có địa vị nhất định trong lòng khán giả. Trước khi đầu quân cho Hòa Tụng, tài nguyên phim ảnh của nàng mỹ nữ Tân Cương rất phong phú. Cô nàng có một số bộ phim nổi tiếng như: Hiên Viên Kiếm, Trạch Thiên Ký, Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ, Phong Khởi Nghê Thường… Tuy nhiên, sau khi gia nhập Hòa Tụng có vẻ như sự nghiệp diễn xuất của Cổ Lực Na Trát ngày càng đi xuống. Cả 3 bộ phim do cô nàng đóng chính lên sóng năm 2021 đều không làm hài lòng khán giả.

Trương Thiên Ái

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Trương Thiên Ái - Ảnh: Internet

 

Trương Thiên Ái cũng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của Cbiz đã gia nhập Hòa Tụng. Năm 2016, cô nàng nổi lên nhờ tham gia vào bộ phim kinh phí thấp Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. Tuy nhiên, sau đó suốt một thời gian dài dù tham gia vào nhiều bộ phim khủng thế nhưng Trương Thiên Ái vẫn không có đột phá trong sự nghiệp.

Phải đến mới đây, khi đảm nhận vai phụ Nam Cung Bộc Xạ trong Tuyết Trung Hãn Đao Hành, tên tuổi của cô nàng mới hot trở lại. Trương Thiên Ái là vừa có ngoại hình lại vừa có diễn xuất, tuy nhiên Trương Thiên Ái vẫn thiếu tác phẩm để bật lên.

Hầu Minh Hạo

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4
Hầu Minh Hạo - Ảnh: Internet

 

Cũng trong năm 2021, Hòa Tụng còn đón chào thêm một nghĩ sĩ trở mới là Hầu Minh Hạo. Tuy mới chỉ 24 tuổi, thế nhưng chàng mỹ nam này đã được đánh giá là rất có tiềm năng cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Những bộ phim ấn tượng của Hầu Minh Hạo gồm có Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân, Đạo Mộ Bút Ký, Ta Chính Là Cô Nương Như Thế… Sau khi gia nhập Hòa Tụng, mỹ nam 9x này được nhận về rất nhiều dự án phim tiềm năng tiêu biểu có thể kể đến Hộ Tâm, Hẻm Nhỏ… Trong năm 2020, khi Trịnh Sảng vướng vào bê bối lớn, Hầu Minh Hạo cũng có dự án phim Tân Thiện Nữ U Hồn bị ảnh hưởng và có nguy cơ không được lên sóng.

Trần Học Đông

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5
Trần Học Đông - Ảnh: Internet

 

Trần Học Đông chính là ngôi sao “xu cà na” nhất khi toàn bị bạn diễn hại. Những bộ phim nổi bật nhất của chàng mỹ nam này đều đã bị gỡ sạch chỉ vì bạn diễn vướng vào bê bối lớn. Điển hình có thể kể đến Tiểu Thời Đại bị gỡ vì Quách Kính Minh, Tước Tích là do Ngô Diệc Phàm và Phạm Băng Băng hay cả Hạ Chí Chưa Tới vì Trịnh Sảng. Đến nay, Trần Học Đông cũng không tham gia quá nhiều phim nữa mà tập trung đi show giải trí. Thế nhưng có vẻ cái số xui xẻo vẫn bám riết anh chàng khi 2 chương trình là Liên Minh Người Thách Thức và Tiểu Tử Nhà Tôi cũng bị bay màu vì Phạm Băng Băng.

Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi sinh con vào năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh đã ký hợp đồng với công ty Hòa Tụng của chị em Lý Băng Băng. Quyết định này của Triệu Lệ Dĩnh được cho là rất đúng đắn khi Lý Băng Băng có thể giúp cô có được những tài nguyên bên mảng điện ảnh mà Lệ Dĩnh cần.

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Sau khi gia nhập Hòa Tụng, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã có biến chuyển lớn. Thay vì đi theo dòng phim ngôn tình, nàng tiểu hoa đã quyết định chuyển hình với những dự án phim như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng

Có điều trong suốt gần hai năm đầu quân, Hòa Tụng chỉ giúp Triệu Lệ Dĩnh bên mảng thời trang chứ gần như không đưa ra được tài nguyên mà nữ diễn viên 33 tuổi này thật sự cần. Nếu công ty chỉ cung cấp tài nguyên thời trang thì rất khó có thể giữ chân được một nghệ sĩ nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh. Gần đây, xuất hiện một số thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh sắp rời Hòa Tụng, nếu là thật thì đây sẽ là một mất mát lớn đối với Lý Băng Băng.

Điểm mặt dàn 'gà cưng khủng' dưới trướng Lý Băng Băng: Cổ Lực Na Trát có địa vị trong lòng công chúng, Dương Tử thế chỗ Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 7
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Ngoài ra, có nguồn tin cho biết để “lấp chỗ trống” sau khi Triệu Lệ Dĩnh rời đi, Lý Băng Băng đang thương lượng ký hợp đồng với Dương Tử. Là tiểu Hoa đang rất hot của Cbiz, nếu Dương Tử thật sự về dưới trướng Lý Băng Băng vậy cô nàng sẽ vượt mặt rất nhiều ngôi sao trở thành nhất tỷ Hòa Tụng. Là một trong những công ty giải trí hàng đầu Cbiz, Hòa Tụng sẽ đem đến cho nàng mỹ nhân Hương Mật Tựa Khói Sương những dự án chất lượng.

 

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Từ khóa:   triệu lệ dĩnh Dương Tử Cổ Lực Na Trát Lý Băng Băng Châu Dã

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