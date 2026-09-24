Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 24/09/2026 16:15

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi rơi vào cảnh gia đình tan vỡ. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi có bạn trai. Tôi quen một anh người yêu cùng công ty, anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, làm ở bộ phận công nghệ.

Tôi năm nay 25 tuổi, chưa lập gia đình, hiện vẫn đang sinh sống cùng bố mẹ và chị gái. Trong nhà có mỗi hai chị em nên chúng tôi thường rất yêu thương nhau, có gì cũng luôn nhường nhịn nhau chứ hiếm khi nào tranh chấp, cãi vã như các cặp chị em khác. Chị gái tôi rất hiền lành, luôn cưng chiều tôi mọi thứ, vì thế, đôi khi bố mẹ tôi hay dặn dò sau này tôi phải nhường nhịn chị nhiều hơn.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi rơi vào cảnh gia đình tan vỡ. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi có bạn trai. Tôi quen một anh người yêu cùng công ty, anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, làm ở bộ phận công nghệ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết anh chính là người mà tôi tìm kiếm. Phong thái tự tin, nam tính, lại có chút thư sinh khiến tôi mê như điếu đổ. Tôi thường đem chuyện tình cảm của mình để tâm sự với chị gái, chị cũng hay đòi xem ảnh người yêu tôi, xem tin nhắn của hai đứa rồi chọc ghẹo tôi.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm trước tôi không bất ngờ nhận được lời khuyên từ chị gái. Chị bảo tôi nên bỏ anh người yêu hiện tại, vì chị cảm nhận con người anh ấy không tốt, sớm muộn gì cũng “cắm sừng” tôi. Chuyện này chị không chỉ nói một, hai lần mà hầu như ngày nào cũng nói, rồi còn lấy ví dụ, tìm một chi tiết nào đó trong đoạn tin nhắn giữa chúng tôi để chứng minh điều chị nó là thật.

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và tôi thật sự sốc, khi biết sự thật đằng sau lời khuyên của chị gái mình trong một lần tình cờ nhìn thấy cuộc gọi vào máy của chị. Đúng là số điện thoại của người yêu mình, tôi nhanh trí lấy điện thoại chị trong lúc chị đi tắm, sau đó nhắn tin lại cho người yêu tôi và không quên giả vờ là chị. Cho đến bây giờ, đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được tin nhắn ấy. Người yêu tôi lúc này đang nhắn tin tán tỉnh và rủ rê chị gái tôi đi chơi, thậm chí, anh còn không quên hỏi tôi có nhà không để tiện sang đón chị.

Từ hôm phát hiện sự thật cho đến nay tôi đã không nói chuyện với chị mình. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để chuyển ra sống riêng, mặc cho sự can ngăn từ bố mẹ. Nhiều người chắc sẽ bảo tôi chỉ vì một thằng đàn ông tồi mà cắt đứt máu mủ ruột rà. Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh này, mọi người sẽ có thể hiểu cho tôi. Chính tôi nhiều lần rất đau khổ, tôi cảm thấy thật căm phẫn người chị của mình. Nhưng suy nghĩ kĩ, có khi tôi lại nên biết ơn vì đã “tống” được gã đàn ông tồi ra khỏi cuộc đời của mình.

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