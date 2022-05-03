Loạt sao Hoa Ngữ từng bị chê 'xấu thậm tệ': Dương Tử bị 'thiếu gia giàu nhất Trung Quốc' chê bai ngoại hình, Thành Long bị 'cha đỡ đầu' không muốn lăng xê vì kém sắc

Sao quốc tế 03/05/2022 15:00

Loạt sao cbiz dưới đây có quá khứ từng bị chê về nhan sắc và ngoại hình khiến netizen ngạc nhiên.

Thành Long

Loạt sao Hoa Ngữ từng bị chê 'xấu thậm tệ': Dương Tử bị 'thiếu gia giàu nhất Trung Quốc' chê bai ngoại hình, Thành Long bị 'cha đỡ đầu' không muốn lăng xê vì kém sắc - Ảnh 1
Thành Long - Ảnh minh họa: Internet

 

Năm xưa, Cổ Long – cha đỡ đầu của nhiều sao nam danh tiếng – từng rất coi thường Thành Long vì ngoại hình không điển trai. Ông cũng thẳng thừng bày tỏ không muốn lăng xê ngôi sao võ thuật vì kém sắc.

Những lời chê bai cũng là động lực để Thành Long nỗ lực vươn lên, tạo ra những tác phẩm đi vào huyền thoại và trở thành “anh cả của làng giải trí Hoa ngữ”.

Dương Tử

Loạt sao Hoa Ngữ từng bị chê 'xấu thậm tệ': Dương Tử bị 'thiếu gia giàu nhất Trung Quốc' chê bai ngoại hình, Thành Long bị 'cha đỡ đầu' không muốn lăng xê vì kém sắc - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh minh họa: Internet

 

Dương Tử là một trong những tiểu hoa 9x hot nhất hiện nay của Cbiz. Cô góp mặt trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Hương mật tựa khói sương, Cá mực hầm mật...

Tuy nhiên năm xưa, nữ diễn viên từng bị “thiếu gia giàu nhất Trung Quốc” Vương Tư Thông chê bai ngoại hình. Trong thời điểm phát sóng phim Tru Tiên, Vương Tư Thông lạnh lùng buông lời chê bai nhan sắc Dương Tử: “Dáng dấp bề ngoài của cô ta xấu xí, so với nhân vật Lục Tuyết Kỳ trong nguyên tác chẳng có chút nào liên hệ”.

Gần đây, Dương Tử cũng là người gặp phải những lời phàn nàn về ngoại hình. Thực ra, cô ấy thường xuyên nhận về những lời chê bai nhan sắc. Cằm hóp, trán dô, má xệ... còn điều gì tồi tệ mà Dương Tử chưa phải nghe qua?

Dương Tử đã xuất hiện trên sóng livestream cách đây không lâu và trạng thái của  cô ấy không khác nhiều so với trong phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Nếu không khắt khe thì có thể thấy Dương Tử đã duy trì phong độ nhan sắc rất ổn định.

Dung Tổ Nhi

Loạt sao Hoa Ngữ từng bị chê 'xấu thậm tệ': Dương Tử bị 'thiếu gia giàu nhất Trung Quốc' chê bai ngoại hình, Thành Long bị 'cha đỡ đầu' không muốn lăng xê vì kém sắc - Ảnh 3
Dung Tổ Nhi - Ảnh minh họa: Internet

 

Dung Tổ Nhi được biết đến là thiên hậu của làng nhạc xứ Cảng thơm nhờ giọng hát đặc ʙɪệᴛ, nội lực. Tuy nhiên khi mới bước chân vào làng giải trí, cô đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn vì ngoại hình bình thường, không ưa nhìn, còn bị công ty âm nhạc lấy cớ “xấu xí” để hủy bỏ hợp đồng.

Thật may mắn khi sau này Dung Tổ Nhi đã lựa chọn được một công ty quản lý tốt, lăng xê giúp cô tỏa sáng đúng với tài năng.

Năm 2001, truyền thông Hong Kong từng chấn động khi hay tin Tăng Chí Vỹ bị đánh vỡ đầu, mà nhiều người nghi ngờ sự việc có liên quan tới Dung Tổ Nhi. Nhiều nguồn tin cho rằng Tăng Chí Vỹ luôn có bình luận khiếm nhã, miệt thị ngoại hình nữ ca sĩ.

Chính vì vậy, Dương Thụ Thành – cha nuôi của Dung Tổ Nhi, đồng thời là ông trùm showbiz Hong Kong – đã “dạy” cho Tăng Chí Vỹ một bài học.

Trương Tín Triết

Loạt sao Hoa Ngữ từng bị chê 'xấu thậm tệ': Dương Tử bị 'thiếu gia giàu nhất Trung Quốc' chê bai ngoại hình, Thành Long bị 'cha đỡ đầu' không muốn lăng xê vì kém sắc - Ảnh 4
Trương Tín Triết  - Ảnh minh họa: Internet

 

Thuở mới vào nghề, Trương Tín Triết chỉ có thể hát trên sóng radio vì ngoại hình kém sắc, không thể so sánh với những nam ca sĩ cùng thời điểm.

Sau khi có chút danh tiếng, anh dần ʟộ mặt trước khán giả và truyền thông. Tuy nhiên trong một chương trình truyền hình, đạo diễn đã ᴄắᴛ gần hết những hình ảnh của Trương Tín Triết với lý do “lên tivi khó coi vì xấu quá“.

Sau nhiều nỗ lực, nam ca sĩ cuối cùng cũng chinh phục khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, sâu lắng của mình.

Vương Bảo Cường

Loạt sao Hoa Ngữ từng bị chê 'xấu thậm tệ': Dương Tử bị 'thiếu gia giàu nhất Trung Quốc' chê bai ngoại hình, Thành Long bị 'cha đỡ đầu' không muốn lăng xê vì kém sắc - Ảnh 5
Vương Bảo Cường - Ảnh minh họa: Internet

 

“Ảnh đế” Vương Bảo Cường thường xuyên bị chê bai ngoại hình xấu xí. Anh chỉ cao 1m65, gương mặt rất bình thường. Nam diễn viên tự nhận xét về chính mình: “Cái gì tôi cũng không có, nhưng may mắn tôi có nhiệt huyết với nghề”.

Nhiều khán giả cũng không ngờ rằng người đàn ông “tầm thường” kia lại trở thành ngôi sao màn bạc với lối diễn xuất tự nhiên, hài hước, rất có duyên. Nhiều phim điện ảnh anh tham gia đều ghi nhận doanh thu lớn như Lạc lối ở Thái Lan, Đại nghiệp kiến quốc, Phố người Hoa tra án…

Yamy

Loạt sao Hoa Ngữ từng bị chê 'xấu thậm tệ': Dương Tử bị 'thiếu gia giàu nhất Trung Quốc' chê bai ngoại hình, Thành Long bị 'cha đỡ đầu' không muốn lăng xê vì kém sắc - Ảnh 6
Yamy - Ảnh minh họa: Internet

 

Vừa qua, Yamy – trưởng nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ (Rocket Girls) – đã lên tiếng tố cáo việc bị ông chủ công ty miệt thị ngoại hình.

Nữ thần tượng đã chia sẻ đoạn ghi âm, trong đó bị ông chủ Từ Minh Triều chê bai “xấu tới mức không chịu nổi, không thời thượng“.

Sự việc của Yamy đã gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng ᴍạɴɢ. Nhiều nghệ sĩ và khán giả đã lên tiếng ủng hộ Yamy, cho rằng dù cô không xinh đẹp như số đông, song tài năng và phong cách trình diễn mới là điều quan trọng giúp cô tỏa sáng.

Hồ Ngạn Bân

Loạt sao Hoa Ngữ từng bị chê 'xấu thậm tệ': Dương Tử bị 'thiếu gia giàu nhất Trung Quốc' chê bai ngoại hình, Thành Long bị 'cha đỡ đầu' không muốn lăng xê vì kém sắc - Ảnh 7
Hồ Ngạn Bân - Ảnh minh họa: Internet

 

Hồ Ngạn Bân sinh năm 1983, là một trong những ca sĩ, nhà sản xuất nhạc nổi tiếng của Trung Quốc. Khi hẹn hò với Trịnh Sảng, anh từng bị người hâm mộ của nữ diễn viên miệt thị ngoại hình xấu xí.

Quả thực Hồ Ngạn Bân không có gương mặt điển trai cuốn hút như nhiều nam nghệ sĩ khác, song không thể phủ nhận tài năng của anh – “phù thủy âm nhạc” với khả năng remake bậc thầy.

 

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Từ khóa:   dương tử thành long yami dung tổ nhi vương bảo cường

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