Kế nhiệm vị trí 'đỉnh lưu' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử trong tương lai, liệu sao nữ Cbiz nào có thực lực?

Sao quốc tế 01/05/2022 10:37

Mới đây, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao trước thông tin những sao nữ có khả năng thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử trong tương lai.

Bạch Lộc

Xuất thân là một hot girl mạng xã hội, Bạch Lộc chứng tỏ thực lực qua kĩ năng diễn xuất và trở nên nổi tiếng nhờ các tác phẩm truyền hình. Nữ diễn viên lần lượt gây ấn tượng với loạt vai diễn trong các bộ phim như Hoàng Đế Không Dễ Làm, Chiêu Diêu, Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Châu Sinh Như Cố, Nhất Sinh Nhất Thế…

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Đặc biệt, nàng tiểu hoa hậu 95 liên tục gặt hái nhiều thành công, chứng minh được khả năng diễn xuất thông qua hai siêu phẩm nửa cuối năm 2021, từng lấy đi không ít nước mắt của khán giả - Châu Sinh Như Cố và Nhất Sinh Nhất Thế.

Viên Băng Nghiên

Viên Băng Nghiên đã được biết đến khá nhiều qua loạt vai diễn ấn tượng như Mạc Sơn Sơn trong Tương Dạ hay vai nữ chính Chử Toàn Cơ trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Gần nhất, nữ diễn viên cũng gây bão với vai diễn quận chúa Lưu Linh trong Chúc Khanh Hảo. 

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Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên cũng tham gia nhiều sự kiện và làm đại diện quảng cáo. Dù chẳng thể bằng Nhiệt Ba, Dương Tử, nhưng ít ra cũng hơn khá nhiều so với dàn mỹ nhân cùng thời. Tuy nhiên, mỹ nhân này cũng makerting quá lố hình tượng "tiểu Triệu Lệ Dĩnh", thậm chí còn mặc và tạo dáng chụp ảnh giống đàn chị, khiến fan của Triệu Lệ Dĩnh và nhiều người qua đường ghét bỏ.

Triệu Lộ Tư

Xuất phát của Triệu Lộ Tư vốn không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cô nàng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình kể từ vai phụ trong Phượng Tù Hoàng. Tuy không phải nữ chính, nhân vật còn có hình tượng rất đáng ghét, song Triệu Lộ Tư vẫn gây ấn tượng và được nhiều người yêu mến.

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Sau Phượng Tù Hoàng, Triệu Lộ Tư tham gia nhiều bộ phim có kinh phí thấp và được đóng vai chính như Manh Thê Thực Thần, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta… Tuy nhiên, với những bộ phim này, Triệu Lộ Tư ngày càng nổi tiếng hơn, từng bước tiếp cận với những bộ phim được đầu tư lớn như Tam Thiên Nha Sát, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn… đến các bộ phim cấp S, S+ như Trường Ca Hành, Thả Thí Thiên Hạ.

Vương Sở Nhiên

Sở hữu nhan sắc đẹp tựa thiên tiên, Vương Sở Nhiên khiến bao người mê mẩn và gọi cô là “tiểu Lưu Diệc Phi”. Tuy vậy, việc gọi Vương cô là "tiểu Lưu Diệc Phi" khiến phần nào khiến cô nàng sinh năm 1999 này đánh mất hảo cảm của người qua đường.

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Tính đến thời điểm hiện tại, Vương Sở Nhiên có vai phụ ấn tượng trong Thanh Bình Nhạc. Còn lại, những tác phẩm khác cũng chỉ gọi là được biết đến chứ chưa thực sự bùng nổ. Đối với nữ diễn viên, để có thể chắc xuất vào hàng lưu lượng tiểu hoa, cô cần một tác phẩm thực sự nổi bật, gây ấn tượng với khán giả.

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Kể từ "Hạnh Phúc Trong Tầm Tay", Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du được khán giả yêu thích và mong muốn tái hợp trong một bộ phim tiếp theo trong tương lai.

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