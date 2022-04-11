'Tiểu hoa đán 9x' Dương Tử bất ngờ lên tiếng xin lỗi về kĩ năng diễn xuất

Sao quốc tế 11/04/2022 14:45

Mới đây, Dương Tử đã chia sẻ về những dự định mới của mình và nhìn lại sự nghiệp bản thân trong 10 năm qua.

Dương Tử là một nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc, cô từng được bầu chọn là một trong tứ tiểu hoa đán của Trung Quốc ở độ tuổi 9x. Cô nắm trong tay sự nghiệp phim ảnh với các bộ phim "nổi đình nổi đám" như: Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Tôi Và Đất Nước Tôi,...

Mới đây, Dương Tử có cuộc trò chuyện thân mật với Báo Tân Kinh về những dự định mới của mình và nhìn lại sự nghiệp bản thân trong 10 năm qua.

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Dương Tử - Ảnh: Internet

Tại buổi phỏng vấn, Dương Tử đã chia sẻ về cảm xúc khi nhận được nhiều lời khen cho các cảnh khóc trong phim. Cô nàng bất ngờ tự nhận mình diễn còn thiếu sót nhất là trong những cảnh khóc gần đây của Dương Tử.

Khán giả cho rằng khoảnh khắc Dương Tử rơi nước mắt có thể truyền tải nhiều tầng cảm xúc khác nhau. Nhiều người mô tả khi nhìn thấy nữ diễn viên cúi mặt khóc, người xem cũng không kìm được mà khóc theo. Tuy nhiên, đối với Dương Tử, diễn cảnh khóc không khó bởi mỗi diễn viên khi nhập vai vào cảnh này đều dễ dàng làm khán giả rung động. Vậy nên diễn cảnh khóc không có gì đáng để khen cả, cô cho rằng đài từ hay, diễn tốt mới là điều khó.

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Cảnh khóc trong những bộ phim gần đây của Dương Tử - Ảnh: Chụp màn hình

Trong buổi phỏng vấn, Dương Tử gửi lời xin lỗi đến khán giả và nhận mình còn nhiều thiếu sót. Cô hứa sẽ đóng thật nhiều phim và mang đến cho người xem những Dương Tử khác nhau. Đồng thời, nữ diễn viên mong muốn mọi người nhớ đến mình như một diễn viên có thể biến hóa trong nhiều dạng vai và có đài từ tốt hơn là một người đẹp chỉ có thể diễn cảnh khóc.

Hiện tại, Dương Tử đang trong quá trình thực hiện các cảnh quay trong bộ phim "Trường Tương Tư" Đây là bộ phim cấp S+, được đầu tư lớn vào kĩ xảo và nội dung.

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