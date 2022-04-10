Sau màn giả nam bị chê tơi tả, Dương Tử khiến dân tình trầm trồ với tạo hình mới trong 'Trường Tương Tư'

Những hình ảnh hậu trường phim "Trường Tương Tư" của Dương Tử đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
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Mới đây, tạo hình nữ đầu tiên của Dương Tử trong "Trường Tương Tư" đã được tiết lộ. Tạo hình lần này của nữ diễn viên được nhận xét là xinh đẹp và đáng yêu. Cô nàng được diện một bộ trang phục màu xanh nhạt, kiểu tóc không cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức làm tôn lên gương mặt thanh tú.
Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dễ thương và được nhận xét là cực hợp với các tạo hình cổ trang, Dương Tử lại càng ghi điểm hơn với tạo hình lần này.
Nhiều khán giả đoán rằng, tạo hình này của Dương Tử là khi vào vai Văn Tiểu Lục ở dưới nhân gian. Vốn có nhan sắc xinh đẹp, đáng yêu nhưng nàng tiểu Hoa lại được cho là hợp với tạo hình cổ trang hơn hẳn hiện đại. Từ "Hương Mật Tựa Khói Sương" đến "Trầm Vụn Hương Phai" và "Trường Tương Tư", tạo hình cổ trang của Dương Tử đều khiến khán giả vô cùng mê mẩn bởi trang phục phù hợp, trang điểm không quá lố và rất chừng mực.
"Trường Tương Tư" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa. Theo nguyên tác gốc Trường tương tư kể về Hoàng Đế Hiên Viên vương cơ đem con gái Cao Tân Cửu Dao gửi nuôi bên người Ngọc Sơn Vương Mẫu, nhưng nàng lại mất trong trận đại chiến giữa Hiên Viên Hoàng Đế cùng Thần Nông Xi Vưu.
Song, Cửu Dao đợi không được thân nhân tới đón, tưởng phụ thân tâm sinh hiểu lầm, nàng rời khỏi Ngọc Sơn, trải qua đủ loại trắc trở cuối cùng mai danh ẩn tích nữ giả nam trang làm một thần y. Nàng thông tuệ thiện lương, thẳng thắn đáng yêu, ngẫu nhiên cứu được Cảnh Tự đang bị truy sát, từ đó Cảnh Tự yêu thầm Cửu Dao. Trải qua nhiều sóng gió yêu hận cuối cùng hai người quyết định quy ẩn với nhau.