Sau màn giả nam bị chê tơi tả, Dương Tử khiến dân tình trầm trồ với tạo hình mới trong 'Trường Tương Tư'

Sao quốc tế 10/04/2022 09:38

Những hình ảnh hậu trường phim "Trường Tương Tư" của Dương Tử đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, tạo hình nữ đầu tiên của Dương Tử trong "Trường Tương Tư" đã được tiết lộ. Tạo hình lần này của nữ diễn viên được nhận xét là xinh đẹp và đáng yêu. Cô nàng được diện một bộ trang phục màu xanh nhạt, kiểu tóc không cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức làm tôn lên gương mặt thanh tú.

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dễ thương và được nhận xét là cực hợp với các tạo hình cổ trang, Dương Tử lại càng ghi điểm hơn với tạo hình lần này.

duong tuSau màn giả nam bị chê tơi tả, Dương Tử khiến dân tình trầm trồ với tạo hình mới trong 'Trường Tương Tư' - Ảnh 2
Tạo hình của Dương Tử nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả đoán rằng, tạo hình này của Dương Tử là khi vào vai Văn Tiểu Lục ở dưới nhân gian. Vốn có nhan sắc xinh đẹp, đáng yêu nhưng nàng tiểu Hoa lại được cho là hợp với tạo hình cổ trang hơn hẳn hiện đại. Từ "Hương Mật Tựa Khói Sương" đến "Trầm Vụn Hương Phai" và "Trường Tương Tư", tạo hình cổ trang của Dương Tử đều khiến khán giả vô cùng mê mẩn bởi trang phục phù hợp, trang điểm không quá lố và rất chừng mực.

duong tu 1
Trường Tương Tư hiện đang trong quá trình quay - Ảnh: Internet

"Trường Tương Tư" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa. Theo nguyên tác gốc Trường tương tư kể về Hoàng Đế Hiên Viên vương cơ đem con gái Cao Tân Cửu Dao gửi nuôi bên người Ngọc Sơn Vương Mẫu, nhưng nàng lại mất trong trận đại chiến giữa Hiên Viên Hoàng Đế cùng Thần Nông Xi Vưu.

Song, Cửu Dao đợi không được thân nhân tới đón, tưởng phụ thân tâm sinh hiểu lầm, nàng rời khỏi Ngọc Sơn, trải qua đủ loại trắc trở cuối cùng mai danh ẩn tích nữ giả nam trang làm một thần y. Nàng thông tuệ thiện lương, thẳng thắn đáng yêu, ngẫu nhiên cứu được Cảnh Tự đang bị truy sát, từ đó Cảnh Tự yêu thầm Cửu Dao. Trải qua nhiều sóng gió yêu hận cuối cùng hai người quyết định quy ẩn với nhau.

Hé lộ cát sê 'khủng' của 'tiểu hoa đán 9x' Dương Tử

Hé lộ cát sê 'khủng' của 'tiểu hoa đán 9x' Dương Tử

Người hâm mộ làng giải trí xứ Trung không khỏi bất ngờ khi biết được cát sê của nữ diễn viên Dương Tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử nhan sắc Dương Tử sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Trường Tương Tư

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ cát sê 'khủng' của 'tiểu hoa đán 9x' Dương Tử

Hé lộ cát sê 'khủng' của 'tiểu hoa đán 9x' Dương Tử

Vừa hết duyên với Dương Tử, nam thần Tiêu Chiên đã vội sánh đôi cùng 'người tình tin đồn'?

Vừa hết duyên với Dương Tử, nam thần Tiêu Chiên đã vội sánh đôi cùng 'người tình tin đồn'?

Mùa hè 'nảy lửa' với cuộc cạnh tranh các bộ phim của dàn sao nữ nổi tiếng Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử

Mùa hè 'nảy lửa' với cuộc cạnh tranh các bộ phim của dàn sao nữ nổi tiếng Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử

Rộ tin đồn phim của Dương Tử và Thành Nghị bị cắt từ 50 tập xuống còn 30 tập, người hâm mộ không khỏi lo lắng

Rộ tin đồn phim của Dương Tử và Thành Nghị bị cắt từ 50 tập xuống còn 30 tập, người hâm mộ không khỏi lo lắng

Trường Tương Tư khai máy: Tạo hình 'giả trai' của Dương Tử khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt'

Trường Tương Tư khai máy: Tạo hình 'giả trai' của Dương Tử khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt'

Hé lộ tạo hình Thành Nghị trong 'Trầm Vụn Hương Phai', liệu có xứng đôi với Dương Tử?

Hé lộ tạo hình Thành Nghị trong 'Trầm Vụn Hương Phai', liệu có xứng đôi với Dương Tử?

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 26 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 51 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?