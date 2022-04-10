Sau màn giả nam bị chê tơi tả, Dương Tử khiến dân tình trầm trồ với tạo hình mới trong 'Trường Tương Tư'

Mới đây, tạo hình nữ đầu tiên của Dương Tử trong "Trường Tương Tư" đã được tiết lộ. Tạo hình lần này của nữ diễn viên được nhận xét là xinh đẹp và đáng yêu. Cô nàng được diện một bộ trang phục màu xanh nhạt, kiểu tóc không cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức làm tôn lên gương mặt thanh tú.

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dễ thương và được nhận xét là cực hợp với các tạo hình cổ trang, Dương Tử lại càng ghi điểm hơn với tạo hình lần này.