Hé lộ cát sê 'khủng' của 'tiểu hoa đán 9x' Dương Tử

Sao quốc tế 09/04/2022 13:11

Người hâm mộ làng giải trí xứ Trung không khỏi bất ngờ khi biết được cát sê của nữ diễn viên Dương Tử.

Với khuôn mặt khả ái và diễn xuất ấn tượng, Dương Tử từng là sao nhí tài năng của màn ảnh Trung Quốc và dấn thân vào con đường diễn viên chuyên nghiệp khi trưởng thành. Đến nay, để có được những thành công như hiện tại, Dương Tử đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ, dốc hết tâm huyết cho từng vai diễn dù là lớn nhỏ.

Gần đây, nữ diễn viên Dương Tử đang thực hiện những cảnh đầu tiên của bộ phim "Trường tương tư" và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

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Dương Tử đang thực hiện những cảnh đầu tiên của bộ phim 'Trường tương tư' - Ảnh: Internet

Mới đây, trang 163 tiết lộ cát sê của nữ diễn viên trong phim này lên đến 25 triệu nhân dân tệ (khoảng 89 tỉ đồng), vẫn tăng cao nhiều lần so với thời Hương mật tựa khói sương năm 2018 là 19 triệu tệ (khoảng 68 tỉ đồng) do quy định mức trần cho cát sê diễn viên.

"Trường tương tư" là một trong những tác phẩm có vốn đầu tư khoảng 500 triệu nhân dân tệ (1.796 tỉ đồng). Theo quy định mới của cơ quan quản lý Trung Quốc thì thù lao diễn viên không được vượt quá 40% tiền đầu tư phim, thù lao một tập không quá 40.000 nhân dân tệ (143 triệu đồng). Do đó ngoài Dương Tử nhận cát sê cao nhất thì diễn viên xếp sau lần lượt là 8 triệu nhân dân tệ (28 tỉ đồng) và 2 - 3 triệu nhân dân tệ (7 - 10 tỉ đồng) vì bạn diễn trong phim này của cô đều kém tiếng tăm hơn.

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Cát sê của nữ diễn viên trong phim này lên đến 25 triệu nhân dân tệ - Ảnh: Internet

Dự án cổ trang tiên hiệp "Trầm vụn hương phai" của Dương Tử và Thành Nghị dự kiến sẽ lên sóng trong mùa hè năm nay. Đây là một trong những bộ phim luôn dẫn đầu ở top phim được mong đợi lên sóng nhất. Ngoài Thành Nghị và Dương Tử, bộ phim này còn được kỳ vọng vọng sẽ đại bạo khi lên sóng vì được đầu tư lớn ở khâu kỹ xảo và nội dung.

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