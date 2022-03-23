'Thanh trâm hành' quay lại sau bê bối tình ái của Ngô Diệc Phàm, liệu Lâm Canh Tân và Dương Tử có 'vực dậy' được bộ phim?

Sao quốc tế 23/03/2022 16:17

Thông tin mới nhất được tiết lộ cho biết bộ phim Thanh Trâm Hành do Dương Tử đóng chính đang rục rịch lên sóng.

"Thanh trâm hành" ban đầu có sự tham gia của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm. Tuy nhiên, khi bộ phim chuẩn bị được lên sóng thì Ngô Diệc Phàm bất ngờ vướng vào bê bối lớn. Vì Ngô Diệc Phàm là nam chính nên bộ phim cũng không thể lên sóng. Nhiều thông tin được đưa ra cho biết phía nhà sản xuất đã chuẩn bị tìm diễn viên thay thế để thay chỗ của nam diễn viên này.

Được biết, "Thanh trâm hành" là dự án "bom tấn" của Tencent. Theo truyền thông Hoa ngữ, bộ phim do Dương Tử đóng chính từng tìm cách để kiếm cơ hội phát sóng trở lại dù Ngô Diệc Phàm vướng tù tội. Và để thực hiện mục tiêu đưa phim lên màn ảnh nhỏ, buộc các nhà làm phim phải tìm người thay thế Ngô Diệc Phàm và quay lại một số phân cảnh.

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Ngô Diệc Phàm vướng tù tội khiến bộ phim lao đao - Ảnh: Internet

Theo đó, Lâm Canh Tân là người được lựa chọn thay thế Ngô Diệc Phàm. Mặc dù ban đầu miễn cưỡng nhưng Tencent đã đưa ra lời mời hậu hĩnh để thuyết phục là mời nam diễn viên trong hai dự án sắp tới. Cuối cùng, Lâm Canh Tân cũng đã đồng ý. Xét về ngoại hình, Lâm Canh Tân có cùng chiều cao với Ngô Diệc Phàm nên đây cũng là điều kiện thuận lợi cho công việc hậu kỳ của "Thanh trâm hành". Người hâm mộ cũng hài lòng về lựa chọn này vì vẻ ngoài điển trai của anh và đặc biệt anh từng rất thành công khi đóng bộ phim "Sở Kiều truyện" cùng Triệu Lệ Dĩnh.

Về nhân vật trong phim, Lâm Canh Tân được ê-kíp nhận xét hợp với vai Thái tử Lý Thư Bạch - người có tính cách lạnh lùng và không dễ mở lòng với người khác.

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Dương Tử và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Chính quyết tâm này của ê-kíp, cộng thêm nỗ lực của Dương Tử, nhiều khán giả cho rằng họ sẽ ủng hộ khi phim lên sóng.

"Thanh Trâm Hành" có nội dung xoay quanh Hoàng Tử Hà (Dương Tử) – sinh ra trong gia đình lớn nhưng lại bị kẻ xấu hãm hại. Trên đường tìm lại công đạo cho gia đình, Hoàng Tử Hà gặp Lý Thư Bạch. Hai người cùng nhau giải quyết nhiều vụ án lớn rồi nảy sinh tình cảm với nhau.

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