Phim mới của Dương Tử và Tiêu Chiến thông báo lên sóng nhưng 'chẳng ai tin'

Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cho biết bộ phim "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" của Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ chính thức lên sóng vào 15/3.

Mới đây, mạng xã hội Weibo xuất hiện thông tin cho biết bộ phim "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" của Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ chính thức lên sóng vào 15/3 tới đây. Thông tin này vừa được đưa ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đây là một tín hiệu đáng mừng cho người hâm mộ của 2 diễn viên chính.

Bên cạnh đó, tác phẩm này cũng từng bị đánh giá là gặp "vận xui" nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ khi dời lịch chiếu liên tục. Do đó, độ quan tâm dành cho bộ phim này của khán giả là không hề nhỏ.

Bộ phim sẽ chính thức lên sóng vào 15/3 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không ít người bày tỏ lo ngại đây lại là tin không chính xác. Bởi lẽ trước đây, bộ phim này đã từng có vô số tin đồn lên sóng nhưng cuối cùng lại chẳng cái nào đúng cả. Nhiều lần xuất hiện tin lên sóng nhưng mãi chẳng thấy đâu khiến nhiều cư dân mạng không khỏi mất niềm tin với việc sẽ được gặp Dương Tử và Tiêu Chiến trên màn ảnh nhỏ giữa tháng 3 này.

Nội dung chính của "Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn" xoay quanh chuyện tình cảm, cuộc sống của bác sĩ Cố ngụy (Tiêu Chiến) và cô nữ sinh Lâm Chi Hiệu (Dương Tử). Khi cuộc sống của Lâm Chi Hiệu đang rơi vào bế tắc thì Cố Ngụy xuất hiện. Hai con người với quá khứ từng chịu tổn thương đã sưởi ấm và chữa lành cho nhau.

Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu gặp nhau khi cha Chi Hiệu mắc bệnh nặng, phải nằm viện điều trị và Cố Ngụy chính là bác sĩ điều trị của bố cô. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã gắn kết họ với nhau, cùng trải qua nhiều vui buồn của cuộc sống. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm và viết nên câu chuyện tình yêu giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân.

Xuất hiện với nụ cười cứng đờ, Dương Tử bị nghi là phẫu thuật thẩm mỹ quá đà Vừa qua, Dương Tử góp mặt trong phòng livestream của một thương hiệu sau thời gian dài ở ẩn, không xuất hiện trước công chúng.

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