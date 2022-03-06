Dương Tử và những lần 'ngược tâm' đẫm nước mắt với người mình yêu trên màn ảnh

Trong bộ phim này, Dương Tử và Nhậm Gia Luân "nên duyên" với nhau thành vợ chồng. Dương Tử vào vai Bạch Yêu Yêu tinh nghịch còn Nhậm Gia Luân vào vai Cốc chủ của Dược Sư Cốc Hứa Tuyên. Chuyện tình nhiều khổ đau của cặp đôi cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Trải qua thời gian tươi đẹp ngắn ngủi, Hứa Tuyên bị bệnh nặng khiến Bạch Yêu Yêu phải trộm tiên thảo để cứu anh và đã vi phạm phải thiên quy nên không được phép gặp lại Hứa Tuyên.

Đặc biệt, một phân cảnh Bạch Yêu Yêu cầm kiếm thẳng tay đâm bị thương Hứa Tuyên khiến khán giả đau lòng theo. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố đầy gian nan, cả hai cũng được ở bên nhau và có kết thúc hạnh phúc.

Dương Tử và Đặng Luân cũng sánh đôi với nhau trong phim "Hương mật tựa khói sương". Bộ phim một thời đình đám khiến nhiều khán giả yêu thích phim ngược tâm thì chắc chắn không thể quên được chuyện tình dày vò lẫn nhau của Húc Phượng (Đặng Luân) và Cẩm Mịch (Dương Tử).

Đáng chú ý là phân cảnh Cẩm Mịch ngược Húc Phượng chính là một trong những đoạn đắt giá nhất của bộ phim này. Việc Cẩm Mịch hiểu nhầm Húc Phượng là kẻ thù sát hại cha mình nên đã lên kế hoạch báo thù người mình yêu. Đây chính là những khoảnh khắc ngược tâm đau thấu tim gan của người xem. Cảnh phim đẫm nước mắt không chỉ dừng lại ở nghĩa đen mà còn ngược cả khán giả.

Trầm vụn hương phai

Dù bộ phim đóng cùng Thành Nghị chưa được lên sóng nhưng những hình ảnh từ phần giới thiệu bộ phim cũng ghi lại cảnh vô cùng đau đớn khi Dương Tử đã thẳng tay đâm Thành Nghị khiến anh xuất hiện trong dàn nam chính bị ngược dưới tay của cô nàng.

Phim "Trầm vụn hương phai" xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Nhan Đàm (Dương Tử - một đóa sen hóa thành hình người trước thời hạn nên đã gặp phải tình kiếp còn Ứng Uyên (Thành Nghị) – đế quân cao quý, cũng là người mà Nhan Đàm yêu day dứt. Tuy nhiên, cũng có phân cảnh Nhan Đàm (Dương Tử) xiên Ứng Uyên (Thành Nghị) khiến khán giả cũng khóc thành dòng sông.