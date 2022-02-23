Dương Tử từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì lý do này?

Sao quốc tế 23/02/2022 16:03

Lý do Dương Tử không muốn hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình ngã ngửa.

Dương Tử được biết đến là nữ diễn viên hạng A của showbiz Hoa ngữ không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà cô còn thuộc phái thực lực được cả giới nghệ thuật công nhận. Nàng tiểu hoa đán 9x dù mới 26 tuổi nhưng đã có hơn 20 năm gắn bó với nghiệp diễn xuất. 

Còn Triệu Lệ Dĩnh lại là tiểu hoa đán 8x cũng xuất phát phái thực lực khi cô có khả năng diễn thiên biến vạn hóa cùng với đó, cô còn cạnh tranh với nhiều mỹ nhân khác bởi nhan sắc xinh đẹp.

Gần đây, một cuộc phỏng vấn của Dương Tử bất ngờ được cư dân mạng đào lại. Theo đó, khi phóng viên hỏi có ngôi sao nữ nào mà nàng tiểu hoa không muốn hợp tác cùng không, thì câu trả lời của nữ diễn viên chính là Triệu Lệ Dĩnh. 

Dương Tử từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì lý do này? - Ảnh 1

Giải thích thêm về câu trả lời, Dương Tử cho biết bản thân là một người thường xuyên ăn vặt trên phim trường. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng là người có "thú vui" này. Vậy nên, nữ diễn viên Cá mực hầm mật lo sợ rằng nếu như hai người họ hợp tác cùng nhau thì có thể... sẽ ăn sạch cả đoàn làm phim.

Dương Tử từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì lý do này? - Ảnh 2

 Dương Tử từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì lý do này? - Ảnh 3

Xem xong cuộc phỏng vấn này, khán giả ít nhiều cũng hiểu được đó không phải là lý do thực sự. Bên dưới bình luận, cư dân mạng cũng đặt ra không ít giả thuyết về việc tại sao Dương Tử lại từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh.

Thực tế, trong quá khứ Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử từng đóng chung phim truyền hình Tru Tiên - Thanh Vân Chí. Thời điểm dự án này thực hiện, Dương Tử vẫn là cái tên kém nổi bật so với Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Tử từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì lý do này? - Ảnh 4

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Bích Dao còn Dương Tử vào vai Lục Tuyết Kỳ. Họ đều là những mỹ nhân có ảnh hưởng đến cuộc đời nam chính và không biết ai mới là nữ chính của bộ phim.

Trong nguyên tác thì không phân biệt ai là nữ chính nên khi lựa chọn hai mỹ nhân xuất phát từ trường phái thực lực này sẽ không có mâu thuẫn gì cho đến khi nhà sản xuất khi đưa vào phim truyền hình lại để cho Lục Tuyết Kỳ trở thành vai nữ phụ. Việc bị nhà sản xuất phim chơi khăm như thế này đã khiến Dương Tử muốn thổ huyết. 

Điều đáng nói hơn nữa là thời điểm 2016 đang là thời đỉnh cao của Triệu Lệ Dĩnh, địa vị so với Dương Tử còn cao hơn, fan của nàng Dĩnh Bảo lập tức ca ngợi thần tượng và hạ bệ Dương Tử khi cho rằng cô không bằng đàn chị.  

Dương Tử từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì lý do này? - Ảnh 5

Trước lời công kích của fan Triệu Lệ Dĩnh, fan Dương Tử đã lập tức đáp trả lại và cuộc chiến công kích bắt đầu xảy ra. Không những thế, trong cuộc họp báo Triệu Lệ Dĩnh có không nhận micro cho Dương Tử đưa. Điều này khiến vợ cũ Phùng Thiệu Phong bị chỉ trích kiêu ngạo. Lần nữa, màn khẩu chiến giữa fan của hai nhà liên tục xảy ra.

Dương Tử từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì lý do này? - Ảnh 6

Hiện tại, vị trí của Dương Tử có thể nói là ngang hàng với nàng Dĩnh Bảo. Việc họ cùng nhau hợp tác trong một dự án khác, chắn chắn sẽ bị đặt lên bàn cân so sánh, thậm chí có thể trở thành vấn đề tranh cãi giữa fan của hai nhà. 

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