Người đàn ông khiến Triệu Lệ Dĩnh vừa sợ vừa nể là ai?

Sao quốc tế 22/02/2022 14:19

Đối với Triệu Lệ Dĩnh, vị thế của người đàn ông này rất quan trọng.  

Chuyện đời sống cá nhân, ngoài hai người đàn ông là chồng cũ Phùng Thiệu Phong và tình cũ Trần Hiểu, ít ai biết rằng, có một người luôn đứng ở vị trí quan trọng trong lòng Triệu Lệ Dĩnh. Đó chính là đàn anh Chu Nhất Vi.

Theo trang Sohu, trong showbiz có một đàn anh mà Triệu Lệ Dĩnh vô cùng kính nể, đó là nam diễn viên Chu Nhất Vi. Thời điểm vừa bén duyên với phim ảnh, Triệu Lệ Dĩnh đã có cơ hội đóng chung với Chu Nhất Vi trong các dự án như Thương Khung Chi Mão, Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em,...

Người đàn ông khiến Triệu Lệ Dĩnh vừa sợ vừa nể là ai? - Ảnh 1

Người đàn ông khiến Triệu Lệ Dĩnh vừa sợ vừa nể là ai? - Ảnh 2

Vì còn yếu kém về kinh nghiệm diễn xuất, ngôi sao Hoa Thiên Cốt thường xuyên bị đàn anh trách mắng, phê bình. Thế nhưng sau những lần "nặng lời", Chu Nhất Vi đều nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo đàn em để cô có thể tiến bộ hơn. Chính vì vậy đối với Triệu Lệ Dĩnh, Chu Nhất Vi không khác gì "người soi sáng" những bước đi đầu tiên của nàng tiểu hoa trên màn ảnh.

Người đàn ông khiến Triệu Lệ Dĩnh vừa sợ vừa nể là ai? - Ảnh 3

Trong bộ phim Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em, Chu Nhất Vi vào vai anh trai của Triệu Lệ Dĩnh. Còn nhớ thời điểm phim lên sóng, có không ít khán giả bày tỏ quan điểm không mấy tốt đẹp dành cho vai diễn của Chu Nhất Vi. Khi thấy những bình luận đó, Triệu Lệ Dĩnh đã lập tức lên tiếng bênh vực, cổ vũ tiền bối của mình.

Người đàn ông khiến Triệu Lệ Dĩnh vừa sợ vừa nể là ai? - Ảnh 4

Chu Nhất Vi sinh năm 1982, tốt nghiệp khoa biểu diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh từng được bình chọn là mẫu người đàn ông được độc giả yêu thích nhất năm 1999 do Tinh Đảo Nhật Báo tổ chức. Tài tử từng lọt vào top 6 vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Tân binh truyền hình (Kim Ưng Chi Tinh) của đài truyền hình Hồ Nam tổ chức năm 2003. Chu Nhất Vi được biết đến qua hàng loạt bộ phim như Thâm lao đại ngục (2006), Không hạng tử (2008), Vũ động càn khôn (2018), Trường An 12 canh giờ (2019)...

Người đàn ông khiến Triệu Lệ Dĩnh vừa sợ vừa nể là ai? - Ảnh 5

Hiện tại sau gần một thập kỷ quen biết nhau, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Vi vẫn là những người bạn thân của nhau. 

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