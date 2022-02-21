Triệu Lệ Dĩnh tặng lì xì cho đồng nghiệp, ai ngờ bị chê: ‘"Người nông thôn đúng là ki bo kẹt xỉ"

Sao quốc tế 21/02/2022 21:48

Triệu Lệ Dĩnh phát lì xì tặng đoàn phim thế nhưng lại bị diễn viên quần chúng mỉa mai ngay khi vừa thấy tiền trong phong bao.

Là “nữ hoàng rating” đình đám của đất nước tỷ dân, khối tài sản của Triệu Lệ Dĩnh cũng chẳng phải dạng vừa. Thế nên, trong dịp năm mới, mỹ nhân Sở Kiều Truyện cũng chuẩn bị lì xì cho những nhân viên đã gắn bó với cô trong công việc.

Trang Sohu mới đây đã chia sẻ 1 câu chuyện liên quan đến việc phát lì xì của Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm quay bộ phim Minh Lan Truyện cùng Phùng Thiệu Phong, vì trùng vào thời gian nghỉ Tết nên nữ diễn viên họ Triệu có chuẩn bị rất nhiều lì xì gửi tặng đồng nghiệp xung quanh. Tuy nhiên khi mở phong bao ra, diễn viên quần chúng liền chê bai "Sam Sam" với thái độ đáng lên án: "Người nông thôn đúng là ki bo kẹt xỉ".

Triệu Lệ Dĩnh tặng lì xì cho đồng nghiệp, ai ngờ bị chê: ‘'Người nông thôn đúng là ki bo kẹt xỉ' - Ảnh 1

Được biết, số tiền trong phong bao lì xì là 200 tệ (tương đương 720.000 đồng). Câu chuyện này trở thành vấn đề gây tranh cãi trên MXH. Có netizen còn so sánh Huỳnh Hiểu Minh lì xì cho ekip đóng phim mỗi người 500 tệ (1,8 triệu đồng), số tiền cao hơn hẳn so với Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh tặng lì xì cho đồng nghiệp, ai ngờ bị chê: ‘'Người nông thôn đúng là ki bo kẹt xỉ' - Ảnh 2

Tuy nhiên cũng có ý kiến khẳng định số tiền 200 tệ hoàn toàn bình thường, không đáng để bị lên án là ki bo kẹt xỉ. Những phong bao lì xì chỉ mang tính chất vui vẻ, mang lại may mắn cho mọi người, không nên vì thế mà thành chủ đề tranh cãi.

Hơn nữa, việc diễn viên quần chúng chê bai gốc gác của Triệu Lệ Dĩnh bị lên án mạnh mẽ. Dù rằng xuất thân từ vùng quê nông thôn nghèo nhưng nữ diễn viên đã cố gắng hết mình, vươn lên trở thành nữ diễn viên hạng A Cbiz. Nhận xét miệt thị, phân biệt vùng miền là hành động đáng lên án.

 Triệu Lệ Dĩnh tặng lì xì cho đồng nghiệp, ai ngờ bị chê: ‘'Người nông thôn đúng là ki bo kẹt xỉ' - Ảnh 3

Vài năm trở lại đây, phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh được khán giả yêu thích đặc biệt. Tên cô được coi là bảo chứng cho phim truyền hình. Nhiều tờ báo gọi cô là Nữ hoàng rating Trung Quốc.

Những phim gần đây Triệu Lệ Dĩnh đóng có thể kể đến Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Hữu Phỉ, Minh Lan Truyện, Sở Kiều Truyện, Thời Gian Tươi Đẹp Của Em Và Anh, Thanh Vân Chí, Yên Chi, Lão Cửu Môn, Thục Sơn Chiến Kỷ... 

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