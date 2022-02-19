Giữa tin đồn 'níu kéo' Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong gây chú ý với vẻ ngoài tiều tụy

Mới đây, Phùng Thiệu Phong đã xuất hiện tại sân bay Thượng Hải vì lịch trình công việc của mình.

Chiều ngày 18/2, trang Sina chia sẻ những hình ảnh của Phùng Thiệu Phong xuất hiện tại sân bay Thượng Hải vì lịch trình công việc. Nam diễn viên lại đi một mình, không có bất cứ nhân viên nào đi cùng. Đây cũng chính là lần lộ diện đầu tiên của anh giữa tin đồn "níu kéo" Triệu Lệ Dĩnh tái hôn.

Đáng nói khi xuất hiện tại sân bay, nam tài tử họ Phùng đã khiến nhiều người bất ngờ và lo lắng khi để lộ hình ảnh già nua, xuống sắc và trông khá thiếu sức sống. Không còn nét điển trai như xưa, vị thiếu gia đình đám của Cbiz gây xôn xao vì đôi mắt trũng sâu thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Hình ảnh cô đơn, buồn bã của Phùng Thiệu Phong khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là Phùng Thiệu Phong có ý tránh né phóng viên, không muốn trở thành chủ đề bàn tán giữa loạt lùm xùm tình ái. Có thể thấy, nam diễn viên liên tục cúi đầu, không nhìn thẳng về phía trước.

Thời gian qua, Phùng Thiệu Phong khá im hơi lặng tiếng, không tham gia bất cứ sự kiện showbiz hay đóng phim nào. Hiện tại, anh đã 43 tuổi, sau khi rời bỏ Triệu Lệ Dĩnh, tài nguyên điện ảnh và truyền hình của anh đã giảm đi đáng kể.

Dạo gần đây, tin đồn 'níu kéo' Triệu Lệ Dĩnh tái hôn được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mặt khác, Triệu Lệ Dĩnh chỉ bận rộn đóng phim sau tan vỡ hôn nhân. Không chỉ thành công trong nghiệp diễn, cô còn trở thành "con cưng" của nhiều nhãn hàng, tham gia nhiều chương trình tạp kỹ. Hiện cô đang dồn sự tập trung cao độ bộ phim mới mang tên Dã Man Sinh Trưởng, bên cạnh đó còn tham gia 1 vài chương trình truyền hình Gala Xuân Vãn,...

Không phải Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong tiết lộ lý do chọn kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh Trong một bài phỏng vấn ở quá khứ, nam tài tử họ Phùng nhận được câu hỏi vô cùng hóc búa và nhạy cảm về nguyên nhân cưới Triệu Lệ Dĩnh mà không phải Nghê Ni.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-tin-don-niu-keo-trieu-le-dinh-phung-thieu-phong-gay-chu-y-voi-ve-ngoai-tieu-tuy-450948.html