Giữa tin đồn 'níu kéo' Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong gây chú ý với vẻ ngoài tiều tụy

Sao quốc tế 19/02/2022 14:05

Mới đây, Phùng Thiệu Phong đã xuất hiện tại sân bay Thượng Hải vì lịch trình công việc của mình.

 

Chiều ngày 18/2, trang Sina chia sẻ những hình ảnh của Phùng Thiệu Phong xuất hiện tại sân bay Thượng Hải vì lịch trình công việc. Nam diễn viên lại đi một mình, không có bất cứ nhân viên nào đi cùng. Đây cũng chính là lần lộ diện đầu tiên của anh giữa tin đồn "níu kéo" Triệu Lệ Dĩnh tái hôn.

Đáng nói khi xuất hiện tại sân bay, nam tài tử họ Phùng đã khiến nhiều người bất ngờ và lo lắng khi để lộ hình ảnh già nua, xuống sắc và trông khá thiếu sức sống. Không còn nét điển trai như xưa, vị thiếu gia đình đám của Cbiz gây xôn xao vì đôi mắt trũng sâu thể hiện rõ sự mệt mỏi.

phung thieu phong
phung thieu phong 1
phung thieu phong 2
Hình ảnh cô đơn, buồn bã của Phùng Thiệu Phong khiến nhiều người không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là Phùng Thiệu Phong có ý tránh né phóng viên, không muốn trở thành chủ đề bàn tán giữa loạt lùm xùm tình ái. Có thể thấy, nam diễn viên liên tục cúi đầu, không nhìn thẳng về phía trước.

Thời gian qua, Phùng Thiệu Phong khá im hơi lặng tiếng, không tham gia bất cứ sự kiện showbiz hay đóng phim nào. Hiện tại, anh đã 43 tuổi, sau khi rời bỏ Triệu Lệ Dĩnh, tài nguyên điện ảnh và truyền hình của anh đã giảm đi đáng kể.

phung thieu phong 3
Dạo gần đây, tin đồn 'níu kéo' Triệu Lệ Dĩnh tái hôn được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mặt khác, Triệu Lệ Dĩnh chỉ bận rộn đóng phim sau tan vỡ hôn nhân. Không chỉ thành công trong nghiệp diễn, cô còn trở thành "con cưng" của nhiều nhãn hàng, tham gia nhiều chương trình tạp kỹ. Hiện cô đang dồn sự tập trung cao độ bộ phim mới mang tên Dã Man Sinh Trưởng, bên cạnh đó còn tham gia 1 vài chương trình truyền hình Gala Xuân Vãn,..

Không phải Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong tiết lộ lý do chọn kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh

Không phải Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong tiết lộ lý do chọn kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh

Trong một bài phỏng vấn ở quá khứ, nam tài tử họ Phùng nhận được câu hỏi vô cùng hóc búa và nhạy cảm về nguyên nhân cưới Triệu Lệ Dĩnh mà không phải Nghê Ni.

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ làng sao Phùng Thiệu Phong hậu ly hôn

TIN LIÊN QUAN

Không phải Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong tiết lộ lý do chọn kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh

Không phải Nghê Ni, Phùng Thiệu Phong tiết lộ lý do chọn kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh

Phùng Thiệu Phong được hỏi tìm mẹ kế cho con trai, Triệu Lệ Dĩnh bật khóc vì câu trả lời

Phùng Thiệu Phong được hỏi tìm mẹ kế cho con trai, Triệu Lệ Dĩnh bật khóc vì câu trả lời

Phùng Thiệu Phong muốn tái hôn với Triệu Lệ Dĩnh, thái độ mẹ chồng cũ cũng quay ngoắt 180 độ

Phùng Thiệu Phong muốn tái hôn với Triệu Lệ Dĩnh, thái độ mẹ chồng cũ cũng quay ngoắt 180 độ

Thực hư chuyện Triệu Lệ Dĩnh khoác tay người đàn ông lạ tại trung tâm thương mại giữa tin đồn tái hợp Phùng Thiệu Phong

Thực hư chuyện Triệu Lệ Dĩnh khoác tay người đàn ông lạ tại trung tâm thương mại giữa tin đồn tái hợp Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh nói 1 câu khiến Phùng Thiệu Phong tiếc nuối khi được hỏi có muốn tái hợp với chồng cũ không

Triệu Lệ Dĩnh nói 1 câu khiến Phùng Thiệu Phong tiếc nuối khi được hỏi có muốn tái hợp với chồng cũ không

Phùng Thiệu Phong bất ngờ làm 1 việc để níu kéo Triệu Lệ Dĩnh sau 1 năm ly hôn, phản ứng của nàng tiểu hoa 8X mới bất ngờ

Phùng Thiệu Phong bất ngờ làm 1 việc để níu kéo Triệu Lệ Dĩnh sau 1 năm ly hôn, phản ứng của nàng tiểu hoa 8X mới bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào