Phùng Thiệu Phong được hỏi tìm mẹ kế cho con trai, Triệu Lệ Dĩnh bật khóc vì câu trả lời

Nhờ câu trả lời của Phùng Thiệu Phong, người hâm mộ hiểu rõ thái độ nam diễn viên dành cho bà xã Triệu Lệ Dĩnh.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố ly hôn Phùng Thiệu Phong, cả hai thống nhất cùng nhau chăm sóc bé Tưởng Tưởng mặc dù hiện tại quý tử nhà họ Phùng đang ở bên ông bà nội. Nữ diễn viên liên tục bay đi bay về giữa Bắc Kinh và Thượng Hải để làm việc và chăm sóc con.

Vào ngày 6/1, trang Sohu bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội khi chia sẻ một bài phỏng vấn dành riêng cho Phùng Thiệu Phong. Nam diễn viên đã được hỏi về việc trong tương lai có dự định tái hôn, tìm mẹ kế cho con trai hay không. Đây được xem là một câu hỏi đột ngột được đặt ra nên anh cảm thấy vô cùng bất ngờ và choáng ngợp, tâm lý chưa được chuẩn bị kỹ càng.

Triệu Lệ Dinh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Vậy nhưng, không hề mất bình tĩnh hay né tránh trả lời, tài tử họ Phùng bộc bạch như sau: "Con trai tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, đó chính là Triệu Lệ Dĩnh". Câu trả lời này khiến phóng viên bất ngờ và hài lòng trước EQ cao của nam diễn viên. Bên cạnh đó, "vợ cũ" Triệu Lệ Dĩnh cũng vô cùng cảm động đến mức rơi nước mắt khi nghe lời chia sẻ của chồng mình.

Phùng Thiệu Phong khiến Triệu Lệ Dĩnh xúc động vì câu trả lời của mình - Ảnh: Internet

Trước đó, Phùng Thiệu Phong từng dính nghi vấn đã có tình mới. Cô gái này không phải là minh tinh showbiz mà là 1 người hoạt động ngoài làng giải trí. Lý do nam diễn viên hẹn hò với cô gái này 1 phần là vì mẹ ruột anh. Bà không còn muốn con trai nên duyên với người trong Cbiz phức tạp, chính vì vậy tài tử họ Phùng đã nghe lời mẹ.

Còn về phía Triệu Lệ Dĩnh, phóng viên xứ Trung đã tung ảnh Tưởng Tưởng tới tận phim trường thăm mẹ. Có thể thấy dù rằng vô cùng bận rộn nhưng nàng "Sam Sam" luôn cố gắng chăm sóc con trai, không muốn phải rời xa bé. Đây chính là điều khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen cho tình cũ Phùng Thiệu Phong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-thieu-phong-duoc-hoi-tim-me-ke-cho-con-trai-trieu-le-dinh-bat-khoc-vi-cau-tra-loi-444952.html