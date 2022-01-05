Thực hư mối quan hệ trong quá khứ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu, có phải cả hai đã giấu nhẹm tình cảm?

Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh liên tục được nhắc tên bên cạnh tình cũ Trần Hiểu khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Nói tới bộ ba Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu - Triệu Lệ Dĩnh, không ít người sẽ nghĩ ngay tới mối quan hệ rắc rối giữa ba ngôi sao Cbiz đình đám này. Trang Sohu mới đây có bài viết hé lộ mối quan hệ thực sự giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu năm xưa. Bài viết cũng nói tới ấn tượng ban đầu khi gặp nhau của Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu. Theo Trần Hiểu, ấn tượng ban đầu của nam diễn viên khi gặp Triệu Lệ Dĩnh là "cô ấy đẹp hơn cả tranh vẽ".

Về phần vợ cũ Phùng Thiệu Phong lại hoàn toàn trái ngược. Triệu Lệ Dĩnh không mấy ấn tượng với Trần Hiểu trong lần gặp đầu tiên. Mỹ nhân Hoa Thiên Cốt cảm thấy Trần Hiểu trông khá trẻ con. Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu quen nhau sau khi 'nên duyên' trong phim truyền hình cổ trang Lục Trinh Truyền Kỳ vào năm 2013. Cả hai vô cùng ăn ý, diễn xuất lại tốt, phim phát sóng đã nhận được rating rất cao. Từ trong hậu trường có thể thấy hai người họ thường xuyên cười đùa vô cùng vui vẻ, ánh mắt Trần Hiểu nhìn Triệu Lệ Dĩnh cũng chất chứa nhiều sự yêu thương, cưng chiều. Vào thời điểm đó, khán giả có thể nhìn ra mối quan hệ giữa cả hai vô cùng tốt.

Sau đó, hai người thường xuyên xuất hiện và có tương tác cực kỳ tình cảm, khiến công chúng càng thêm tin giữa Triệu Lệ Dĩnh cùng Trần Hiểu đã xảy ra mối quan hệ "phim giả tình thật". Những hình ảnh hạnh phúc giữa Trần Hiểu - Triệu Lệ Dĩnh khi đó được cư dân mạng lan truyền rầm rộ. Họ thường xuyên chụp hình thân mật, nắm tay nhau như chốn không người. Từ việc Trần Hiểu lặn lội tới phim trường để gặp gỡ trò chuyện với mỹ nhân họ Triệu cho tới những lần đi tham gia show, nam diễn viên chủ động chăm sóc cho "bạn gái tin đồn". Tuy nhiên, đối với chuyện tình cảm này, cả hai từ đầu đến cuối đều một mực phủ nhận. Vốn cho rằng chuyện này sẽ kết thúc nhưng bạn thân của Triệu Lệ Dĩnh – Tôn Diệu Kỳ trong một buổi phát sóng trực tiếp đã để lộ ra nàng 'Sở Kiều' và Trần Hiểu thực sự đã ở bên nhau, khiến cho giới truyền thông xôn xao một phen. Tới khi Trần Hiểu tuyên bố hẹn hò cùng Trần Nghiên Hy sau khi hợp tác chung trong Thần Điêu Đại Hiệp, nam tài tử lập tức chịu nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng, anh đã phản bội Triệu Lệ Dĩnh để qua lại với Trần Nghiên Hy. Tuy nhiên, trên thực tế cả Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu chưa từng công khai hẹn hò. Sau khi công khai với Trần Nghiên Hy, Trần Hiểu cũng nói rõ về quan hệ cùng Triệu Lệ Dĩnh. Theo Trần Hiểu, mối quan hệ giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh chỉ là bạn bè.

Kiện kẻ tung tin đồn mang bầu để ép cưới, Triệu Lệ Dĩnh được bồi thường hơn một trăm triệu đồng Dù cặp đôi đã "đường ai nấy đi", nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị tung tin cố tình mang thai để trở thành con dâu hào môn của nhà Phùng Thiệu Phong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-moi-quan-he-trong-qua-khu-giua-trieu-le-dinh-va-tran-hieu-co-phai-ca-hai-da-giau-nhem-tinh-cam-444505.html