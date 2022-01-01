Sao Hoa ngữ 'lên đời nhan sắc' với tạo hình hắc y: Triệu Lệ Dĩnh vừa kiêu sa vừa lạnh lùng, 'tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp 'động lòng người'

Sao quốc tế 01/01/2022 14:47

Trái với những tạo hình sáng sủa có phần dịu dàng, những sao nữ dưới đây đã diện hắc y vô cùng xuất sắc, mang lại cảm giác vừa ma mị, vừa sắc sảo lạnh lùng.

Bên cạnh những vai diễn có tạo hình trong sáng, đáng yêu, những vai diễn có tạo hình hắc y đã "nâng tầm nhan sắc" của các sao nữ C-biz, tạo ra các nhân vật có chiều sâu khó quên.

5. Triệu Lệ Dĩnh

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Triệu Lệ Dĩnh trong Ngọc Vô Tâm tạo được ấn tượng mạnh đến khán giả trong bộ xiêm y đen của dị vực

Tham gia nhiều phim cổ trang nên tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng phong phú, bao gồm cả những tạo hình hắc y. Ngoài trang phục màu đen nổi tiếng trong Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh trong Ngọc Vô Tâm cũng tạo ra ấn tượng mạnh đến khán giả trong bộ xiêm y đen của dị vực, kết hợp với lớp trang điểm kỹ càng đã cho ra đời một mỹ nhân Tây Vực diễm lệ và cao ngạo.

4. Chúc Tự Đan

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'Nàng Huyền Nữ' Chúc Tự Đan của Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa là một trong những nhân vật có tạo hình hắc y xuất sắc nhất trong các bộ phim cổ trang hoa ngữ

'Nàng Huyền Nữ' Chúc Tự Đan của Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa là một trong những nhân vật có tạo hình hắc y xuất sắc nhất trong các bộ phim cổ trang hoa ngữ. Vốn sở hữu dung nhan kiều diễm và làn da trắng hồng, cách trang điểm sắc sảo nhấn vào đôi môi đã khiến cho Chúc Tự Đan càng thêm phần nhan sắc và bổ sung vào tính cách độc ác của nhân vật mà cô thủ vai.

3. Đường Yên

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Vai diễn Độc Cô Ninh Kha của Đường Yên trong Hiên Viên Kiếm: Thiên Chi Ngân có tạo hình hắc y mạnh mẽ, khó quên

Vai diễn Độc Cô Ninh Kha của Đường Yên trong Hiên Viên Kiếm: Thiên Chi Ngân có tạo hình hắc y mạnh mẽ, khó quên. Vốn dĩ nhân vật này mang trong mình hai tính cách, một là ma nữ hiểm độc, một là thiếu nữ trẻ trung, nên tạo hình có phần bí hiểm và cách trang điểm đậm đã làm nổi bật được sự hung ác, xấu xa của phần tính cách ma nữ kia.

2. Dương Mịch

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Nhân vật với xiêm y đen đẹp nhất mà Dương Mịch từng hóa thân là Phù Dao trong Phù Dao Hoàng Hậu

Tuy đã nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với tạo hình hắc y huyền bí như trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Hộc Châu Phu Nhân,... nhưng nhân vật với xiêm y đen đẹp nhất mà Dương Mịch từng hóa thân phải nhắc đến Phù Dao trong Phù Dao Hoàng Hậu. Điểm xuyết các họa tiết và trang sức vàng trang trang phục hoàng gia uy nghiêm và khí chất, Dương Mịch vô cùng quyền lực nhưng cũng rất xinh đẹp.

1. Vương Sở Nhiên

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Vương Sở Nhiên vốn có nhan sắc mềm mỏng, dịu dàng nhưng khi "lên đồ" với xiêm y đen lại thần thái ngút ngàn

Nàng "tiểu Lưu Diệc Phi"  Vương Sở Nhiên vốn có nhan sắc mềm mỏng, dịu dàng nhưng khi "lên đồ" với xiêm y đen lại thần thái ngút ngàn. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt của cô chính là đôi lông mày sắc lẹm, đã vậy còn khoác lên mình trang phục màu đen càng tăng thêm phần tà mị và "thu phục" được bất cứ ai chỉ với một ánh nhìn.

Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh khiến fan 'khóc thét' vì tạo hình mới trông như một 'bà thím' chính hiệu

Triệu Lệ Dĩnh khiến fan 'khóc thét' vì tạo hình mới trông như một 'bà thím' chính hiệu

Xuất hiện trong clip tuyên truyền phim mới, Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ nhận không ra bởi ngoại hình quá khác lạ và xuống sắc.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Đường Yên sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ

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