Trịnh Sảng mới là người được chọn đóng chính Hoa Thiên Cốt thay cho Triệu Lệ Dĩnh, netizen cảm tạ vì đã từ chối

Nhiều người cho rằng, quả thật là quá may mắn cho Hoa Thiên Cốt khi Trịnh Sảng đã từ chối vai nữ chính, nhờ vậy phim mới thành công và Triệu Lệ Dĩnh cũng thuận lợi vươn lên sao thành sao hạng A.

Nếu là fan của dòng phim cổ trang Trung Hoa, nhiều người chắc hẳn vẫn chưa quên được "siêu phẩm" gây sốt toàn châu Á năm 2015 Hoa Thiên Cốt được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả. Bộ phim này được xếp vào hàng những tác phẩm có rating cao nhất trong lịch sử của đài Hồ Nam. Cũng nhờ đó mà Triệu Lệ Dĩnh "một bước lên mây", trở thành sao hạng A sau thời gian dài mờ nhạt. Hoa Thiên Cốt đã gây sốt toàn châu Á năm 2015 kể từ khi mới phát sóng Tuy nhiên, ít ai biết được Triệu Lệ Dĩnh vốn không phải là cái tên đầu tiên được chọn cho vai Tiểu Cốt. Vốn ban đầu, nhà sản xuất đã nhắm đến một cái tên khác chính là Trịnh Sảng. Tuy nhiên người đẹp đã từ chối vai diễn này với một lý do khá "ẩm ương", tạo điều kiện cho Triệu Lệ Dĩnh biến vai diễn này trở nên nổi tiếng.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, Trịnh Sảng cho biết, cô ít đóng phim cổ trang vì lo... rụng tóc: Đóng phim cổ trang, ngày ngày đều sẽ đội tóc giả, bị búi dựng ngược lên, rồi gắn thêm trang sức cồng kềnh. Nếu như vậy, tóc tôi sẽ bị rụng nhiều hơn. Tôi còn trẻ và không muốn bị hói đầu. Vì thế tôi nghĩ cần phải trân quý mái tóc của bản thân. Vào nghề cũng đã lâu, nhưng tôi rất hiếm đóng phim cổ trang". Nhân vật Tiểu Cốt ban đầu được giao cho Trịnh Sảng nhưng cô đã từ chối Chia sẻ này của Trịnh Sảng đã khiến cô bị cộng đồng mạng "ném đá" kịch liệt. Nhiều người cho rằng cô chỉ vừa nổi tiếng đã trở nên lười nhác, không có chí cầu tiến nên đừng hòng tiến xa hơn trong công việc. Tuy nhiên, cũng có người gửi lời cảm tạ Trịnh Sảng vì nếu không có quyết định đó của cô thì vai diễn Tiểu Cốt lẫn Hoa Thiên Cốt đều không thể thành công như hiện tại.

Có thể nói, vai diễn Tiểu Cốt trong Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho khán giả. Với tạo hình trong sáng, đáng yêu cùng diễn xuất tự nhiên, Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn đã "ăn đứt" Trịnh Sảng khi hóa thân thành nhân vật này. Nhiều người gửi lời cảm tạ Trịnh Sảng vì nếu không có quyết định đó của cô thì vai diễn Tiểu Cốt lẫn Hoa Thiên Cốt đều không thể thành công như hiện tại Ảnh: Internet

Cùng không nuôi con sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh được khen suy nghĩ thấu đáo, Dương Mịch lại bị chỉ trích vô tâm Tuy có chung sự lựa chọn sau ly hôn là không nuôi con, nhưng trong khi Triệu Lệ Dĩnh được khen hết lời thì Dương Mịch lại bị cho là vô tâm, coi sự nghiệp quan trọng hơn con cái.

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