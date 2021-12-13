Dưới ống kính của team qua đường, Triệu Lệ Dĩnh như thế nào mà khiến ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa?

Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong được khen tới tấp, nhưng sự thật có phải như vậy?

Thuở mới vào nghề, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh luôn bị chê bai khi đứng chung với dàn hoa đán cùng thời như Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Dương Mịch, Angelababy. Tuy nhiên, kể từ sau khi kết hôn rồi sinh con, nàng "Sam Sam" đã có một sự lột xác ngoạn mục, nhận về vô số lời khen. Mới đây, trên một diễn đàn xứ Trung, một blogger đã tổng hợp lại các hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong những lần đi dự sự kiện nhưng lại qua ống kính của team qua đường. Hầu hết các bức ảnh ở độ phân giải thấp nhưng không thể phủ nhận được một điều là nhan sắc của cô quá "chất lượng cao".

Triệu Lệ Dĩnh khoe chân thon trong hậu trường buổi chụp ảnh với nhan sắc 'một 9 một 10' với ảnh đã qua chỉnh sửa - Ảnh: Internet Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh trước đây thường chuộng những chiếc váy trắng tinh và ôm sát phần trên để khoe khéo vóc dáng mảnh khảnh, ngoài ra nữ diễn viên cũng thường để lộ đôi chân thon dài của mình khiến cô luôn nổi bật, thu hút ánh nhìn ở mỗi sự kiện. Ngoài ra, góc nghiêng cực phẩm của bà mẹ một con này cũng "không phải dạng vừa đâu" khi cô sở hữu sóng mũi thanh thoát cùng đôi mắt to tròn cực có hồn. Nhiều ý kiến cho rằng, dù chỉ là ảnh chụp lén nhưng những bức ảnh này của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng hoàn hảo, tựa như ảnh chụp họa báo của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Góc nghiêng 'cực phẩm' của Triệu Lệ Dĩnh với sóng mũi cao cùng đôi mắt thanh tú - Ảnh: Internet Vì nhan sắc ngày càng lên hương của Triệu Lệ Dĩnh, nhiều người nói chắc hẳn Phùng Thiệu Phong sẽ phải tiếc nuối lắm khi mà vợ cũ của mình ngày càng mặn mà theo năm tháng. Cách đây không lâu, trong một buổi phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong đã được hỏi về việc tiếp theo có bộ phim nào của anh sẽ được lên sóng không. Tuy nhiên, nam tài tử lại nhắc đến vợ cũ đầy kính trọng: "Có phim của thầy Triệu đó". Cách xưng hô này của nam diễn viên họ Phùng dành cho Triệu Lệ Dĩnh cho thầy sự đề cao của anh đối với vợ cũ - Ảnh: Internet Cách xưng hô này của nam diễn viên họ Phùng dành cho Triệu Lệ Dĩnh cho thầy sự đề cao của anh đối với vợ cũ. Tuy vậy, vẫn có nhiều cư dân mạng cho rằng cách xưng hô này một phần nói lên những khó khăn của nữ diễn viên họ Triệu khi làm dâu hào môn là quá lễ nghĩa và trịnh trọng.

Cùng nghe Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về những phản ứng sinh lý khi quay cảnh hôn, ly hôn là chuyện sớm muộn? Cho đến nay con đường phát triển sự nghiệp và cuộc sống đời tư của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được nhiều người nhận xét là khá tương đồng.

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