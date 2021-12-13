Dưới ống kính của team qua đường, Triệu Lệ Dĩnh như thế nào mà khiến ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa?

Sao quốc tế 13/12/2021 14:11

Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong được khen tới tấp, nhưng sự thật có phải như vậy?

Thuở mới vào nghề, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh luôn bị chê bai khi đứng chung với dàn hoa đán cùng thời như Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Dương Mịch, Angelababy. Tuy nhiên, kể từ sau khi kết hôn rồi sinh con, nàng "Sam Sam" đã có một sự lột xác ngoạn mục, nhận về vô số lời khen.

Mới đây, trên một diễn đàn xứ Trung, một blogger đã tổng hợp lại các hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong những lần đi dự sự kiện nhưng lại qua ống kính của team qua đường. Hầu hết các bức ảnh ở độ phân giải thấp nhưng không thể phủ nhận được một điều là nhan sắc của cô quá "chất lượng cao".

trieu le dinh 1
Triệu Lệ Dĩnh khoe chân thon trong hậu trường buổi chụp ảnh với nhan sắc 'một 9 một 10' với ảnh đã qua chỉnh sửa - Ảnh: Internet

Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh trước đây thường chuộng những chiếc váy trắng tinh và ôm sát phần trên để khoe khéo vóc dáng mảnh khảnh, ngoài ra nữ diễn viên cũng thường để lộ đôi chân thon dài của mình khiến cô luôn nổi bật, thu hút ánh nhìn ở mỗi sự kiện.

Ngoài ra, góc nghiêng cực phẩm của bà mẹ một con này cũng "không phải dạng vừa đâu" khi cô sở hữu sóng mũi thanh thoát cùng đôi mắt to tròn cực có hồn. Nhiều ý kiến cho rằng, dù chỉ là ảnh chụp lén nhưng những bức ảnh này của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng hoàn hảo, tựa như ảnh chụp họa báo của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

trieu le dinh 2
Góc nghiêng 'cực phẩm' của Triệu Lệ Dĩnh với sóng mũi cao cùng đôi mắt thanh tú - Ảnh: Internet

Vì nhan sắc ngày càng lên hương của Triệu Lệ Dĩnh, nhiều người nói chắc hẳn Phùng Thiệu Phong sẽ phải tiếc nuối lắm khi mà vợ cũ của mình ngày càng mặn mà theo năm tháng.

Cách đây không lâu, trong một buổi phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong đã được hỏi về việc tiếp theo có bộ phim nào của anh sẽ được lên sóng không. Tuy nhiên, nam tài tử lại nhắc đến vợ cũ đầy kính trọng: "Có phim của thầy Triệu đó".

trieu le dinh 3
Cách xưng hô này của nam diễn viên họ Phùng dành cho Triệu Lệ Dĩnh cho thầy sự đề cao của anh đối với vợ cũ - Ảnh: Internet

Cách xưng hô này của nam diễn viên họ Phùng dành cho Triệu Lệ Dĩnh cho thầy sự đề cao của anh đối với vợ cũ. Tuy vậy, vẫn có nhiều cư dân mạng cho rằng cách xưng hô này một phần nói lên những khó khăn của nữ diễn viên họ Triệu khi làm dâu hào môn là quá lễ nghĩa và trịnh trọng.

Cùng nghe Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về những phản ứng sinh lý khi quay cảnh hôn, ly hôn là chuyện sớm muộn?

Cùng nghe Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về những phản ứng sinh lý khi quay cảnh hôn, ly hôn là chuyện sớm muộn?

Cho đến nay con đường phát triển sự nghiệp và cuộc sống đời tư của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được nhiều người nhận xét là khá tương đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh Ai Là Hung Thủ sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cùng nghe Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về những phản ứng sinh lý khi quay cảnh hôn, ly hôn là chuyện sớm muộn?

Cùng nghe Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về những phản ứng sinh lý khi quay cảnh hôn, ly hôn là chuyện sớm muộn?

Sự trùng hợp tới khó tin giữa 2 cuộc hôn nhân của "kỳ phùng địch thủ" Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh: Kết hôn vì "bác sĩ bảo cưới", ly hôn sau nghi vấn ngoại tình

Sự trùng hợp tới khó tin giữa 2 cuộc hôn nhân của "kỳ phùng địch thủ" Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh: Kết hôn vì "bác sĩ bảo cưới", ly hôn sau nghi vấn ngoại tình

Hết chồng ngoại tình, Triệu Lệ Dĩnh còn bị mẹ chồng ghét bỏ vì không chịu sinh thêm con?

Hết chồng ngoại tình, Triệu Lệ Dĩnh còn bị mẹ chồng ghét bỏ vì không chịu sinh thêm con?

Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong lần đầu gặp mặt sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, lạnh lùng như chưa từng quen

Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong lần đầu gặp mặt sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, lạnh lùng như chưa từng quen

Lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh bật khóc ngay tại sự kiện

Lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh bật khóc ngay tại sự kiện

Vừa ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, netizen tìm được bằng chứng Phùng Thiệu Phong chỉ yêu Lưu Diệc Phi

Vừa ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, netizen tìm được bằng chứng Phùng Thiệu Phong chỉ yêu Lưu Diệc Phi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào