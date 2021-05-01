Nguyên nhân thực sự khiến cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong ly hôn vẫn đang được netizen đồn đoán, một trong những nguyên nhân này có liên quan đến mẹ của Phùng Thiệu Phong.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn, hàng loạt tin đồn liên quan đến Phùng Thiệu Phong ngoại tình, bạo hành Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên mạng xã hội. Đối diện với những thông tin này, Phùng Thiệu Phong đăng đàn phủ nhận và nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật để lấy lại danh dự. Phùng Thiệu Phong hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi tuyên bố ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh Không dừng lại ở đây, một số cộng đồng mạng còn cho rằng nguyên nhân sâu xa khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn có liên quan đến mẹ của nam tài tử họ Phùng. Xuất hiện trong một chương trình Phùng Thiệu Phong từng nói rằng mẹ mình là người phụ nữ truyền thống và khá mạnh mẽ. Từ nhỏ đến lớn anh đều rất nghe lời mẹ. Gia đình Phùng Thiệu Phong rất giàu có, làm diễn viên là sở thích của chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh, có những bộ phim Phùng Thiệu Phong không nhận thù lao chỉ vì mong muốn được tham gia diễn xuất.

Cặp đôi nên duyên sau khi cùng nhau tham gia một vài dự án Sau khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò, mẹ anh liên tục phản đối, dù nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh rất nổi tiếng nhưng cô xuất thân từ nông thôn, trình độ học vấn lại thấp nên mẹ Phùng Thiệu Phong cho rằng cô diễn viên này không xứng đáng với con trai mình. Vậy nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại mang thai nên mẹ Phùng Thiệu Phong không còn cách nào khác đành để con trai kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Vậy nhưng từ nhỏ đến lớn Phùng Thiệu Phong rất nghe lời mẹ Mẹ Phùng Thiệu Phong không mấy thiện cảm với xuất thân của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh Sinh con không lâu, Triệu Lệ Dĩnh lại vội vàng nhận kịch bản quay trở lại với công việc khiến mẹ chồng không hài lòng. Không chỉ vậy những thói quen từ nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh không thể thay đổi khiến mẹ Phùng Thiệu Phong ngày càng coi thường cô hơn. Mẹ Phùng Thiệu Phong là một người phụ nữ truyền thống nên bà cho rằng phụ nữ nên ở nhà chăm sóc chồng con và muốn con dâu tiếp tục sinh thêm cháu cho nhà họ Phùng nhưng Triệu Lệ Dĩnh không đồng ý, chính vì vậy mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng.

Theo netizen xứ Trung, về làm dâu nhà họ Phùng, Triệu Lệ Dĩnh chịu khá nhiều thiệt thòi Nhiều người nhận xét, ngoài vấn đề đến từ Phùng Thiệu Phong, mẹ chồng và những sự việc liên quan mới là nguyên nhân chính khiến Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn ly hôn. Trong một chương trình truyền hình Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ rằng cô sợ nhất là xử lý vấn đề mẹ chồng nàng dâu, người đẹp họ Triệu không muốn sống chung với mẹ chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-chong-ngoai-tinh-trieu-le-dinh-con-bi-me-chong-ghet-bo-vi-khong-chiu-sinh-them-con-403748.html