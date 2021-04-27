Động thái đáng chú ý của Triệu Lệ Dĩnh trước khi tuyên bố ly hôn 3 ngày

Một chi tiết mới về Triệu Lệ Dĩnh được trang 163 đăng tải và đã nhận được sự chú ý của rất nhiều fan hâm mộ.

Ngày 23/4, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố đã ly hôn khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Cũng từ đây nhiều netizen phân tích hàng loạt nguyên nhân khiến vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Bên cạnh đó, Phùng Thiệu Phong bị dư luận chỉ trích ngoại tình và bạo hành Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố ly hôn khiến Cnet chấn động

Mới đây trang 163 đăng tải thông tin, trước khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn 3 ngày, nữ diễn viên họ Triệu đã có động thái mới. Theo đó, ngày 20/3 nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh mang theo rất nhiều hành lý về Bắc Kinh, chỉ có điều vào thời điểm đó rất ít người chú ý đến điều này. Sau khi cặp đôi tuyên bố ly hôn, mọi người mới nhận ra, thì ra Triệu Lệ Dĩnh đã dọp dẹp sạch sẽ đồ đạc của mình khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của cô và Phùng Thiệu Phong.

Những hình ảnh chụp được ở sân bay Thượng Hải cho thấy, có ít nhất 2 người phụ nữ và vài người đàn ông giúp Triệu Lệ Dĩnh vận chuyển hành lý. Có vẻ như người đẹp họ Triệu đã mang đi tất cả đồ đạc của mình trở về Bắc Kinh trước khi tuyên bố ly hôn với Phùng Thiệu Phong.

Trước khi tuyên bố ly hôn 3 ngày, Triệu Lệ Dĩnh từng mang rất nhiều hành lý trở về Bắc Kinh

Có ít nhất 2 người phụ nữ và vài người đàn ông giúp nữ diễn viên họ Triệu vận chuyển hành lý

Vậy nhưng thời điểm đó không ai biết Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chuẩn bị tuyên bố ly hôn

Những fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh vô cùng xót xa thần tượng của mình. Họ cảm thấy buồn bởi vì khi Triệu Lệ Dĩnh khó khăn nhất họ lại không biết để chia sẻ và động viên cô.

Lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh bật khóc ngay tại sự kiện Những giọt nước mắt của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện khiến fan hâm mộ vô cùng xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-dang-chu-y-cua-trieu-le-dinh-truoc-khi-tuyen-bo-ly-hon-3-ngay-403367.html