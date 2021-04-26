Vừa ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, netizen tìm được bằng chứng Phùng Thiệu Phong chỉ yêu Lưu Diệc Phi

Vài ngày sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố chính thức ly hôn, cặp đôi nổi tiếng xứ Trung vẫn được truyền thông đặc biệt săn đón. Rất nhiều netizen khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh, khi kết hôn cô không hề giấu giếm, khi ly hôn người đẹp họ Triệu liền công khai với người hâm mộ. Điều đáng nói là sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh tăng lên rất nhiều.

Lượng fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh tăng lên khá nhiều sau khi cô tuyên bố chia tay với Phùng Thiệu Phong

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh chỉ tuyên bố ly hôn và không nói thêm bất kỳ điều gì liên quan đến chồng cũ. Vậy nhưng Phùng Thiệu Phong lại liên tục vướng phải tin đồn ngoại tình, bạo hành Triệu Lệ Dĩnh. Trước đây, Phùng Thiệu Phong từng vướng tin đồn ngoại tình với một cô gái có ngoại hình khá giống với Lưu Diệc Phi. Cô gái này cũng đã từng làm diễn viên đóng thế cho Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng. Vậy nhưng chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh một mực phủ nhận.