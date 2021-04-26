Vừa ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, netizen tìm được bằng chứng Phùng Thiệu Phong chỉ yêu Lưu Diệc Phi

Sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong là chủ đề khiến netizen xứ Trung đặc biệt quan tâm.
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Vài ngày sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố chính thức ly hôn, cặp đôi nổi tiếng xứ Trung vẫn được truyền thông đặc biệt săn đón. Rất nhiều netizen khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh, khi kết hôn cô không hề giấu giếm, khi ly hôn người đẹp họ Triệu liền công khai với người hâm mộ. Điều đáng nói là sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh tăng lên rất nhiều.
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh chỉ tuyên bố ly hôn và không nói thêm bất kỳ điều gì liên quan đến chồng cũ. Vậy nhưng Phùng Thiệu Phong lại liên tục vướng phải tin đồn ngoại tình, bạo hành Triệu Lệ Dĩnh. Trước đây, Phùng Thiệu Phong từng vướng tin đồn ngoại tình với một cô gái có ngoại hình khá giống với Lưu Diệc Phi. Cô gái này cũng đã từng làm diễn viên đóng thế cho Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng. Vậy nhưng chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh một mực phủ nhận.
Mới đây, một vài netizen phát hiện, tài khoản mạng xã hội của Phùng Thiệu Phong chỉ theo dõi một người duy nhất. Người đó không phải Triệu Lệ Dĩnh mà là “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi. Trước khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã theo dõi Lưu Diệc Phi rồi. Điều này khiến nhiều người đồn đoán phải chăng Phùng Thiệu Phong đã yêu thầm Lưu Diệc Phi? Phùng Thiệu Phong và Lưu Diệc Phi từng hợp tác trong Hông Môn Yến và Hai Kiếp Yêu Tinh. Phải chăng trong quá trình hợp tác, nam tài tử họ Phùng đã phải lòng bạn diễn Lưu Diệc Phi?
Sau khi Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn không lâu, nhiều netizen phát hiện ra rằng anh chỉ theo dõi một mình Lưu Diệc Phi trên trang cá nhân. Ngay sau đó, Phùng Thiệu Phong đã hủy theo dõi Lưu Diệc Phi. Động thái này của chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người nghi ngờ, phải chăng nam diễn viên chột dạ hoặc có thể Phùng Thiệu Phong không muốn vướng phải quá nhiều tai tiếng sau khi ly hôn nên đành lựa chọn hủy theo dõi Lưu Diệc Phi.