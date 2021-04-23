Cbiz chấn động trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn

Cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên sau khi cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong chính thức xác nhận đã ly hôn.

Hiện tại chủ đề Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn đang đứng đầu hot search Weibo. Sáng ngày 23/4, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng gửi đi thông báo cả hai đã ly hôn hôn trong hòa bình đồng thời cũng đã tiến hành các thủ tục có liên quan. Trong tương lai cả hai sẽ cùng nhau nuôi nấng, làm bạn cùng con trong quá trình trưởng thành.

Sau hơn 2 năm tuyên bố 'về chung một nhà' cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn

Thông báo được phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đăng tải

Sau khi hợp tác với nhau ở một vài dự án, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vướng tin đồn hẹn hò, thậm chí có tin đồn người đẹp họ Triệu mang thai. Ngày 16/10/2018, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố đã chính thức kết hôn. Ngày 8/3/2019, Phùng Thiệu Phong hạnh phúc khoe trên trang cá nhân Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh quý tử đầu lòng. Vậy nhưng đến ngày 23/4/2021, cặp đôi tuyên bố đã ly hôn khiến dư luận xứ Trung vô cùng bàng hoàng.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố kết hôn vào đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh

Vậy nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được hơn 2 năm

Dù kết hôn 3 năm và có với nhau một cậu con trai nhưng đến hiện nay Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Nhiều fan hâm mộ nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn vì chuyện này mà không hài lòng với Phùng Thiệu Phong.

Không cần lên tiếng, một hành động nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh đã xóa tan tin đồn bị Phùng Thiệu Phong bạo hành phải nhập viện Những động thái mới nhất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cho thấy thông tin cô bị Phùng Thiệu Phong đánh nhập viện là tin đồn vô căn cứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cbiz-chan-dong-truoc-thong-tin-trieu-le-dinh-phung-thieu-phong-chinh-thuc-ly-hon-402939.html