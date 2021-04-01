Màn so bì nhan sắc của 3 bà mẹ một con, Triệu Lệ Dĩnh lấn át Angela Baby và Lưu Thi Thi

Trong sự kiện Đêm hội Bazaar diễn ra tối ngày 31/3, hàng loạt cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ đều có mặt. Mặc dù vậy, mọi sự chú ý đều đổ dồn về sự xuất hiện của ba mỹ nhân đình đám Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby và Lưu Thi Thi .

Sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh có màn tái xuất đầy ấn tượng. Mỗi khi xuất hiện tại một sự kiện nào đó, mỹ nhân họ Triệu đều khiến fan hâm mộ “đã mắt” bởi những trang phục cô lựa chọn. Trong Đêm hội Bazaar mới đây cũng vậy, bà xã Phùng Thiệu Phong được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất trong sự kiện này.

Những tấm hình xinh lung linh của Angela Baby mới được đăng tải

Nhan sắc của Angela Baby chưa một lần khiến fan hâm mộ thất vọng

Vậy nhưng bộ trang phục lần này "khá an toàn" và không phô diễn được mọi nét đẹp của Angela Baby

Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng Angela Baby vẫn luôn được coi là một trong những nhân vật mặc trang phục thảm đỏ tinh tế nhất làng giải trí Hoa ngữ. Những bộ trang phục bà xã Huỳnh Hiểu Minh lựa chọn đều khoe trọn nhan sắc và vóc dáng của cô.

Lưu Thi Thi

Nhan sắc mặn mà của gái một con Lưu Thi Thi

Cũng giống Triệu Lệ Dĩnh, sau khi sinh con Lưu Thi Thi ngày một xinh đẹp

Từ phong cách cho đến thần thái, Lưu Thi Thi vẫn luôn ghi điểm với người hâm mộ

Cũng giống như Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby, Lưu Thi Thi cũng đã sinh con và có màn quay trở lại showbiz đầy ấn tượng. Sau khi sinh con, nhan sắc của mỹ nhân phim cổ trang ngày càng thăng hạng. Tại sự kiện mới đây, nhan sắc của Lưu Thi Thi không thua kém bất kỳ mỹ nhân trẻ tuổi nào.