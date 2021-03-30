Mỹ nhân phim Quỳnh Dao thấy bị sỉ nhục khi vào vai mẹ ở tuổi 47

Mỹ nhân phim Quỳnh Dao Trần Đức Dung nhận ‘gạch đá’ từ dư luận sau khi phát ngôn đóng vai mẹ ở tuổi 47 là điều đáng xấu hổ với bản thân.
- Mặc kín như bưng nhưng ‘đệ nhất mỹ nhân Đài Loan’ vẫn sexy hết nấc
- Nhan sắc vạn người mê của mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ
Mới đây phát ngôn của “ngọc nữ” phim Quỳnh Dao Trần Đức Dung được đăng tải và đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Trong bài phỏng vấn này Trần Đức Dung nói rằng: “Tôi không muốn diễn vai bà và cũng không muốn vào vai mẹ người khác. Nếu như tôi chăm sóc tốt như vậy mà lại đi diễn mẹ của một người lớn thì dù chết cũng không nhận là đúng rồi”. Sau đó Trần Đức Dung còn nói thêm rằng, để cô đóng vai mẹ là điều sỉ nhục lớn nhất với cô.
Dù rằng nhận vai hay không nhận vai quyền quyết định đều do Trần Đức Dung nhưng nếu phát ngôn đóng vai mẹ là điều sỉ nhục thì có vẻ thật khó chấp nhận với một ngôi sao từng được rất nhiều người yêu mến. Nhiều netizen bất mãn vì phát ngôn của Trần Đức Dung đã bình luận rằng: “47 tuổi rồi mà không đóng vai mẹ, lẽ nào vẫn muốn làm thiếu nữ sao?”.
Rất nhiều diễn viên nổi tiếng đều vào vai mẹ khi còn rất trẻ, họ sẵn sàng làm xấu bản thân để nhập vai hơn. Như Triệu Vy, Tôn Lệ, Hải Thanh… họ đều là những diễn viên giữ gìn nhan sắc rất tốt nhưng khi có vai diễn phù hợp, những mỹ nhân này vẫn hóa thân vào vai mẹ. Đây chính là sự cống hiến của họ cho nghệ thuật.
Những năm 90 của thế kỷ trước, Trần Đức Dung là một trong những ngôi sao được nữ sĩ Quỳnh Dao ưu ái nhất. Cô thành công với nhiều vai diễn trong Một Thoáng Mộng Mơ, Mai Hoa Lạc, Tuyệt Đại Song Kiều, Tiếu Ngạo Giang Hồ… Những năm gần đây, Trần Đức Dung rất ít xuất hiện trong phim truyền hình Hoa ngữ.