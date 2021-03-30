Mỹ nhân phim Quỳnh Dao thấy bị sỉ nhục khi vào vai mẹ ở tuổi 47

Mới đây phát ngôn của “ngọc nữ” phim Quỳnh Dao Trần Đức Dung được đăng tải và đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Trong bài phỏng vấn này Trần Đức Dung nói rằng: “Tôi không muốn diễn vai bà và cũng không muốn vào vai mẹ người khác. Nếu như tôi chăm sóc tốt như vậy mà lại đi diễn mẹ của một người lớn thì dù chết cũng không nhận là đúng rồi”. Sau đó Trần Đức Dung còn nói thêm rằng, để cô đóng vai mẹ là điều sỉ nhục lớn nhất với cô.

Trần Đức Dung thấy rằng bị sỉ nhục nếu như được mời đóng vai mẹ người khác

Dù rằng nhận vai hay không nhận vai quyền quyết định đều do Trần Đức Dung nhưng nếu phát ngôn đóng vai mẹ là điều sỉ nhục thì có vẻ thật khó chấp nhận với một ngôi sao từng được rất nhiều người yêu mến. Nhiều netizen bất mãn vì phát ngôn của Trần Đức Dung đã bình luận rằng: “47 tuổi rồi mà không đóng vai mẹ, lẽ nào vẫn muốn làm thiếu nữ sao?”.

Trong khi đó Triệu Vy sẵn sàng làm xấu nhan sắc để vào vai mẹ một cách hoàn hảo nhất

Những phát ngôn mới đây của Trần Đức Dung hứng cơn mưa 'gạch đá' từ dư luận

Rất nhiều diễn viên nổi tiếng đều vào vai mẹ khi còn rất trẻ, họ sẵn sàng làm xấu bản thân để nhập vai hơn. Như Triệu Vy, Tôn Lệ, Hải Thanh… họ đều là những diễn viên giữ gìn nhan sắc rất tốt nhưng khi có vai diễn phù hợp, những mỹ nhân này vẫn hóa thân vào vai mẹ. Đây chính là sự cống hiến của họ cho nghệ thuật.