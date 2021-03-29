Được cao nhân phong thủy chỉ điểm, Cổ Thiên Lạc chi 50 triệu đô la Hong Kong mua biệt thự song lập

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Cổ Thiên Lạc là một ngôi sao có sự nghiệp phát triển thuận lợi. Không chỉ vậy, “chàng Dương Quá” còn rất tích cực tham gia các hoạt động công ích. Vì Cổ Thiên Lạc quyên góp xây dựng được rất nhiều trường học nên anh còn được mọi người đặt biệt danh thân thương “hiệu trưởng Cổ”.

Cổ Thiên Lạc rất tích cực tham gia các hoạt động công ích, từ thiện

Không chỉ là một diễn viên giỏi, một người đàn ông giàu tình thương với cộng đồng, Cổ Thiên Lạc còn là người rất tin vào phong thủy trong chuyện đầu tư vào bất động sản. Truyền thông Hong Kong cho biết, năm 2024 là “năm chuyển vận” của Cổ Thiên Lạc. Vậy nên khi được một cao nhân phong thủy chỉ điểm, Cổ Thiên Lạc đã chịu chi số tiền 50 triệu đô la Hong Kong để mua một căn biệt thự cạnh biển thuộc khu Ma On Shan – Hong Kong.