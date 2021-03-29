Được cao nhân phong thủy chỉ điểm, Cổ Thiên Lạc chi 50 triệu đô la Hong Kong mua biệt thự song lập

Sao quốc tế 29/03/2021 06:00

Từ trước đến nay, Cổ Thiên Lạc vẫn được biết đến là người khá tin vào phong thủy, mới đây anh đã chịu chi 50 triệu đô la Hong Kong mua một căn biệt thự song lập theo lời tư vấn của một thầy phong thủy.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Cổ Thiên Lạc là một ngôi sao có sự nghiệp phát triển thuận lợi. Không chỉ vậy, “chàng Dương Quá” còn rất tích cực tham gia các hoạt động công ích. Vì Cổ Thiên Lạc quyên góp xây dựng được rất nhiều trường học nên anh còn được mọi người đặt biệt danh thân thương “hiệu trưởng Cổ”.

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 Cổ Thiên Lạc rất tích cực tham gia các hoạt động công ích, từ thiện

Không chỉ là một diễn viên giỏi, một người đàn ông giàu tình thương với cộng đồng, Cổ Thiên Lạc còn là người rất tin vào phong thủy trong chuyện đầu tư vào bất động sản. Truyền thông Hong Kong cho biết, năm 2024 là “năm chuyển vận” của Cổ Thiên Lạc. Vậy nên khi được một cao nhân phong thủy chỉ điểm, Cổ Thiên Lạc đã chịu chi số tiền 50 triệu đô la Hong Kong để mua một căn biệt thự cạnh biển thuộc khu Ma On Shan – Hong Kong.

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 Mới đây, Cổ Thiên Lạc được cao nhân phong thủy chỉ điểm nên đã chịu chi 50 triệu đô la Hong Kong mua một căn biệt thự tại Ma On Shan

Điều đáng chú ý là phần đỉnh của căn biệt thự này có diện tích rất lớn, trực thăng cá nhân đều có thể hạ cánh được ở đây. Tổng diện tích của căn biệt thự song lập này khoảng 3000 mét vuông, bên trong có một hồ bơi lớn, có thang máy và hướng ra biển. Một căn nhà có phong thủy như vậy được cho là rất tốt cho sự nghiệp của Cổ Thiên Lạc trong tương lai.

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 Khung cảnh tuyệt vời nơi Cổ Thiên Lạc mua căn biệt thự đắt tiền

Đây không phải là lần đầu tiên Cổ Thiên Lạc mua nhà do được cao nhân phong thủy chỉ điểm. Theo Sohu, trước đây, nam tài tử nổi tiếng từng chi 30 triệu đô la Hong Kong mua một căn nhà độc lập ở khu King’s Park Hill. Sau đó, Cổ Thiên Lạc lại được thầy phong thủy tư vấn và anh đã bỏ ra 126 triệu đô la Hong Kong để mua căn biệt thự tại Sandy Bay – Hong Kong. Có lẽ chính vì thường xuyên làm việc thiện và được cao nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của nam diễn viên Cổ Thiên Lạc phát triển ngày một vững chắc.

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Từ khóa:   Dương Quá giải trí Hoa ngữ diễn viên Cổ Thiên Lạc

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