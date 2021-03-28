‘Thánh lố’ Ngu Thư Hân ‘chèn ép’ vòng một, khoe đôi chân dài miên man

Dù rằng thường gây tranh cãi về cách lựa chọn trang phục nhưng mới đây, Ngu Thư Hân đã ghi điểm mạnh với bộ đồ khoe trọn vóc dáng.

Ngu Thư Hân là một cái tên còn khá mới trong làng giải trí Hoa ngữ, sau thành công của chương trình Thanh Xuân Có Bạn mùa 2, cô có thêm rất nhiều fan hâm mộ. Mặc dù là người nổi tiếng nhưng phong cách phối đồ của Ngu Thư Hân thường khiến fan hâm mộ lo lắng. Vậy nhưng mới đây, những tấm hình khoe trọn đường nét cơ thể của Ngu Thư Hân đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Ngu Thư Hân khoe vòng một căng tròn cùng đôi chân dài miên man trong bộ hình mới

Vẻ đẹp sexy của 'Thánh lố cuồng Lisa' nhận được rất nhiều lời khen của fan hâm mộ

Ngu Thư Hân sinh ngày 18/12/1995, cô là một diễn viên kiêm ca sĩ người Trung Quốc. Ngu Thư Hân bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với một vai phụ trong bộ phim truyền hình Tân Biên Thành Lãng Tử. Sau đó, Ngu Thư Hân cũng có cơ hội tham gia bộ phim đình đám Quân Sư Liên Minh. Năm 2020, Ngô Thư Hân gây ấn tượng với vai diễn Thái Mẫn Mẫn trong bộ phim Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc.

Mỹ nhân sinh năm 1995 ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp

Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ, Ngu Thư Hân còn nhận được rất nhiều lời mời tham gia đóng phim truyền hình

Ngu Thư Hân tự tin khoe vóc dáng nuột nà của mình

Mặc dù không quá hở hang nhưng Ngu Thư Hân cũng đã khoe trọn vẻ đẹp gợi cảm vốn có

Ở mảng ca hát, Ngu Thư Hân đặc biệt thành công trong chương trình Thanh Xuân Có Bạn mùa 2, với những biểu cảm “làm lố” của mình, Ngu Thư Hân được cộng đồng mạng đặt biệt danh là “Thánh lố cuồng Lisa”. Cũng từ thành công trong này, sự nghiệp của Ngu Thư Hân bước sang một trang mới. Cô rất được truyền thông chú ý mỗi khi xuất hiện, "thánh lố" Ngu Thư Hân cũng nhận được lời mời đảm nhiệm vai nữ chính của một số phim truyền hình.

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