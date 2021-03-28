‘Thánh lố’ Ngu Thư Hân ‘chèn ép’ vòng một, khoe đôi chân dài miên man

Sao quốc tế 28/03/2021 18:30

Dù rằng thường gây tranh cãi về cách lựa chọn trang phục nhưng mới đây, Ngu Thư Hân đã ghi điểm mạnh với bộ đồ khoe trọn vóc dáng.

Ngu Thư Hân là một cái tên còn khá mới trong làng giải trí Hoa ngữ, sau thành công của chương trình Thanh Xuân Có Bạn mùa 2, cô có thêm rất nhiều fan hâm mộ. Mặc dù là người nổi tiếng nhưng phong cách phối đồ của Ngu Thư Hân thường khiến fan hâm mộ lo lắng. Vậy nhưng mới đây, những tấm hình khoe trọn đường nét cơ thể của Ngu Thư Hân đã nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

ngu thu han 1
 Ngu Thư Hân khoe vòng một căng tròn cùng đôi chân dài miên man trong bộ hình mới
ngu thu han 2
 Vẻ đẹp sexy của 'Thánh lố cuồng Lisa' nhận được rất nhiều lời khen của fan hâm mộ

Ngu Thư Hân sinh ngày 18/12/1995, cô là một diễn viên kiêm ca sĩ người Trung Quốc. Ngu Thư Hân bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với một vai phụ trong bộ phim truyền hình Tân Biên Thành Lãng Tử. Sau đó, Ngu Thư Hân cũng có cơ hội tham gia bộ phim đình đám Quân Sư Liên Minh. Năm 2020, Ngô Thư Hân gây ấn tượng với vai diễn Thái Mẫn Mẫn trong bộ phim Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc.

ngu thu han 3
Mỹ nhân sinh năm 1995 ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp 
ngu thu han 4
 Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ, Ngu Thư Hân còn nhận được rất nhiều lời mời tham gia đóng phim truyền hình
ngu thu han 5
 Ngu Thư Hân tự tin khoe vóc dáng nuột nà của mình
ngu thu han 6
 Mặc dù không quá hở hang nhưng Ngu Thư Hân cũng đã khoe trọn vẻ đẹp gợi cảm vốn có

Ở mảng ca hát, Ngu Thư Hân đặc biệt thành công trong chương trình Thanh Xuân Có Bạn mùa 2, với những biểu cảm “làm lố” của mình, Ngu Thư Hân được cộng đồng mạng đặt biệt danh là “Thánh lố cuồng Lisa”. Cũng từ thành công trong này, sự nghiệp của Ngu Thư Hân bước sang một trang mới. Cô rất được truyền thông chú ý mỗi khi xuất hiện, "thánh lố" Ngu Thư Hân cũng nhận được lời mời đảm nhiệm vai nữ chính của một số phim truyền hình.

Bạn thân Trương Hằng công khai chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng hại con gái

Bạn thân Trương Hằng công khai chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng hại con gái

Những tình tiết mới nhất liên quan đến drama của Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn luôn là nội dung được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Thánh lố Ngu Thư Hân giải trí Hoa ngữ Thanh xuân có bạn

TIN LIÊN QUAN

Bạn thân Trương Hằng công khai chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng hại con gái

Bạn thân Trương Hằng công khai chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng hại con gái

Sau 21 năm, chuyện tình của cặp đôi Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý lần đầu được tiết lộ

Sau 21 năm, chuyện tình của cặp đôi Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý lần đầu được tiết lộ

Trương Bá Chi khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 41 trước tin đồn mang thai lần 4

Trương Bá Chi khoe nhan sắc rạng ngời tuổi 41 trước tin đồn mang thai lần 4

Dành tình yêu cho Vương Phi, dành hôn nhân cho Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong dành tặng điều gì cho con trai?

Dành tình yêu cho Vương Phi, dành hôn nhân cho Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong dành tặng điều gì cho con trai?

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh ôm ấp gái lạ, hôn nhân với Angela Baby đã thực sự kết thúc?

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh ôm ấp gái lạ, hôn nhân với Angela Baby đã thực sự kết thúc?

Sau bê bối ngoại tình chấn động, Lý Tiểu Lộ từng chi 43 tỷ đồng để tìm đường quay trở lại showbiz

Sau bê bối ngoại tình chấn động, Lý Tiểu Lộ từng chi 43 tỷ đồng để tìm đường quay trở lại showbiz

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục