Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh ôm ấp gái lạ, hôn nhân với Angela Baby đã thực sự kết thúc?

Chuyện tình cảm giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby khiến báo giới xứ Trung tốn không ít giấy mực. Từ hôn lễ thế kỷ đến cuộc sống đời tư của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cũng như truyền thông.

Trước đây, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn là hình mẫu cho một gia đình hạnh phúc

Nam tài tử họ Huỳnh luôn yêu chiều và dành tặng những lời có cánh cho vợ

Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng ngọt ngào, anh thường tặng vợ những lời có cánh khi xuất hiện trên truyền thông. Vậy nhưng vài năm trở lại đây, tin đồn hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby rạn nứt luôn tràn ngập trên mặt báo. Dù rằng hai nhân vật chính đã nhiều lần phủ nhận nhưng do cả hai ít tương tác trên mạng xã hội và không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện nên nhiều người tin vào tin đồn này.