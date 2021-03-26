Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh ôm ấp gái lạ, hôn nhân với Angela Baby đã thực sự kết thúc?

Sao quốc tế 26/03/2021 06:45

Những hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh ôm ấp một cô gái mới đây được đăng tải khiến nhiều người nghi ngờ rằng vợ chồng cặp đôi nổi tiếng đã đường ai nấy đi.

Chuyện tình cảm giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby khiến báo giới xứ Trung tốn không ít giấy mực. Từ hôn lễ thế kỷ đến cuộc sống đời tư của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cũng như truyền thông.

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 Trước đây, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn là hình mẫu cho một gia đình hạnh phúc
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 Nam tài tử họ Huỳnh luôn yêu chiều và dành tặng những lời có cánh cho vợ

Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng ngọt ngào, anh thường tặng vợ những lời có cánh khi xuất hiện trên truyền thông. Vậy nhưng vài năm trở lại đây, tin đồn hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby rạn nứt luôn tràn ngập trên mặt báo. Dù rằng hai nhân vật chính đã nhiều lần phủ nhận nhưng do cả hai ít tương tác trên mạng xã hội và không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện nên nhiều người tin vào tin đồn này.

Theo Sohu, mới đây một số hình ảnh ôm ấp gái lạ của Huỳnh Hiểu Minh được đăng tải trên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nam tài từ họ Huỳnh tỏ vẻ khá thân mật với một cô gái, nhiều người nhận xét Huỳnh Hiểu Minh không sợ Angela Baby ghen hay sao mà lại công khai ôm ấp cô gái đó. Nếu như chỉ là bạn bè bình thường thì cũng không cần phải thân thiết quá mức như vậy.

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 Hành động ôm ấp gái lạ lần này của Huỳnh Hiểu Minh lại một lần nữa làm dấy lên tin đồn hôn nhân giữa anh và Angela Baby gặp trục trặc

Trong vài năm trở lại đây, hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn đối mặt với những tin đồn rạn nứt. Có thông tin cho rằng Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã ly hôn nhưng vì còn vướng một vài hợp đồng đại diện hình ảnh nên chưa thể công khai với truyền thông. Hành động lần này của Huỳnh Hiểu Minh giống như một lời khẳng định cho cuộc hôn nhân không mấy ngọt ngào của mình. Hiện tại, phía Huỳnh Hiểu Minh chưa có động thái nào cho sự việc lần này.

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