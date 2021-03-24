‘Tiểu Long Nữ’ Phạm Văn Phương khoe vóc dáng nuột nà ở tuổi 50

Trong số những cặp đôi vàng của làng giải trí châu Á không thể không nhắc đến vợ chồng Lý Minh Thuận và Phạm Văng Phương. Không chỉ nổi tiếng, vợ chồng Phạm Văn Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ về chuyện tình cổ tích của mình.

Những hình ảnh mới nhất được Phạm Văn Phương đăng tải trên trang cá nhân

Cuộc sống hạnh phúc của Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận là mơ ước của nhất nhiều cặp đôi

Hiện tại, Lý Minh Thuận vẫn tham gia diễn xuất ngoài ra anh còn lấn sân sang làm đạo diễn

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất làng giải trí châu Á

Trải qua hơn 10 năm hôn nhân nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn luôn bền chặt. “Nàng Tiểu Long Nữ” một thời vẫn thường khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều lời chúc phúc của cộng đồng mạng.