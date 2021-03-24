‘Tiểu Long Nữ’ Phạm Văn Phương khoe vóc dáng nuột nà ở tuổi 50

Sao quốc tế 24/03/2021 12:01

Ở tuổi 50, mỹ nhân nổi tiếng Singapore Phạm Văn Phương vẫn giữ được vóc dáng nuột nà và thân hình quyến rũ.

Trong số những cặp đôi vàng của làng giải trí châu Á không thể không nhắc đến vợ chồng Lý Minh Thuận và Phạm Văng Phương. Không chỉ nổi tiếng, vợ chồng Phạm Văn Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ về chuyện tình cổ tích của mình.

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 Những hình ảnh mới nhất được Phạm Văn Phương đăng tải trên trang cá nhân
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 Cuộc sống hạnh phúc của Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận là mơ ước của nhất nhiều cặp đôi
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 Hiện tại, Lý Minh Thuận vẫn tham gia diễn xuất ngoài ra anh còn lấn sân sang làm đạo diễn
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 Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất làng giải trí châu Á

Trải qua hơn 10 năm hôn nhân nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn luôn bền chặt. “Nàng Tiểu Long Nữ” một thời vẫn thường khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều lời chúc phúc của cộng đồng mạng.

Những hình ảnh mới nhất mà Phạm Văn Phương đăng tải cho thấy, dù đã bước sang tuổi 50 nhưng mỹ nhân nổi tiếng Singapore vẫn giữ được vóc dáng nuột nà cùng gương mặt trẻ trung. Người đẹp tận hưởng kỳ nghỉ cùng Lý Minh Thuận và con trai. Cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ vô cùng ngọt ngào.

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 Ở tuổi 50 nhưng mỹ nhân nổi tiếng Singapore vẫn giữ được vóc dáng nuột nà
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 Phạm Văn Phương thường đăng tải hình ảnh gia đình trên trang cá nhân
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 Không chỉ xinh đẹp và tài năng, Phạm Văn Phương còn là diễn viên có đời tư 'sạch' nhất showbiz Singapore
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 Gia đình Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận cùng nhau trải qua kỳ nghỉ dưỡng
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 Hơn 10 năm sau khi kết hôn, tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn giống như thuở ban đầu

Dù rằng hiện tại, Phạm Văn Phương không còn tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều như trước nhưng mỗi khi xuất hiện, mỹ nhân sinh năm 1971 này vẫn được truyền thông đặc biệt săn đón. Phạm Văn Phương xinh đẹp, tài năng và là một trong những ngôi sao có đời tư “sạch” nhất showbiz Singapore. Hiện tại, mỹ nhân họ Phạm có một cuộc sống giản dị bên cạnh người đàn ông hết mực yêu thương và chiều chuộng cô.

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Từ khóa:   Lý Minh Thuận Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận Tiểu Long Nữ

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