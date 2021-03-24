‘Tiểu Long Nữ’ Phạm Văn Phương khoe vóc dáng nuột nà ở tuổi 50

Ở tuổi 50, mỹ nhân nổi tiếng Singapore Phạm Văn Phương vẫn giữ được vóc dáng nuột nà và thân hình quyến rũ.
- Trịnh Sảng từng có ý định tự sát và mắc bệnh trầm cảm, Trương Hằng yêu cầu Trịnh Sảng làm giám định thần kinh
- Trịnh Sảng phấn khích khi được bế con, cô mong muốn được tiếp xúc với các con nhiều hơn
Trong số những cặp đôi vàng của làng giải trí châu Á không thể không nhắc đến vợ chồng Lý Minh Thuận và Phạm Văng Phương. Không chỉ nổi tiếng, vợ chồng Phạm Văn Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ về chuyện tình cổ tích của mình.
Trải qua hơn 10 năm hôn nhân nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn luôn bền chặt. “Nàng Tiểu Long Nữ” một thời vẫn thường khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều lời chúc phúc của cộng đồng mạng.
Những hình ảnh mới nhất mà Phạm Văn Phương đăng tải cho thấy, dù đã bước sang tuổi 50 nhưng mỹ nhân nổi tiếng Singapore vẫn giữ được vóc dáng nuột nà cùng gương mặt trẻ trung. Người đẹp tận hưởng kỳ nghỉ cùng Lý Minh Thuận và con trai. Cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ vô cùng ngọt ngào.
Dù rằng hiện tại, Phạm Văn Phương không còn tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều như trước nhưng mỗi khi xuất hiện, mỹ nhân sinh năm 1971 này vẫn được truyền thông đặc biệt săn đón. Phạm Văn Phương xinh đẹp, tài năng và là một trong những ngôi sao có đời tư “sạch” nhất showbiz Singapore. Hiện tại, mỹ nhân họ Phạm có một cuộc sống giản dị bên cạnh người đàn ông hết mực yêu thương và chiều chuộng cô.