Triệu Vy đưa tình trẻ về nhà qua đêm sau buổi hẹn hò

Nữ diễn viên Triệu Vy hẹn hò tình trẻ đi ăn món Nhật, sau đó cả hai cùng về nhà của Triệu Vy, toàn bộ sự việc này đã được phóng viên ghi lại.

Cách đây không lâu, truyền thông Hoa ngữ đưa tin nữ diễn viên Triệu Vy hẹn hò tình trẻ Kha Dục Danh làm dấy lên thông tin “nàng Tiểu Yến Tử” và Huỳnh Hữu Long đã ly hôn. Sau đó phòng làm việc của Triệu Vy lên tiếng bác bỏ thông tin và mong mọi người không nên tin vào những tin đồn này.

Vài năm trở lại đây, Triệu Vy luôn vướng tin đồn ly hôn với Huỳnh Hữu Long nhưng người đẹp chưa một lần chính thức thừa nhận

Thời gian trước, có thông tin cho rằng Triệu Vy và 'thiếu gia' Kha Dục Danh hẹn hò nhưng phía Triệu Vy đã phủ nhận

Vậy nhưng mới đây truyền thông Hoa ngữ lại phát hiện ra Triệu Vy và tình trẻ đã có buổi hẹn hò đi ăn uống tại một nhà hàng Nhật. Sau khi dùng bữa, Triệu Vy và bạn trai tin đồn đã về nhà của người đẹp họ Triệu qua đêm. Trước những hình ảnh lần này, phía Triệu Vy chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Mới đây những bằng chứng hẹn hò của hai người lại được báo chí Hoa ngữ đăng tải

Triệu Vy và tình trẻ cùng dùng bữa tại một nhà hàng Nhật Bản

Sau đó người đẹp họ Triệu và tình trẻ đã cùng nhau lên xe về nhà của Triệu Vy

Trước những thông tin ly hôn Huỳnh Hữu Long và có tình mới lần này, phía Triệu Vy vẫn chưa có phản hồi nào

Bạn trai tin đồn của Triệu Vy được đồn đoán là một “phú nhị đại” tên Kha Dục Danh, người này kém Triệu Vy 8 tuổi. Gia đình Kha Dục Danh rất nổi tiếng tại Trung Quốc, gia đình anh sở hữu trong tay hàng chục công ty. Kha Dục Danh hiện là giám đốc điều hành của công ty gia đình. Bên cạnh đó, Kha Dục Danh còn là một đạo diễn trẻ tuổi và có đam mê với nhiếp ảnh.

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