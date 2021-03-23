Trong phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng, bạn trai cũ của Trịnh Sảng cho biết cô có vấn đề về tâm lý và từng muốn tự sát.

Vụ kiện tụng liên quan đến vấn đề giành quyền nuôi con giữa nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hằng đang diễn ra tại Mỹ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Trong phiên tòa này, Trịnh Sảng thừa nhận rằng, cô và Trương Hằng có với nhau 2 người con bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Nữ diễn viên xinh đẹp mong muốn cùng Trương Hằng nuôi hai con khôn lớn. Trịnh Sảng bày tỏ mong muốn cùng Trương Hằng nuôi hai con Trước đề nghị này của Trịnh Sảng Trương Hằng đã không đồng ý. Theo Trương Hằng, từ năm 2018 đến năm 2020 Trịnh Sảng luôn nói với Trương Hằng trạng thái của cô không ổn định. Năm 2018 và 2019, Trịnh Sảng cũng từng nói với Trương Hằng và mẹ anh rằng cô mắc bệnh trầm cảm và muốn tự sát.

Khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2018, khi đó Trịnh Sảng đang quay một bộ phim điện ảnh, cô không đến đoàn phim làm việc mà tự nhốt mình trong phòng, không ăn, không ngủ và cũng không bật đèn. Khi đó Trương Hằng đang đi công tác ở Anh, bố mẹ Trịnh Sảng gọi cho Trương Hằng và muốn anh về nước chăm sóc Trịnh Sảng. Trương Hằng cho biết Trịnh Sảng từng thừa nhận bị bệnh trầm cảm và muốn tự tự Năm 2019, Trịnh Sảng mua thuốc trên Taobao và nói rằng nếu uống 20 viên là có thể chết. Trương Hằng nghĩ đó chỉ là câu nói vui của Trịnh Sảng nhưng không ngờ dưới gối của cô có một lọ thuốc. Một hôm, Trịnh Sảng chuẩn bị uống thuốc thì bị Trương Hằng phát hiện và cản lại. Trương Hằng từng nghĩ cách đưa Trịnh Sảng đi khám bác sĩ nhưng cô không đồng ý. Trịnh Sảng nói rằng cô là ngôi sao nổi tiếng, đây là điều bí mật của cô.

Tại phiên tòa Trương Hằng cho biết, tâm trạng của Trịnh Sảng luôn ở trạng thái không ổn định, nếu như Trịnh Sảng ở cùng các con, anh sẽ vô cùng lo lắng. Bạn trai cũ của Trịnh Sảng cũng nói thêm rằng, anh không nghĩ mình có thể nuôi con cùng Trịnh Sảng nhưng sẽ đồng ý cùng Trịnh Sảng đưa ra những quyết định cho các con sau này. Trương Hằng cũng đề nghị, trước khi Trịnh Sảng làm giám định tinh thần, thời gian cô và các con gặp mặt cũng cần hạn chế. Khi còn bên nhau, Trương Hằng từng muốn Trịnh Sảng đi gặp bác sĩ nhưng cô không đồng ý Phiên tòa lần này được mở hơn 8 tiếng đồng hồ. Theo Sohu, phiên tòa tiếp theo giải quyết vấn đề quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng dự tính sẽ được mở vào ngày 6/4 tới đây.

Trịnh Sảng phấn khích khi được bế con, cô mong muốn được tiếp xúc với các con nhiều hơn Nữ diễn viên Trịnh Sảng mong muốn cùng Trương Hằng nuôi hai con trong phiên tòa giành quyền nuôi con diễn ra tại Mỹ.

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