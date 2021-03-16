Bí mật về mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo được hé lộ sau 20 năm

Mặc dù Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa nhiều lần mạnh tay phủ nhận tin đồn liên quan đến Hồng Kim Bảo nhưng mới đây một vài tình tiết mới lại được tiết lộ.

Gần 2 thập kỷ, nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn phải đối mặt với tin đồn hẹn hò và sinh con cho nam diễn viên gạo cội Hồng Kim Bảo. Khi Phạm Thừa Thừa ra đời, có nhiều thông tin cho rằng cậu bé này chính là con của Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo. Mặc dù sau đó bố mẹ của Phạm Băng Băng từng lên tiếng thừa nhận sinh con muộn nhưng vẫn không thể dẹp yên được dư luận. Phạm Băng Băng phải đối mặt với tin đồn sinh con cho Hồng Kim Bảo suốt hai thập kỷ Mới đây một người tự xưng là đạo diễn Châu Quốc Cương đã hé lộ thêm một vài chi tiết về mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo năm xưa. Liệu Hồng Kim Bảo có phải là bố nuôi của Phạm Băng Băng hay không? Và Phạm Thừa Thừa là con trai hay là em trai của Phạm Băng Băng? Là hai chủ đề được đạo diễn này hỏi cộng đồng mạng.

Sau khi đưa ra hai câu hỏi này, Châu Quốc Cương dần dần giải đáp, theo người này năm 1998, 1999 Phạm Băng Băng vừa đến Hong Kong đã được hợp tác với Hồng Kim Bảo trong hai bộ phim điện ảnh đình đám Đặc Cảnh Phi Long và Toàn Thạch Đại Đạo. Mặc dù sau khi Hoàn Châu Cách Cách phát sóng, Phạm Băng Băng khá nổi tiếng nhưng lại không được truyền thông săn đón bằng Triệu Vy và Lâm Tâm Như. Khi đó điện ảnh Hong Kong vô cùng phát triển, những diễn viên đến từ Đại Lục không được trọng dụng. Đối với làng giải trí xứ Cảng Thơm, Phạm Băng Băng là người mới. Vậy nhưng cô gái sinh năm 1981 này lại trở thành nữ chính trong phim hợp tác với Hồng Kim Bảo khiến dư luận nảy sinh nhiều hoài nghi.

Dù là người mới nhưng Phạm Băng Băng lại có cơ hội hợp tác với diễn viên gạo cội Hồng Kim Bảo Điều này làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng với ngôi sao võ thuật nổi tiếng Châu Quốc Cương tiết lộ thêm, năm 1999 sau khi quay xong phim, Phạm Băng Băng đã nghỉ ngơi suốt năm 2000. Đây cũng chính là thời điểm Phạm Thừa Thừa ra đời, Phạm Băng Băng lớn hơn em trai mình 19 tuổi. Tất cả mọi việc xảy ra có vẻ như quá trùng hợp, nhiều người còn lấy hình của Phạm Thừa Thừa và con trai của Hồng Kim Bảo ra để so sánh. Ảnh của Phạm Thừa Thừa và con trai Hồng Kim Bảo - Hồng Thiên Minh cũng được đem ra so sánh Đạo diễn họ Châu cũng nói thêm, anh đã từng gặp trực tiếp Hồng Kim Bảo và hỏi ông có phải là bố nuôi của Phạm Băng Băng hay không? Câu trả lời của nam diễn viên gạo cội khiến nhiều người tò mò. Theo Châu Quốc Cương, Hồng Kim Bảo đã nói rằng: “Bất luận là phải hay không phải tôi đều không thừa nhận”. Sau khi nghe xong, mọi người đều ngây người một vài giây rồi cười lớn, Hồng Kim Bảo cũng vui vẻ cười lớn cùng mọi người. Theo Châu Quốc Cương, mặc dù Hồng Kim Bảo không thừa nhận mối quan hệ với Phạm Băng Băng nhưng cách trả lời của ông cũng giống như đang thừa nhận vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Châu Quốc Cương “đối đầu” với Phạm Băng Băng. Vài ngày trước người này cũng đã từng quay video nói rằng Phạm Băng Băng đã có con rồi. Những chia sẻ của Châu Quốc Cương nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Những tin đồn liên quan đến mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo đã tồn tại 20 năm nay. Mặc dù chị em Phạm Băng Băng nhiều lần kiện cáo và thắng kiện nhưng có lẽ sẽ không bao giờ dẹp yên được những tin đồn như thế này.

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