2 tỷ lượt xem sau 17 ngày phát sóng, những lý do khiến ‘Cẩm Tâm Tựa Ngọc’ từ bị chê trách thành bộ phim đình đám

Dù được đánh giá rất cao nhưng sau khi phát sóng, thành tích mà “Cẩm Tâm Tựa Ngọc” mang về lại không mấy khả quan. Điểm đánh giá của bộ phim này trên Douban ban đầu là 6.5 nhưng sau đó giảm xuống còn 6.2. Nhiều người nhận xét, khi được xây dựng thành phim, “Cẩm Tâm Tựa Ngọc” đã cải biên quá nhiều chi tiết của nguyên tác khiến những fan ruột của tiểu thuyết này bất mãn.

“Cẩm Tâm Tựa Ngọc” là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết “Thứ Nữ Công Lược” với sự tham gia diễn xuất của Đàm Tùng Vận , Chung Hán Lương . Ngay từ trong quá trình quay, bộ phim này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các “mọt phim” Hoa ngữ.

Sau khi phim phát sóng được 15 tập đầu tiên, khán giả cảm thấy chủ đề “trạch đấu” trong “Cẩm Tâm Tựa Ngọc” chưa đủ hấp dẫn. Bên cạnh đó, nhiều khán giả phàn nàn rằng, Chung Hán Lương đã quá già để vào vai Từ Lệnh Nghi, còn gương mặt “khá non” của Đàm Tùng Vận lại không thể lột tả được sự sắc sảo của nữ chính Thập Nhất Nương giống như tiểu thuyết.

Vậy nhưng sau 17 ngày phát sóng, 'Cẩm Tâm Tựa Ngọc' đã có được 2 tỷ lượt xem

Mặc dù liên tục bị khán giả phàn nàn và điểm đánh giá trên Douban thấp hơn ban đầu nhưng “Cẩm Tâm Tựa Ngọc” lại có được đòn phản công tuyệt đẹp ở những tập sau đó. Theo QQ, sau 17 ngày phát sóng, “Cẩm Tâm Tựa Ngọc” của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận đã mang về 2 tỷ lượt xem dù mới phát được 30 tập.

Vậy tại sao từ một bộ phim bị khán giả phàn nàn, “Cẩm Tâm Tựa Ngọc” lại có được một cú “bẻ lái” ngoạn mục như vậy? Những ai đang theo dõi bộ phim này đều nhận thấy rằng “Cẩm Tân Tự Ngọc” thu hút khán giả bởi những điều bí ẩn.

Chung Hán Lương được cho là hơi già khi vào vai Từ Lệnh Nghi

Bí ẩn lớn nhất đó là mẹ của La Thập Nhất Nương do ai hại? Hiện tại bộ phim đã phát sóng đến tập 30 nhưng đáp án này vẫn chưa được tiết lộ. Thậm chí Thập Nhất Nương còn nghi ngờ Từ Lệnh Nghi là người làm hại mẹ mình.

Điều bí ẩn thứ 2 đến từ tỳ nữ của Thập Nhất Nương - Hổ Phách. Trong bộ phim này, Hổ Phách bị lạc chị gái từ nhỏ, cô đi tìm suốt nhiều năm nhưng chưa gặp. 3 người bị nghi ngờ là chị ruột của Hổ Phách gồm: Tần Di Nương, Giản Sư Phụ và Đông Di Nương (đã qua đời), nhưng đến hiện tại ai là chị gái của Hổ Phách vẫn chưa có câu trả lời.

Bên cạnh đó, bí ẩn về cái chết của Nguyên Nương do bệnh tật hay bị người khác hãm hại cũng gây tò mò cho khán giả.

Diễn xuất của cặp đôi Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận ngày càng tốt lên

Khán giả mong chờ giây phút 'phát đường' của Hầu Gia và Phu Nhân

Ngoài những điều bí ẩn đó, mối quan hệ vợ chồng “cưới trước yêu sau” giữa Từ Lệnh Nghi và La Thập Nhất Nương cũng là nội dung khiến khán giả vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, diễn xuất của Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận ngày một tốt hơn nên đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả. Hiện tại, “Cẩm Tâm Tựa Ngọc” vẫn đang phát sóng và là một trong những bộ phim Hoa ngữ nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả và truyền thông.