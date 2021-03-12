Danh sách 11 phim hài Mỹ đáng xem nhất

Bên cạnh khai thác nét văn hóa có tính toàn cầu, bộ phim có điểm thú vị đó là tính huống giả định gợi sự tò mò: Trong dịp đặc biệt mà người người, nhà nhà sum vầy, đoàn tụ, một đứa trẻ 8 tuổi không gia đình. Tưởng như nhân vật sẽ rơi vào hoàn cảnh cô đơn, tuyệt vọng nhưng lại được xử lý rất nhẹ nhàng, hài hước và mang đến tiếng cười cho người xem.

Nội dung bộ phim hài Home Alone (Ở Nhà Một Mình) kể về cậu bé Kevin bị gia đình bỏ rơi khi đi nghỉ Noel chỉ vì mâu thuẫn với mẹ cậu. Mặc dù rất vui nhưng cậu lại gặp rắc rối với hai tên trộm. Cậu nhanh trí tự đặt ra kế hoạch đặt bẫy chúng và trải qua kì Giáng Sinh một mình.

Cô vợ hờ kể về tình huống dở khóc dở cười của chàng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Danny (Adam Sandler) từng một lần cưới hụt và luôn mang theo nhẫn cưới bên cạnh mình khi thấy các cô gái dễ dàng “đổ” vì anh khi nghĩ anh đã kết hôn và không như các gã sở khanh khác.

Sau gần 30 năm được đưa lên màn ảnh, Home Alone vẫn là một trong những bộ phim được yêu thích mỗi dịp Noel về.

Phim hài Cô vợ hờ

Nhân vật chính là chàng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Danny (Adam Sandler) đã từng cưới hụt một lần. Anh luôn mang theo bên mình chiếc nhẫn cưới khi thấy các cô gái dễ dàng “đổ” vì anh khi nghĩ anh đã kết hôn và không như các gã sở khanh khác.

Đến ngày nọ, Danny trót phải lòng Palmer là một nữ giáo viên sở hữu thân hình bốc lửa. Trớ trêu thay, cô nàng đã phát hiện chiếc nhẫn cưới giả trong túi Danny.

Nhận ra trò đùa đã đi quá xa, Danny nghĩ ra cách nhờ cô trợ lý tận tụy lâu năm Katherine ra tay đóng giả cô vợ sắp ly hôn của mình. Những tình huống dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đây.

3. Cuộc chiến nảy lửa

Cuộc chiến nảy lửa xoay quanh câu chuyện về tình bạn đầy hài hước của hai người có sự đối lập về cả ngoại hình lấn tính cách.

Nữ đặc vụ FBI Sarah Ashburn và nữ cảnh sát Shannon Mullins không ưa gì nhau trong thời gian đầu. Bởi một người rất thông minh, sắc sảo, thận trọng trong khi một người lại hay bốc đồng, giận dỗi.

Tuy nhiên, khi cùng nhau giải quyết được nhiệm vụ quan trọng, họ hiểu nhau hơn và mọi chuyện dần đổi khác đi.

Phim hài Cuộc chiến nảy lửa

4. Bố vợ đối đầu với chàng rể

Bộ phim hài Bố vợ đối đầu với chàng rể xoay quanh nhân vật chính đó là ông bố khó tính Ned, một người hết mực yêu thương gia đình và cô con gái của mình.

Ông bố đến thăm cô con gái và được gặp gỡ bạn trai của cố con gái là anh chàng Laird. Với phong cách xuề xòa, kém chỉnh chu, Laird hầu như mất điểm hoàn toàn trước mặt phụ huynh.

Sau cuộc gặp chẳng mấy vui vẻ này cũng là lúc diễn ra cuộc đối đầu giữa chàng rể và Ned. Ông kiên quyết phản đối kịch liệt chuyện tình cảm của con gái mình cùng Laird. Người xem sẽ không thể không nhìn cười sảng khoái với những màn đối đầu kinh điển.

Phim hài Bố vợ đối đầu với chàng rể

5. Cớm học đường

Schmidt và Jenko vốn là bạn học thời trung học. Cả hai được chỉ định tham gia vào một nhóm cảnh sát đặc biệt trà trộn trong trường trung học để phá đường dây tiêu thụ thuốc kích thích cực lớn.

Vì sự cách biệt thế hệ nên môi trường tưởng thân quen này lại hóa ra lạ lẫm. Schmidt và Jenko trở thành anh em với thân phận mới và cố gắng hòa nhập.

Những màn nhập vai đầy lúng túng của hai nhân vật mang đến câu chuyện học đường hài hước đầy tiếng cười. Song song đó là sự kịch tính của câu chuyện triệt phá đường dây ma túy học đường.

Phim hài Cớm học đường

6. Nhóc trùm

Với nội dung dựa trên cuốn sách tranh cùng tên năm 2010 của Marla Frazze, phim hoạt hình 3D Nhóc trùm của Mỹ rất được yêu thích. Đây là câu chuyện hoạt hình hài hước và ấm áp về tình cảm gia đình xoay quanh cậu bé Tim.

Phim hài Nhóc trùm

Đang yên bình với cuộc sống tràn đầy yêu thương từ bố mẹ, thì một ngày nọ, Tim ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ xuất hiện ở nhà mình và được bố mẹ gọi là em trai.

Tình thương của bố mẹ bỗng chốc dành trọn cho đứa nhỏ khiến Tim cảm thấy ghen tị. Tuy nhiên, cậu bé mang vẻ ngoài baby nọ lại nói được giọng người lớn và ra vẻ đàn anh chị rất nguy hiểm. Sự thật mỗi lúc một dần được hé lộ. Vậy cậu bé rút cuộc vì sao lại đến đây?

7. Trai đẹp lên sàn

Chàng người mẫu bảnh trai Zoolander vốn xuất thân từ một gia đình thợ mỏ. Với đam mê làm người mẫu, anh chàng đã bỏ nhà lên thành phố, gia nhập cộng đồng người mẫu hào hoa tráng lệ mà cũng đầy nguy hiểm.

Phim hài Trai đẹp lên sàn

Ánh hào quang bỗng dưng trở về với anh và người bạn đồng nghiệp Hansel (Owen Wilson) sau một thời gian không còn là tâm điểm của sự chú ý.

Cặp bài trùng này được Interpol cần đến sự giúp đỡ khi phá vụ án giết người hàng loạt nhằm vào các ngôi sao “đẹp nhất thế giới” như Justin Bieber, Miley Cyrus, Usher, Demi Lovato….

8. Điệp Viên Không Hoàn Hảo

Bộ phim hành động hài này xoay quanh câu chuyện hai người bạn trung học cũ hợp tác với nhau để cứu nước Mỹ. Một trong số họ đã gia nhập CIA để cứu thế giới từ một kẻ khủng bố có ý định bán mã vệ tinh.

Bộ đôi nhân vật được xây dựng theo mô típ truyền thông với tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Đó là một Bob luôn nghiêm túc với công việc và một Calvin luôn bày trò để thoát ra vụ án này.

Phim hài Điệp Viên Không Hoàn Hảo với sự tham gia của Kevin Hart và Dwayne Johnson.

Mặc dù hợp tác với nhau trong lần đầu tiên nhưng những màn tung hứng ăn ý của bộ đôi Dwayne Johnson và Kevin Hart sẽ tạo nên những tràng cười không ngớt cho khán giả.

Song song với sự hài hước, điều tạo nên nét hấp dẫn đặc biệt của bộ phim này đó còn là những màn hành động của Central Intelligence. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, Dwayne Johnson đặc biệt chăm chút rất kỹ lưỡng để tạo ra những cảnh hành động đặc sắc và ác liệt.

Kevin Hart sẽ mang lại tiếng cười sảng khoái cho người xem với vai trò "phá game".

9. Tay chơi không tuổi

Nội dung bộ phim hài giới tính Tay chơi không tuổi xoay quanh câu chuyện luật sư Jason khi chở ông nội của mình đến Florida để vui chơi trong kì nghỉ xuân.

Cả hai đã cùng tham dự bữa tiệc đêm “nổi loạn” tại Florida theo lời đề nghị của ông nội muốn cùng anh tận hưởng quãng đời độc thân còn lại trước khi cưới. Đây là bộ phim có sự tham gia của của nhiều diễn viên nổi tiếng như Robert De Niro, Zac Efron, Aubrey Plaza và Zoey Deutch.

Phim hài giới tính Tay chơi không tuổi

10. Kẻ chủ mưu

Với nội dung là kế hoạch cướp bóc vô cùng ngớ ngẩn, bộ phim hài Kẻ chủ mưu hứa hẹn mang đến khán giả những tràng cười ra nước mắt.

David đã bị lôi cuốn vào kế hoạch đi cướp 17 triệu USD trong ngân hàng. Lý do thôi thúc anh chàng đó là mong muốn đổi đời và có một cuộc sống hạnh phúc bên cô bạn gái Kelly Campbell.

Trớ trêu thay, kế hoạch chẳng mấy suôn sẻ bởi những tay cộng sự của anh lại là một nhóm tội phạm “đầu đất” do Steve Chambers cầm đầu.

Phim hài Kẻ chủ mưu

11. Ocean’s 8

Nội dung bộ phim hài này xoay quanh Debbie (Sandra Bullock), cô em gái ruột của Danny Ocean.

Ngay khi ra tù, Debbie triển khai ngay tổ chức một “vụ trộm thế kỷ” được cô lên kế hoạch từ lâ. Mục tiêu là chuỗi dây chuyền trị giá 150 triệu đô của nhà thiết kế Louis-François Cartier tại sự kiện thời trang Met Gala.

Đặc biệt, băng cướp của Debbie không có đàn ông mà toàn là những bóng hồng điên điên, quái quái với những kỹ năng khó ai bì kịp.

Sự tinh tế trong khâu chuẩn bị, lên kế hoạch và thực hiện phi vụ trộm cắp đã tạo ra được sự hào hứng cho người xem. Cùng đó là khả năng ứng biến của các thành viên và những bất ngờ xảy ra khi triển khai thực hiện phi vụ.

Phim Ocean's 8 (Băng cướp thế kỷ)

Những tình tiết thú vị, những cú “lật” và sự thông minh của các nhân vật trong phim sẽ khiến người xem không khỏi xuýt xoa và trầm trồ.

Những bộ phim hài Mỹ vừa chia sẻ trên được cộng đồng khán giả yêu thích và đánh giá cao. Hãy thêm vào bộ sưu tập phim giải trí của mình và xem ngay hôm nay để được cười thả ga, xả stress.