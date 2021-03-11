Danh sách phim Thái Lan hay nhất 2021 bạn không thể bỏ lỡ

Với danh sách phim Thái Lan hay nhất 2021, bạn có thể tha hồ có những giờ phút giải trí hấp dẫn bên cạnh bạn bè, người thân. Diễn viên đẹp, kịch bản hay, cảnh quay xuất sắc là những gì khiến cho phim Thái Lan gần đây luôn được lòng khán giả Việt.

- Dự kiến công chiếu: 11/01/2021

Phim Raeya - Thủ đoạn tình trường

Raeya được biết đến phần tiếp theo của tác phẩm nổi tiếng Dok Som See Thong, câu chuyện trong phần 2 sẽ xoay quanh một cô gái với những tham vọng bước chân vào thế giới thượng lưu, với mong muốn nắm giữ quyền lực. Để đạt được mong muốn, cô gái này đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả việc ngủ với chồng của bạn thân…

2. Kaew Lerm Korn - Lạc mất nguồn cội

- Thể loại: Tình cảm, Tâm lý

- Diễn viên chính:Kang Vorakorn, Green Ausadaporn

- Dự kiến công chiếu: 04/01/2021

Đây là bộ phim kể về hành trình tìm gặp lại nhau và đoàn tụ cùng gia đình của cặp đôi song sinh Kaew và Chidchanok. Song song với đó là việc họ phải tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của người dì độc ác, bà ta đang chiếm giữ gia sản của gia đình họ.

Phim Kaew Lerm Korn - Lạc mất nguồn cội

Mọi chuyện bắt đầu khi bố của Kaew và Chidchanok bị truy đuổi và phải trốn sang Pháp. Cùng lúc đó, mẹ của họ đã hạ sinh cặp song sinh này. Người chú ruột của hai đứa trẻ với âm mưu chiếm đoạt gia sản đã hạ lệnh cho cô hầu bắt cóc và giết cặp song sinh, còn hắn thì tìm cách thủ tiêu người cha của họ,...

3. Mia Jum Pen - Cô vợ bắt buộc

- Thể loại: Tâm lý, Tình cảm

- Diễn viên chính: Mai Warit, Pie Rinrada

- Số tập dự kiến: 20 tập

- Dự kiến công chiếu: 22/01/2021

Mia Jum Pen được công bố là phiên bản remake thứ 3 của cuốn tiểu thuyết cùng tên

Mia Jum Pen được công bố là phiên bản remake thứ 3 của cuốn tiểu thuyết cùng tên. Bộ phim nói kể cuộc hôn nhân bất đắc dĩ của Toe và Tawan do một lời hứa từ những người lớn trong gia đình ngày xưa. Người đáng lẽ sẽ phải kết hôn với Toe là chị gái (con chú) của Tawan, nhưng vì cô cho rằng Toe là một kẻ nghèo hèn nên đã bỏ trốn cùng một gã tình nhân có tiền.

Tawan vì mang ơn người chú của mình mà phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng định mệnh trớ trêu, Toe phát hiện ra Tawan đang giả chị gái của mình để kết hôn với mình. Mà thứ Toe căm ghét nhất trên đời lại chính là sự giả dối…

4. Duang Jai Nai Montra - Trái tim chàng si tình

- Thể loại: Tình cảm, Tâm lý

- Diễn viên chính: Tono Pakin, Nychaa Nuttanicha

- Dự kiến công chiếu: 27/01/2021

Phim Duang Jai Nai Montra - Trái tim chàng si tình

Duang Jai Nai Montra là bộ phim nói về cuộc đời của chàng trai tên Pachara, anh ta bị người yêu của mình là Matira - nguyền rủa bất tử và phải sống suốt đời trong đau khổ. Cho đến 2000 năm sau, anh tình cờ gặp được Prao Ploy - một người nghệ sĩ Thái với mong muốn được trưng bày những tác phẩm của mình tại phòng triển lãm của anh.

Định mệnh trớ trêu để cho 2 người gặp nhau, Pachara tin rằng Prao Ploy chính là hóa thân kiếp này của Matira - người có khả năng hóa giải lời nguyền mà anh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

5. Talay Luang - Biển xanh trêu đùa

- Thể loại: Tình cảm, Tâm lý

- Diễn viên chính: Mik Thongraya, Sammy Cowell

- Dự kiến công chiếu: 01/2021

Phim Talay Luang - Biển xanh trêu đùa

Talay Luang là bộ phim xoay quanh chủ đề tình yêu ngược tâm kể về cầu thủ Talay sau một tai nạn đã trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ, may mắn thay anh đã được Moya cứu thoát chết. Sau sự việc này, Talay đã mất đi ký ức lúc trước và tiếp tục sống những ngày tháng êm đềm nơi biển nhỏ yên bình này.

Giữa Talay và Moya đã bùng cháy ngọn lửa tình yêu, họ đến với nhau mặc cho sự ngăn cản từ bạn bè Moya. Bi kịch tình yêu xảy đến khi một người phụ nữ với cái bụng bầu xuất hiện và nói rằng chính Talay là chồng cô ta...

6. Dao Khon La Duang - Mỗi vì sao lạc

- Thể loại: Hành động, Tâm lý

- Diễn viên chính:Great Warintorn, Suphaphorn Wongthuaithong, Pop Thagoon, Mew Lucknara

- Đạo diễn: Nong Kritsanapong

- Dự kiến công chiếu: 25/01/2021

Phim Dao Khon La Duang - Mỗi vì sao lạc

Dao Khon La Duang là tác phẩm kể về hai anh em Wasan và Thanat trên hành trình trở thành những người cảnh sát tài giỏi giống như cha mình. Cùng với đó là câu chuyện về tình yêu của họ với hai cô gái vô tình trở thành đồng đội, hỗ trợ triệt phá đường dây mua bán ma túy - Supika và Chalanthorn.

7. You’re My Heartbeat - Mùa hè của hồ ly (bản Thái)

- Thể loại: Tình cảm, Lãng mạn, Hài hước

- Dự kiến công chiếu: đầu năm 2021

- Đạo diễn: Jooy Warattaya

- Diễn viên chính: Push Puttichai, Mai Davika

Phim You’re My Heartbeat - Mùa hè của hồ ly (bản Thái)

You're My Heartbeat bản Thái được làm lại sau thành công của bộ phim cùng tên bản Trung Quốc. Đây hứa hẹn sẽ là bộ phim mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho khán giả. Bản phim gốc kể về chuyện tình yêu hài hước qua cuộc gặp gỡ định mệnh của một anh chàng ưa sạch sẽ, ghét nói dối và một cô gái năng động, luôn bề bộn và không biết nấu ăn.

Sau một sang chấn tâm lý lúc còn nhỏ, nam chính có khả năng phát hiện người nào đang nói dối. Và nữ chính lại là một cô gái năng động, có hoàn cảnh gia đình không tốt từ bé và cô luôn che lấp những cảm xúc trong mình bằng cách nói dối…

8. Piphob Himmaparn - Bí Ẩn vùng đất Himavanta

- Thể loại: Hành động, Lãng mạn, Siêu nhiên

- Diễn viên chính: Louis Scott, Yam Matira

- Dự kiến công chiếu: đầu năm 2021

Phim Piphob Himmaparn - Bí Ẩn vùng đất Himavanta

Để có thể tìm thấy "Ulgmanee" về trị bệnh cho người cha nuôi, cô gái trẻ tên Pim đã lên đường đi đến vùng đất thánh Himavanta vô cùng nguy hiểm và ẩn chứa những bí mật mà chưa ai từng biết. Trên đường đi, Pim đã nhờ đến sự giúp đỡ của Krit - một thợ săn trẻ tuổi vừa quay về sau cuộc đi săn ở rừng sâu.

9. Game Lah Torrachon - Trò chơi săn lùng kẻ ác

- Thể loại: Hành động, điều tra phá án

- Diễn viên chính: Mark Prin, Taew Natapohn

- Số tập dự kiến: 10 tập

- Dự kiến công chiếu: giữa năm 2021

Phim Game Lah Torrachon - Trò chơi săn lùng kẻ ác

Game Lah Torrachon là dự án phim hình sự có nội dung chính xoay quanh hành trình thực thi chính nghĩa, truy lùng với kẻ ác của nữ cảnh sát toàn năng Jennary và anh chàng cộng sự của mình. Với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực, tài giỏi, đây chắc chắn sẽ là một bộ phim hấp dẫn của mùa hè 2021.

10. Duang Tah Tee Sarm - Con mắt thứ ba

- Thể loại: Hài hước, Lãng mạn, Tâm linh

- Dự kiến công chiếu: 2021

- Diễn viên chính: James Ma, Mew Nittha

Đây là bộ phim thuộc thể loại lãng mạn, hài hước kể về chàng trai có thể nhìn thấy ma Trikarn. Mặc dù vậy, anh chàng này lại rất sợ ma, cuộc sống mỗi ngày trôi qua như địa ngục với những rắc rối từ những hồn ma mà anh nhìn thấy. Trong một lần điều tra về một vụ giết người bí ẩn, Trikarn tình cờ gặp lại cô bạn lúc nhỏ Poom…

Phim Duang Tah Tee Sarm - Con mắt thứ ba

11. Sroi Sabunga - Sợi dây hoàng lan

- Thể loại: Tình cảm, Tâm lý, Lãng mạn

- Diễn viên chính: Baifern Pimchanok, Nine Naphat

- Dự kiến công chiếu: 2021

Phim Sroi Sabunga - Sợi dây hoàng lan

Sroi Sabunga là sự hợp tác đánh dấu việc trở lại của cặp đôi Baifern Pimchanok và Nine Naphat sau siêu phẩm Friend Zone được nhiều khán giả phim Thái yêu thích. Bộ phim kể về mối tình tay ba giữa Sroi Sabunng, Aiyares và Tian.

Sroi Sabunng là một tiểu thư giàu có đã sa cơ, gia sản bại lụi. Trong lúc khốn khó, cô được anh bạn thân Tian giúp đỡ, lo lắng chu toàn. Thế nhưng, Sroi lại phản bội tình cảm của Tian và kết hôn với hoàng tử Aiyares…

12. Song Sanaeha - Hai thế giới

- Thể loại: Tình cảm, Lãng mạn, Tâm lý

- Diễn viên chính: James Ma, Kimmy Kimberley

- Dự kiến công chiếu: 2021

Song Sanaeha là tác phẩm phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kanyamas. Kịch bản xoay quanh mối tình tay ba của hai chị em song sinh Duen - Pit cùng chàng doanh nhân trẻ tuổi Warit.

Phim Song Sanaeha - Hai thế giới



Tuy là chị em song sinh nhưng Duen và Pit lại sở hữu lối sống và tính cách trái ngược nhau. Trong khi Pit giản dị, hiền lành thì Duen lại ngang ngược, tính cách thất thường. Chán ngán với việc yêu đại gia lớn tuổi, Duen đã nhắm đến anh chàng giàu có Warit - cũng là người đã có cảm tình với cô em gái Pit...

13. Prao Mook - Minh châu rực rỡ

- Thể loại: Tình cảm, Tâm lý, Lãng mạn

- Đạo diễn: Kai Varayuth

- Diễn viên chính: Pon Nawasch, Bua Nalinthip

- Dự kiến công chiếu: 2021

Phim Prao Mook - Minh châu rực rỡ

Prao Mook là bộ phim thuộc thể loại tình cảm ngược tâm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Pakbung Nupakbung. Đây là câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy nước mắt của Alan Shore Pradesh Thanaphat và Prao Mook.

Alan bị ép buộc kết hôn cùng cô gái anh không yêu Prao, nên anh luôn tìm cách để cô có thể từ bỏ cuộc hôn nhân này, kể cả việc hành hạ, sỉ nhục cô. Thế nhưng, Prao lại yêu thương Alan thật lòng và luôn cố gắng, kiên trì với tình cảm chân thành của mình. Cô hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ hiểu được tấm lòng của cô, đáp lại tình cảm này. Thế nhưng rồi, cô gái mà Alan yêu say đắm đã xuất hiện…

14. Phim thiên tài bất hảo

Thể loại: Hài Hước, Hình Sự

Quốc gia: , Thái Lan.

Năm: 2017‏.

Thời lượng: 130 phút

Nội dung phim.

Bad Genius không chỉ là gian lận thi cử mà là cả một “phi vụ” kiếm tiền của một nhóm học sinh cấp 3. Kẻ cầm đầu là thiên tài toán học Lynn (Chutimon Chuengcharoensukying) bắt đầu “hành nghề” chỉ bài cho bạn cùng trường gian lận để kiếm tiền. Câu chuyện bắt đầu khi Lynn “giúp đỡ” cho 5 cô cậu con nhà giàu trong trường với mức giá 3000 baht một môn. Nhưng thật không may, phi vụ thất bại, thiên tài quay cóp bị tố và bị bắt tại trận.



Chuyện gì sẽ xảy ra với thiên tài một khi kế hoạch bị lật tẩy, đồng bọn của cô sẽ xử trí thế nào để cứu cô? Và những mánh khoé gian lận phòng thi sẽ được bóc trần, chưa bao giờ chuyện thi cử lại trở lên ly kỳ và hồi hộp đến như vậy".

Trailer.

15. Phòng thí nghiệm ma.

Quốc gia: Thái Lan.

Năm: 2021.

Thể loại: Kinh Dị

Nội dung phim.

Sau khi chứng kiến một vụ ma ám trong bệnh viện của họ, hai bác sĩ trở nên bị ám ảnh một cách nguy hiểm với việc có được bằng chứng khoa học rằng có ma tồn tại.

Phim phòng thí nghiệm ma. anh: internet

16.Phim bí mật dậy thì 15+.‏

Diễn viên: Yorch Yongsin Wongpanitnont, Ploy Sornarin, Machida Sutthikulphanich.

Quốc gia: , Thái Lan.

Năm: 2017.

Thời lượng: 104 phút.

Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước.

Nội dung phim.

Nhóm nam sinh Charlardlert, Curly và Dully đang ở tuổi dậy thì, luôn có mối quan tâm về tình yêu và tình dục. Một cuộc hành trình cười ra nước mắt, khi nhóm phải đối đầu với cô bạn cùng lớp Sudarat – người có bộ não siêu đẳng - để giành chiến thắng trong cuộc thi chế tạo của trường. Bộ ba quyết định lập kế hoạch chinh phục Sudarat hòng khiến cô nàng xao nhãng trong cuộc thi. Hàng loạt những tình huống trớ trêu đã xảy ra…

Trailer.

17. Phim giao ước chết.

Diễn viên: Numthip Jongrachatawiboon, Apichaya Thongkham, Panisara Rikulsurakan, Thunyaphat Pattarateerachaicharoen, Duentem Salitul, Benjamin Joseph Varney, Suchada Poonpattanasuk, Surachai Ningsanond, Teerapop Songwaja, Duangjai Hiransri, Sawanee Utoomma, Cha.

Quốc gia: Thái Lan.

Năm: 2017.

Thể loại: Kinh Dị, Hồi Hộp

Nội dung phim.

Ib và Boum là đôi bạn thân từ nhỏ, hai ông bố của Ib và Boum cũng là bạn làm ăn cùng đầu tư xây dựng một dự án căn hộ cao cấp. 1997 cuộc khũng hoảng tài chính ở Thái Lan bùng nổ. Từ hai tiểu thư giàu có xa hoa bỗng chốc không còn gì và phải gánh những món nợ khổng lồ thay cha. Quẫn trí Ib và Boum quyết định cùng nhau tự sát, nhưng Boum không đủ can đảm như Ib, quá sợ hãi Boum đã bỏ chạy và ôm nỗi day dứt đó tiếp tục sống suốt 20 năm.



Thời gian trôi đi Boum trở thành một doanh nhân thành công, và có một cô con gái xinh đẹp là Bell. Như có một thế lực kì bí dẫn đường Bell vô tình tìm đến địa điểm khi xưa xảy ra biến cố kinh hoàng. Kể từ đó mỗi đêm là mỗi cơn ác mộng không chỉ với Bell mà còn đối với Boum. Liệu hai mẹ con có thể thoát qua được kiếp nạn này hay cả hai cùng phải trả giá cho lời hứa bồng bột năm xưa?

Trailer.‏

18.Hãy để tình yêu phán xét.

Diễn viên: Ranee Campen, Kongthap Peak, Thanakorn Poshyananda.

Quốc gia: Thái Lan.

Năm: 2021.

Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm.

Nội dung phim.

Hãy Để Tình Yêu Phán Xét chuyện phim Dám Yêu bắt đầu từ một chàng trai trẻ tên Q (Kongthap Peak thủ vai) luôn để mắt tới đàn chị xinh đẹp của mình ở trường là Thicha (Ranee Campen đóng). Thời gian dần trôi qua với sự im lặng của Q, anh chỉ biết yêu thầm nhưng không dám bộc lộ. Thấm thoát Thicha đã trở thành một nữ luật sư tài năng và thông minh trong khi Q vẫn là một sinh viên đang gấp rút hoàn thành chương trình học tập của mình. Dám Yêu là tựa đề cho cuộc tình của Q yêu đơn phương Thicha mà không dám nói ra. Và rồi như một duyên số đưa đẩy cả hai lại gần với nhau, Q trở thành thực tập sinh trong công ty nơi mà Thicha đang làm việc và cậu được đàn chị của mình quản lý. Cả hai chợt nhận ra nhau dù đã trải qua thời gian dài không gặp, mặc dù Thicha có cảm tình tốt với Q nhưng cô luật sư thông minh không chắc liệu mình có nên chấp nhận trái tim của cậu thực tập sinh tên Q này không. Dám Yêu là một chuyện nhưng đằng sau Q còn những người đàn ông trẻ có trình độ khác cũng đang tán tỉnh mục tiêu của anh. Nếu bạn tò mò về mối tính này thì đón xem ngày Hãy Để Tình Yêu Phán Xét để tìm câu trả lời cho mình nhé!

Trailer.

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19. Yêu anh chàng kiêu kỳ.

Quốc gia: Thái Lan.

Năm: 2021.‏

Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm, Hài Hước.

Nội dung phim.

Bộ phim kể về Sun, một anh chàng Youtuber đẹp trai nổi tiếng, có khả năng nghe được những suy nghĩ và đọc được tâm trí của người khác. Anh ấy cảm thấy không hài lòng với khả năng này vì anh ta nghĩ rằng thật căng thẳng và mệt mỏi khi nghe được suy nghĩ của mọi người.

Trailer.

20. Trò chơi cân não.

Quốc gia: Thái Lan.

Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm, Chiến Tranh.

Năm: 2021.

‏‏Nội dung phim.

Trò Chơi Cân Não là câu chuyên trở thành nghi can trong một vụ cướp, Thatthai phải tìm mọi cách để chứng minh mình vô tội. Anh tìm đến một người đàn ông cùng đội cộng sự đặc biệt để truy bắt những tên tội phạm thực sự.

Phim trò chơi cân não

Với danh sách phim Thái Lan hay 2021 mà chúng tôi vừa chia sẻ, hy vọng các “mọt” phim Thái sẽ có thêm những bộ phim hay để giải trí bên những người thân yêu trong mùa hè này.