Dân mạng ‘soi’ lỗi chỉnh ảnh vô cùng cẩu thả qua loạt ảnh phim Hoa Ngữ 1921

Đầu tiên là ảnh của Triệu Lộ Tư, trong ảnh cô nàng diện trang phục dân quốc với nụ cười duyên dáng. Tuy nhiên hai búi tóc của cô nàng không đều nhau, nhìn vào ảnh dễ thấy, búi tóc bên phải bị rối, chưa được chỉn chu. Chưa hết, background phía sau của nữ diễn viên còn có sự xuất hiện của ba người đàn ông dù được chỉnh mờ đi nhưng vẫn còn thấy khá rõ nét.

Triệu Lộ Tư

Tiếp đến, trong bức ảnh của nữ diễn viên Chung Sở Hy mới được đăng tải, ngoại hình và khuôn mặt nhân vật đều ổn cho đến khi nhìn kỹ vào background. Màu nền toàn bộ là nâu, nhưng vẫn còn sót lại hai vết màu xanh đậm phía hai bên cánh tay của diễn viên khiến màu sắc tổng thể của bức ảnh bị xấu đi vì lỗi chỉnh ảnh cẩu thả. Ngoài ra, phần chữ được in trên hình thiếu tính thẩm mỹ khi làm che đi phần mái tóc và tay của cô nàng.