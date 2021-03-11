Dân mạng ‘soi’ lỗi chỉnh ảnh vô cùng cẩu thả qua loạt ảnh phim Hoa Ngữ 1921

Phim hay mỗi ngày 11/03/2021 14:48

Bộ phim điện ảnh 1921 quy tụ những sao nữ nổi đình nổi đám với nhan sắc đỉnh cao như: Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư, Nghê Ni, Âu Dương Na Na... khiến khán giả nóng lòng mong đợi phim sớm được công chiếu. Tuy nhiên, khi nhìn loạt ảnh vừa được ra mắt, khán giả không thể chấp nhận khi “soi” ra những lỗi chỉnh ảnh vô cùng cẩu thả.

Đầu tiên là ảnh của Triệu Lộ Tư, trong ảnh cô nàng diện trang phục dân quốc với nụ cười duyên dáng. Tuy nhiên hai búi tóc của cô nàng không đều nhau, nhìn vào ảnh dễ thấy, búi tóc bên phải bị rối, chưa được chỉn chu. Chưa hết, background phía sau của nữ diễn viên còn có sự xuất hiện của ba người đàn ông dù được chỉnh mờ đi nhưng vẫn còn thấy khá rõ nét.

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Triệu Lộ Tư

Tiếp đến, trong bức ảnh của nữ diễn viên Chung Sở Hy mới được đăng tải, ngoại hình và khuôn mặt nhân vật đều ổn cho đến khi nhìn kỹ vào background. Màu nền toàn bộ là nâu, nhưng vẫn còn sót lại hai vết màu xanh đậm phía hai bên cánh tay của diễn viên khiến màu sắc tổng thể của bức ảnh bị xấu đi vì lỗi chỉnh ảnh cẩu thả. Ngoài ra, phần chữ được in trên hình thiếu tính thẩm mỹ khi làm che đi phần mái tóc và tay của cô nàng.

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Chung Sở Hy

Các hình ảnh của những diễn viên còn lại tuy không rõ nét nhưng vẫn có thể bỏ qua sơ hở bởi nhan sắc và thực lực của dàn mỹ nữ khiến công chúng không khỏi xuýt xoa và mong đợi được ngắm nhìn họ qua màn ảnh nhỏ.

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Lưu Thi Thi
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Âu Dương Na Na

 

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Trương Tịnh Nghi
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Phim điện ảnh 1921 sẽ chính thức công chiếu ngày 1/7/2021

Bên cạnh sự chú ý đến từ dàn mỹ nữ xinh đẹp, phim còn có sự góp mặt của một số diễn viên nữ khác như: Tống Dật, Ân Đào, Trương Tuyết Nghênh... cùng một số diễn viên nam điển trai: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Lưu Hạo Nhiên... 

Được biết, phim điện ảnh 1921 thuộc thể loại dân quốc được đầu tư sản xuất hoành tráng do Huỳnh Kiện Tân, Trịnh Đại Thánh đồng đạo diễn. Tác phẩm được ra đời nhân kỷ niệm ngày thành lập 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phim sẽ chính thức công chiếu ngày 1/7/2021.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Lưu Thi Thi Phim điện ảnh 1921

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