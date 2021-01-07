Kẻ đào tẩu gan dạ nhất: 13 năm trốn chạy nhưng tham gia hơn 40 bộ phim và từng đoạt giải thưởng

Thế giới 07/01/2021 17:41

Sau khi bỏ trốn, tội phạm bị truy nã thường sẽ tìm những nơi vắng vẻ để ẩn thân. Tuy nhiên, kẻ đào tẩu này lại trở thành diễn viên và bị bắt sau 13 năm gây án.

Chắc hẳn rất nhiều người biết câu nói “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”. Điều này hoàn toàn đúng trong trường hợp của tên tội phạm bị truy nã Cát Thế Quang. Trong suốt quá trình chạy trốn, kẻ đào tẩu này đã tham gia hơn 40 bộ phim truyền hình, thậm chí từng nhận giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Vậy nhưng 13 năm sau ngày gây án, Cát Thế Quang mới bị bắt. Hắn được xem là kẻ đào tẩu gan dạ nhất Trung Quốc.

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Cát Thế Quang được xem là kẻ đào tẩu gan dạ nhất Trung Quốc

Năm 1998, Cát Thế Quang là một tên đầu gấu ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Suốt ngày hắn cùng những người anh em của mình làm việc xấu, trộm cắp vặt. Mặc dù đã gây án nhiều lần nhưng vì chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên chúng chưa bị công an chú ý đến. Đến một ngày đám người của Cát Thế Quang cướp tài sản của một cảnh sát mặc thường phục và đã bị truy nã.

Khi đó, viên cảnh sát đi cùng vợ nên đã không để lộ thân phận của mình để bảo vệ an toàn cho vợ. Không thể ngờ được rằng sau khi vợ chồng viên cảnh sát đưa hết tiền bạc cho nhóm tội phạm, bọn chúng cả gan quay lại đánh người khiến người vợ bị đứt dây thần kinh cột sống.

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Sau khi gây án Cát Thế Quang đã bỏ trốn xuống phía Nam

Sau đó, nhóm người của Cát Thế Quang bị bắt, riêng hắn bỏ trốn xuống phía Nam, từ Đông Bắc đến Thâm Quyến để trốn chạy sự truy lùng của cảnh sát.

Điều đáng nói, Cát Thế Quang là một người có tài. Sau khi đến Thâm Quyến hắn không làm du côn nữa mà đi hát ở quán rượu. Nhờ công việc này hắn quen được khá nhiều bạn. Có người nói hắn có thể làm diễn viên đóng thế và khuyên Cát Thế Quang nên đến Hoành Điếm tìm cơ hội.

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13 năm trốn chạy, tên tội phạm này đã kịp đóng hơn 40 bộ phim truyền hình

Khi mới đến Hoành Điếm, Cát Thế Quang được đóng vai quần chúng, sau đó vì diễn xuất ổn nên được nhiều đạo diễn mời hợp tác. Cơ hội nhiều và đất diễn dành cho Cát Thế Quang cũng ngày một nhiều hơn. Đến năm 2009 một bộ phim có Cát Thế Quang tham gia bỗng nhiên nổi tiếng. Dù chỉ đóng vai nam phụ nhưng Cát Thế Quang vẫn nhận được nhiều chú ý từ dư luận.

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Mặc dù xuất hiện nhiều trên truyền hình nhưng phải đến năm 2009 cảnh sát mới bắt được Cát Thế Quang

Từ đây cảnh sát bắt đầu chú ý đến nam phụ này và xác định đó chính là tên tội phạm bỏ trốn Cát Thế Quang của 13 năm trước. Hắn bị bắt sau đó không lâu.

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Từ khóa:   tội phạm bị truy nã Trung Quốc chuyện hy hữu

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