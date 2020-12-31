Vợ thành khẩn khai báo chuyện ngoại tình nhưng khi thấy 'sừng' ngày một dài, người chồng đã có hành động nông nổi

Thế giới 31/12/2020 16:12

Chiếc điện thoại vô tình tố cáo vợ ngoại tình, vậy nhưng anh chồng không thể ngờ được rằng chiếc sừng trên đầu mình lại dài như thế.

Sohu đưa tin, anh Lý (SN 1990) và cô Lâm (SN 1998) đến từ Quý Châu, hiện cùng làm việc ở Vô Tích. Năm 2013 họ quen nhau. Đến năm 2016 cô Lâm hạ sinh một đứa con trai nhưng phải đến năm 2019 hai người mới đăng ký kết hôn. Sau đó cả hai đến làm việc ở nhiều nơi như: Quảng Đông, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tô… tình cảm vợ chồng khá tốt. Vậy nhưng mâu thuẫn thực sự phát sinh vào ngày 24/5/2020.

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Nghi ngờ vợ ngoại tình, anh Lý hứa sẽ tha thứ mọi chuyện nếu vợ thành thật - Ảnh minh họa: Internet

Buổi sáng ngày hôm đó anh Lý lấy điện thoại của vợ xem. Anh phát hiện trong mục tìm kiếm có nhiều từ khó hiểu như: bật lửa, ví tiền, bút máy, làm sao khắc tên… Nghi ngờ vợ ngoại tình, anh hỏi vợ rằng có gì giấu mình không? Anh còn nói chỉ cần Lâm thẳng thắn, thành thật thì sẽ tha thứ hết những lỗi lầm của cô.

Đến lúc này Lâm mới khai rằng, tháng 4/2019 khi còn làm việc ở Quảng Đông, cô và một người đàn ông khác phát sinh quan hệ. Sau đó hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Cô còn tặng cho người đàn ông kia một chiếc bật lửa. Đồng thời vợ Lý còn thừa nhận rằng, trong quãng thời gian chồng về quê từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2020, cô đã quen biết một người đàn ông nữa qua một phần mềm. Cả hai từng quan hệ ngay tại nhà của anh Lý.

Buổi chiều hôm đó, Lâm tiếp tục thừa nhận từng đi khách sạn với một người đàn ông khác quen qua mạng, tuy nhiên hiện tại cô không còn bất kì liên lạc gì với họ. Trước những lời thề thốt của vợ, anh Lý tỏ ra bình tĩnh. 6 giờ tối hôm đó anh còn nói sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của vợ. Hai vợ chồng làm hòa, Lâm đi mua đồ ăn và trái cây về cho chồng.

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Khi biết vợ ngoại tình với quá nhiều người, anh Lý đã không giữ được bình tĩnh và đã giết vợ

Vậy nhưng đến 9 giờ tối 24/5, anh Lý lại phát hiện manh mối mới trong điện thoại của vợ. Thì ra chỉ vài ngày trước, vợ anh vẫn còn đi khách sạn với người đàn ông khác. Đến lúc này Lý không thể giữ được bình tĩnh nên đã lấy con dao gọt trái cây đâm 9 nhát vào vai và ngực vợ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lý gọi cấp cứu đồng thời gọi điện cho công an tự thú. Bên cạnh đó anh còn gọi điện cho bố mẹ ruột, nhắn tin cho bố mẹ vợ và em gái Lâm thừa nhận mình giết người. Sau đó Lý bị công an bắt giữ và bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người.

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